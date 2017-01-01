هلوسات ادبية

الموضوع في 'منتدى ديوان اللمة للأدب والفكر والثقافة' نشر بواسطة جليلوس, ‏15 ديسمبر 2017 على 10:55.

  1. جليلوس

    جليلوس
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة الإبتدائية     طاقم المشرفين

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    سلام طيب من الله عليكم
    طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة مقعدا
    سأستغل هذا الركن لي ولكم للبوح بما يختلج بداخلنا
    هلوسااات ادبية
    وسأبدأ بسمك اللهم
    ناسٌ كثيرون يعبرون الآن بين مفاصلي.
    لا أعرف من أين يأتون ولا إلى أين يذهبون.
    لكنهم يرتطمون بعظامي.
    ناسٌ التقيتُهم مرَّة، ناسٌ التقيتُهم مرات، وناس لم ألتقِهم… لكنهم يتدفَّقون الآن، ويدقُّون على عظامي.
    عليَّ أن أفتح هذه العظام لكي يدخلوا.
    لو كانت هذه العظام بابًا!
    من أين جاؤوا؟!
    أظنُّ أن الذين ننظر إليهم يدخلون في أجسادنا عَبْرَ عيوننا ويصيرون دمًا و لحمًا.
    وبعضهم يصير من المارة التائهين بين مفاصلنا.
    … ونستمرُّ، هكذا، نسمع طَرقات على عظامنا *

     
    جليلوس, ‏15 ديسمبر 2017 على 10:55
    #1
  2. جليلوس

    جليلوس
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة الإبتدائية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 جوان 2013
    المشاركات:
    4,402
    الإعجابات المتلقاة:
    10,987
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جزر القمر
    تمضي الحياة وكأننا على مفترق طُرق : غُرباء .

    لا ينفي أحدٌ معرفته بنا ، ولا يؤكدّها كذلك .. نسيرٌ بخطٍ متوازٍ مع هذهِ الحياة.

    نمضي وكأنّ لا شيء يعجبنا إلا الفُراق ، نمضي وكأننا كسرةُ الخبز في يدِ فقير ، كأننا رائحةُ الياسمينِ في بلادهِ الذي غدت وما عادت تفوح ، نمضي وكأننا نحترقُ لأجل الوطن .. ذلك الذي لم يزرع توليبةً حتى مكان دماء الشُهداء ، نمضيّ وكأننا لا نمضي ، نمضي وكأننا لسَنا نحن.

    نمضي وكأنّ الذي فينا ليس فينا ، نمضي وكأنّ الذي فينا ليس فينا !
     
    جليلوس, ‏15 ديسمبر 2017 على 10:57
    #2

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