خاص بزملائي المعاقين (دولة الجزائر)

بسم الله و الصلاة و السلام على خير خلق الله سيدنا و حبيبنا و معلمنا محمد عليه افضل الصلاة و ازكى التسليم و على آله و صحبه و من والاه باحسان الى يوم الدين و بعد : ساحاول ان اجمع بهذا الموضوع كل الوثائق والامتيازات التي يحتاجها المعاق شروطها و كيفيات الحصول عليها و ان شاء الله سيكون موضوع متجدد على بركة الله نبدأ : ما هو الملف الذي يجب تقديمه للحصول على بطاقة المعاق؟ إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي. • شهادة ميلاد، • شهادة الإقامة، • بطاقة شخصية للحالة المدنية، • (2) صورتان شمسيتان، • صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، • شهادة طبية، • استمارة تملآ من طرف الطبيب. • اعلان عن الشرف. -بعد وضع الملف على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي يمر عبر لجنة متكونه من اطباء مختصين و اعضاء من مديرية النشاط الاجتماعي و الموافقة تنتج البطاقة الزرقاء ماذا نقصد بالأشخاص المعوقين؟ الشخص المعاق هو كل شخص : له عجز خلقي أو مُكتسب أو شلل مزمن خطير، مقدر ب100٪ ويسبب في العجز الكلي للعمل، متواجد في حالة من الاعتماد الكامل لأعمال الحياة اليومية، إثر إصابة حركاته العقلية و الحركية أو الحسية العضوية، مثل الأشخاص الطريحين في الفراش، العاجزين عن استعمال أعضائهم الأربعة و كذلك الأشخاص متعددين الإعاقات الحسية (الصم و العمي الكلي في نفس الوقت)، و الأشخاص المختلين عقليا و المضطربين. إعانة الأشخاص المعوقين ماهي القيمة المالية الممنوحة إلى الأشخاص المعوقين؟ يمنح مبلغ مالي قدره 4000 دينار جزائري / شهريا لكل شخص معوق بنسبة عجز تقدر ب 100٪، البالغ من العمر 18 عاما على الأقل و ليس لديه أي دخل. المنحة المالية تقدم، في حالة ما اذا كان الشخص المعاق غير قادر على التحرك أو القيام بأعمال الحياة اليومية، للشخص المكلًف مباشرة و كليا به. ما هو الملف الذي يجب تقديمه للاستفادة من منحة المعاق المقدرة ب 100٪ ؟ • بطاقة المعاق، • شهادة ميلاد، • شهادة الإقامة، • صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، • (2) صورتان شمسيتان، • عدم الانتماء للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، • عدم الانتماء للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، • عدم ا الانتماء للصندوق الوطني للتقاعد، • عدم الانتماء للصندوق الوطني للسجل التجاري، • رقم الحساب البريدي الجاري، • طلب الحصول على المعاش، • بطاقة شخصية للحالة المدنية، • شهادة طبية، • استمارة تملآ من طرف الطبيب و يصادق عليها في مصلحة الحالة المدنية. رخصة السياقة للمعاق او صنف " و" يكون المعاق ملف ترشح للحصول علي رخصة السياقة كاي مترشح بكامل قواه فقط عليه احضار شهادة طبية من عند مختص في التاهيل الحركي او العظام تثبت ان هذا الشخص المعاق بامكانه قيادة سيارة مهيئة من الضنف " و" الاشكال في مدارس. تعليم السياقة التي تمتلك سيارات مهيئة لتعليم المعاق وهي قليلة جدا و لكن يوجد حل صعب نوعا ما ان كانت المدارس لا تمتلك سيارة مجهزة للمعاق يمكنه استعمال سيارته ان كان يمتلكها طبها ان كانت مجهزة و ايضا بامكانه الاستعانه بسيارة معاق اخر تكون مجهزة و استعمالها لاجتياز امتحانات السياقة هذا هو الحل الوحيد ملاحظة : مدة صلاحية رخصة السياقة صنف "و" هي سنتين 2 ****** ان شاء الله لاحقا ساضيف امور اخرى