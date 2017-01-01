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هلوسات المغامرات ~ مسابة أكتب قصة ~

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة Skor m@k, ‏27 ديسمبر 2017 على 21:43.

  1. Skor m@k

    Skor m@k
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    حان الوقت لأدون قصتي المملة والتي تصيب قارئها بالغثيان فقصتي هذه كتبتها لما بدأت قواي العقلية تنهار وبدأت الوساوس والهلوسات الليلية تحل مكانها في عقلي فقررت أن أكتب قصتي لعلهم في يوم من الأيام تنشر في دور النشر وتوضع في رفوف المكتبات وعليها غبار الوحدة فيأتي قارئ لا يفقه شيئا فيشتريها بدون معرفة محتوياتها فأكون بذالك قد انهكت قدراته الشرائية وأهدرت له ماله في شيء تافه كشراء قصتي فما إن يصل الى البيت فيتفاجأ بأنه إشترى كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع مجرد أوهام وخزعبلات وهلوسات شخص بدأ الجنون يقترب منه وهنا أكون سعيدا أني أعطيته درسا لا ينساه لكي يتعلم كيف يشتري قصة ولا ينخدع بعنوانها

    ولي هدف أسمى من ذلك وهو أن تقع قصتي بين يدي رجل قليل العلم فيظن أن القصة حقيقية وفيها من الكلمات ما يثلج الصدر ثم يأتي شخص آخر ناقد مطلع على روايات شكسبير وجبران فينتبه من أول كلمة أنني على خطأ فتحثه الروح النقدية أو الإستكشافية من الولوج الى عالم القصة فيحضر ورقة وقلم فيدون الأخطاء فكلما تغمق وجد الكثير من الهفوات بشكل كبير في الأخير يتولد له قصتين من الأخطاء فيأتي ليرد عليا في الموضوع فلا يعرف من أين يبدأ فيطفأ الحاسوب ويخلد الى النوم فأكون قد أزعجت ذلك الشخص فيتعلم أن لا يقرأ منذ البداية قصة فيها أخطاء في عنوانها .

    عندما تتأمل القصة سيأتيك إحساس بأنه كُتبت قبل قرونٍ طويلة، أو أن كاتبهاً من القرن الرابع عشر كان يعيش حلما شفّافا عمّا سيكون عليه حال العالم بعد ألفي عام من الآن ثم بعد هذا وأنت منهمك في القراءة يبدأ الملل يتسلط عليك تحس بتأنيب الضمير بأن هذا الأسلوب في القراءة بدأ يضايقك حتى تصبح الكئابة هي الشعار الوحيد الذي تخرج به من هذه القصة ... فأنا ناصح لكم بأن لا تقرأوها وأن تضعو لها تبليغ إن صادفتموها يوما ما

    فقصتي هذه كتبتها في الازمنة الغابرة يوم كان للحبر في اللوح قيمة كتبتها وانا لا أعلم هل يقرأها أحد أو يبتلعها قرش في ظلمات البحار فتكون هباءا منثورا فأكون بذلك قد أتعبت نفسي وأرهقتها وهذا ما يحز في نفسي أن أتعبها لأنها لم تعد طائعتا لأوامري السخيفة

    على كل حال هذه أول كتاباتي لقصتي ومغامراتي أدونها على ملابسي الداخلية وأوراق الشجر المتساقطة على قمم الجبال فهذه القصة مع إمتلائها بالأخطاء فسأختصرها وأوجز في بعض الأحيان أشد الإيجاز وان حل بنا الصيف وتساقطت الأوراق وذبلت إنتهت قصتي قبل الأوان فلاتلوموني على عدم إكمالها لأني كنت على متن سفينة التيتانيك يوم غرقها

    في تلك الليلة المشمشمة شموس القمر كنت مستلقيا في أريكتي أقرأ رواية وطن من زجاج للكاتبة ياسمينة صالح وإذا بي أسمع صوت صراخ وعويل في السفينة وإهتزاز كبير بين جدرانها وانا مثل الشعب الجزائري مباشرة نظرت الى السقف لأرى المصباح الأرجواني يميل يسارا ويمنة كأن الخمر أفعل فعلته فساد الظلام هنيهة ولأني قوي في المواقف الصعبة تذكرت أني بملابسي الداخلية مستلقي فأسرعت بإرتداء ملابسي إذ كان لابد من أن أغادر السفينة في كرامتي إن مت مت مستورا وان عشت أكون على هيئتي أمام شعب لايمل من التعليق حتى في المواقف القاتمة من الرعب

    خرجت من غرفتي وإذا بي أسقط بين الزحام في رمشة من العين فكنت أتراكل بين الأقدام كتراكل الكرة بين اللاعبين فأمسكت بعجوز فسحبتني حتى خرجنا الى الأعلى فانطبق عليها المثل عندنا – الخلعة تجري الشيوخة – في الأخير وقفت كالشهم الخارج من غبار معركة طاحنة النجاة فيها هي السمة البارزة بينهم

    بينما أنا أنفض الغبار من سترتي فإذا بالسفينة تبدأ في الميلان وترتفع للأعلى والناس يسقطون منها كسقوط الغيث من السماء وبعد جهد جهيد صعدت الى أعلى القمة وأنا في تررد مع نفسي إستنشقت الهواء فدخل الى رئتي بقوة وأغلقت فمي فنسيت أن أشهد للموت فرفعت إصبعي الى السماء وانا في داخلي أردد طلع البدر علينا حتى إنفجرت ضاحكا فتوسوس الناس أمامي فغمزت الى أحدهم أمامي ..... فشهدت وإستنشقت مرة أخرى الهواء لأملء رئتي بالهواء ثم بقدرة قادر قفزت في الماء وفي تلك اللحظة وأنا أتخبط في الهواء يكلتى رجلي تذكرت أمرا كان عليا أن أتذكره من قبل . أني لا أعرف السباحة

    نظرت الى السماء وأغمضت عيني فإذا بي أحس بقوة الصدمة مع الماء فمن شدة الهلع بدأت أتخبط في الماء أغطس مرة وأعلو مرة وفي الغطسة أرى في جوف البحار كراسي وطاولات فوقها سكاكين وفرشات أكل وأسماك القرش فرحت تهلل بي كوجبة شهية مليئة بالبروتينات والفيتامينات ففتحت فمي لأخبرهم بمدا قبحي وملوحة دمي وبأن لحمي لا تأكله حتى الضباع من شده مرارته وإذا بالماء المالح يتسلل داخل فمي فتلعثمت وتخبطت حتى أحسست أني لمست شيئا بيدي

    أمسكته جيدا لكي لا يفلت من يدي فبدأت أتحسس ماهذا الشيء كان أملس ويشبه وبر الجمل ولنعومته بدأت يداي تنزلقان منه وإذا به يمس أحدهم شعري ويجذبني الى الأعلى ثم يرجعني الى الأسفل وانا أسمع عند صعودي بعض الكلمات تخيلت أن أمي توقضني وأنا أحلم بهذا الكابوس المألم حتى فطنت بكلمات فهمتها من ذلك الشخص ~ أطلقني أطلقني حبيت تقتلني موت وحدك ياخي لسقة ~ فعرفت أنه وليد بلادي فخليت سبيله فإذا به يعطيني بلكمة قوية على رأسي لم أفق الا على عضة من سلطعون البحر في أصبع قدمي الصغير فسعلت سعلة أخرجت كل الماء بداخلي أحسست أن جسمي منهك من شدة التعب والرمال غطتني تقريبا

    وكان ذلك مع الصباح الباكر في جو مفعم بالكسل بعد ليلة ليست كباقي الليالي التي لو لم أدون ماحدث لكانت في طي النسيان فقد كان كل شبر من جسمي يتألم وانا أسمع دقات قلبي كأنها صوت البندير يوم العرس لكن الخوف هو الذي فعل فعلته لكن ما ان ضربت ذلك السلطعون الذي أيقضني فهرول مسرعا الى الماء ...
    تكسلت قليلا ونظرت الى الافق البعيد فلم أرى الا جبلا يعلو ذلك المكان ومحاطا بأشجار عالية شامخة وما ان انا احدق في المكان رأيت في منحدر الجبل دخانا يتصاعد أو بالأحرى شممت رائحة الأكل فبعد تعاسة المقارون بالأمس في السفينة ومع ليلة في الأحلام أصبحت لا أستطيع الصبر على الأكل

    بدأت خطواتي تزداد فأنفي بتعقبه الرائحة أصبح يقودني وكرشي بأصواتها المزعجة تكوراجيني للتقدم بدون أدجنى خوف وتردد حتى إصطدمت بسلحفات تخيلتها مشوية فوق النار وانا أدورها لكي تنضج لكن أحلامي ذهبت هباءا منثورا ماإن تذكرت أني لا أدخن وبالتالي ليست عندي ولاعة والتعب نال مني أن أحملها معي الى ذلك الدخان فإستسلمت للواقع المر فطلقتها بالثلاث لكي لا أصطدم بها مرة أخرى فأكملت طريقي نحو الهدف المنشود مع مقولة لا تخمام قبل الأكل فكان كل شيء يوحي أني سأجد قرية فيها ما لذ وطاب من المأكولات

    إقتربت شيئا فشيئا حتى لاح في الأفق القريب نارا ملتهبة ورائحة الدخان تعم المكان

    ...... يتبع لا تتقلقو

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    Skor m@k, ‏27 ديسمبر 2017 على 21:43
    #1
  2. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    في تلك الليلة المشمشمة شموس القمر

    مشيمشة كيما ليلتك هذه كاتبلنا قصة سارقها من ناصيونالجيوغرافي .
    يخي وصيتك متكتبش وانت راقد .
    روح من عندي اذا قبلوك في المسابقة نخلصلك سلحفاة مشوية في تيبازة
    وما كان علاه تكمل القصة اذا كان فيها قناة سميرة تحت سفح الجبل .
    انشر لبستك تنشف وارجع لداركم .
     
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    أبـFARIDـوفيصل, ‏27 ديسمبر 2017 على 22:27
    #2
  3. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

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    ههههههههههههههههههههههههه متت :ROFLMAO: " ان مت مت مستورا " هههههههههههههه
    يا ترى ماذا ينتظرك بالقرب من النار خخخخ
    في انتظار التكملة
     
    "viola", ‏27 ديسمبر 2017 على 22:36
    #3
  4. Skor m@k

    Skor m@k
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    هههههه مالقيتش كيفاه نعبر على ضوء القمر الساطع شبهتو ليوم مسمش
    ولا يقولولها مشمس هههه المهم مسمشش ههههههه
    ناصيونال جيوقرافيك هوما لي سرقوها لقاوها في قرعة مرمية في واد الحراش ههههههه
    تحيا سميرة تيفي هههههه ومعاها نكملو حياتنا ههههه
    صحيت عمي فريد على التكرم بقرائت قصتي المهلوسة هههههههه
     
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    Skor m@k, ‏27 ديسمبر 2017 على 22:48
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة خويا مالك هههههه عجبتني غير تاع "الخلعة تجري الشيوخة" هههههه
    عندك خيال واسع وطريقة سرد ساخرة ومتميزة شبهتلي في طريقة كتابتك للاخ هشام القرصان
    عندك طريقة مميزة في طرح هذا النوع من القصص ولي هو الفكاهة
    وكيم اقلت لفيولا الكوميديا والرعب من اصعب الانواع خاطر صعيب تخوف ولا تضحك ناس
    خاصة تضحكهم، على هادي شكرا على هاد الكوميديا بنكهة المغامرة
    ننتظر التكملة ان شاء الله
    بالتوفيق خويا مالك
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 ديسمبر 2017 على 22:48
    #5
  6. Skor m@k

    Skor m@k
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    هذي هي تخا من لعرب هههههههه
    ياو يشدوهالك وانت تحتظر تحت التراب هههههههه
    ان شاء الله عن قريب ههههههه
     
    "viola" معجب بهذا.
    Skor m@k, ‏27 ديسمبر 2017 على 22:49
    #6
  7. Skor m@k

    Skor m@k
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    وعليكم السلام
    ايه خصارة مادخلش هشام لوكان هكذاك حتى هو يمتعنا بقصة
    انا مشكلتي ماشي الفكاهة مشكلت مانعرفش نبدل نوع القصة تكون رعب ولا رومنسية بصح بنكهة الفكاهة ههههه
    هذي انا قلتلك بنكهت السماطة ههههههه
    ان شاء الله
     
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    Skor m@k, ‏27 ديسمبر 2017 على 22:53
    #7
  8. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    راك شجعتني على كتابة قصة .
    وقيلا نشارك بقصة بصح نكون انا اللي تحت الجبل مشعل النار ونتلقاو لثم نتعشاو واش رايك مالك ؟
     
    أبـFARIDـوفيصل, ‏27 ديسمبر 2017 على 23:47
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بعد المقدمة المتميزة والتي اصابني منها دوار البحر الدي اصابك

    تشوقت اكثر لقراءة الجزء الثاني

    معرف واش قصة النار لي تلاقيت بيها هات ميكونوش الهنود الحمر برك هههه

    يعطيك الصحة اسلوبك رائع من خلال القصة

    متطولش علينا
     
    أم ياسمينdz, ‏28 ديسمبر 2017 على 00:32
    #9
  10. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

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    في ليلة طال فيها السهر وغابت عنها النجوم و القمر لكنها مشمشة في نفس الوقت شموس القمر كنت مستلقيا على سطح سفينة مع جدتي الميقرية السمينة طار عنها النوم بسبب شخير بعض القوم . وبينما نحن كذلك ارتجت السفينة وانفجرت الكهرباء وانطفئت الاضواء وساد الظلام كل الارجاء ومالت بنا السفينة حتى تدحرجت جدتي المسكينة ووقعت فوق القوم .
    نزلت مسرعا من اعلى ودخلت بين الزحام بحثا عن العجوز ومن شدة الهول ركلت واحد الغول ورفست راسه عن غير قصد وسقطت على الارض وغمني الهول .
    استجمعت قوايا وصددت ورايا ولمحت جدتي تمسك باحد وتجره كالعنزة المريضة .
    اكيد ظنته انايا . جرجرته وراءها ثم نفضته حتى يظهر وجهه ولما نظرت اليه لم تجده انايا فرمته وهي تصرخ يا وخذي وينراه ضنايا .
    دخلت بسرعة لغرفة مجاورة ابحث عن ولاعة او مصباح حتى انير بعض المكان اظنها غرفة ذلك البعير الذي كان يشخر طوال الليل فتشت فوق و تحت السرير حتى وجدت ولاعة ملفوفة في تقشير . ماهذا الانسان الذي يخبئ ولاعة في تقشير .
    حملتها هي بالتقشير فقد كان كمعطف الكشمير وانطلقت .
    واذ بالسفينة تستدير يهوي نصفها والاخر يطير فتعلقت بقبضة من حديد ومالت السفينة بشدة وبدا الناس يتساقطون الواحد تلو الاخر كتساقط زخات المطر كنت ارمقهم علي ارى الجدة ياترى في اي مكان الان هي هل سقطت ام لاتزال حتى مرت من امامي جثة رجل يتخبط في السماء ويصك برجليه كانه يحاول الجري هربا من الماء ضربني الغبي برجليه حتى لحقت بيه . وسقطت مباشرة وراءه وصلت قاع المحيط ثم حاولت الصعود من جديد الحمد لله اني مدرب سباحة والا كنت مع من تركتهم في القاع . واذا باحد الغارقين يمسك بيدي ويريد الصعود فوق راسي ومن قوة تشبثه كاد يسلخ جلدي فلكمته على راسه وسبحت مبتعدا عنه ... أطلقني أطلقني حبيت تقتلني موت وحدك
    كاد ان يغرقني لينقض نفسه .
    تعلقت بكومة خشب واغمي عليا من شدة التعب حتى افقت عند شاطئ جزيرة فاحتميت تحت سفح جبل افكر مالعمل واشعلت نارا ببعض الخشب
    وانا احدث نفسي يكثر خير مول الولاعة لولاها لهلكت من شدة البرد وجففت ذلك التقشير بانتظار اي بشير .
    حتى لمحت من بعيد شيئا يزحف ويدنوا ياترى ما هذا اتمنى ان يكون طائرا اوداندو ؟
     
    التعديل الأخير: ‏28 ديسمبر 2017 على 01:16
    أبـFARIDـوفيصل, ‏28 ديسمبر 2017 على 01:06
    #10
  11. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    شرقت فينا وغربت حتى ظننت انني على سطح تلك التاتينيك وهي تخوض عباب البحار ..
    فلم نعد نعرف الرأس من الكرياس وكلما هويت بنا للقاع نجد انفسنا بالعلالي ولسان حالنا يردد ( رد ردود خصيوي )
    لديك نفس طويل للكتابه اغبطك بها واتمنى لك كل التوفيق ..
     
    aljentel, ‏28 ديسمبر 2017 على 01:29
    #11

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