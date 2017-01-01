عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:24.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,093
    الإعجابات المتلقاة:
    39,410
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحداداها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربع أشهر وعشراً، حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهرٍ أو أقل؟

    الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً، بنص قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فأخبرها النبي - صلى الله عليه وسلم-أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، قد كان في هذا بعض الخلاف اليسير في العهد الأول، ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة والحمد لله.

    موقع الشيخ ابن باز - رحمه الله -

     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:24
    #1
  2. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    2,905
    الإعجابات المتلقاة:
    7,465
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    بارك الله فيك
     
    عآشقة الجنـة معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:28
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,093
    الإعجابات المتلقاة:
    39,410
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    و فيك بارك الله غاليتي
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:30
    #3
  4. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 أوت 2016
    المشاركات:
    1,074
    الإعجابات المتلقاة:
    3,529
    نقاط الجوائز:
    171
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    بارك الله فيك حبيبتي أسماء
     
    طموحة, ‏15 ديسمبر 2017 على 21:44
    #4

مشاركة هذه الصفحة