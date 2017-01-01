هلوسات المغامرات ~ مسابة أكتب قصة ~

السلام عليكم

يعطيك الصحة خويا مالك هههههه عجبتني غير تاع "الخلعة تجري الشيوخة" هههههه

عندك خيال واسع وطريقة سرد ساخرة ومتميزة شبهتلي في طريقة كتابتك للاخ هشام القرصان

عندك طريقة مميزة في طرح هذا النوع من القصص ولي هو الفكاهة

وكيم اقلت لفيولا الكوميديا والرعب من اصعب الانواع خاطر صعيب تخوف ولا تضحك ناس

خاصة تضحكهم، على هادي شكرا على هاد الكوميديا بنكهة المغامرة

ننتظر التكملة ان شاء الله

بالتوفيق خويا مالك

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