هلوسات ادبية

سلام طيب من الله عليكم

طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة مقعدا

سأستغل هذا الركن لي ولكم للبوح بما يختلج بداخلنا

هلوسااات ادبية

وسأبدأ بسمك اللهم

ناسٌ كثيرون يعبرون الآن بين مفاصلي.

لا أعرف من أين يأتون ولا إلى أين يذهبون.

لكنهم يرتطمون بعظامي.

ناسٌ التقيتُهم مرَّة، ناسٌ التقيتُهم مرات، وناس لم ألتقِهم… لكنهم يتدفَّقون الآن، ويدقُّون على عظامي.

عليَّ أن أفتح هذه العظام لكي يدخلوا.

لو كانت هذه العظام بابًا!

من أين جاؤوا؟!

أظنُّ أن الذين ننظر إليهم يدخلون في أجسادنا عَبْرَ عيوننا ويصيرون دمًا و لحمًا.

وبعضهم يصير من المارة التائهين بين مفاصلنا.

… ونستمرُّ، هكذا، نسمع طَرقات على عظامنا * ​