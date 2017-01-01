خاص بزملائي المعاقين (دولة الجزائر)

السلام عليكم

انا ولدي تريزوميك و عندو بطاقة الاولوية و راه غير كما سقدولو المنحة هاد العام برك و هو عندو 22سن

ربي سبحانو هو لي يحفظهم و يكون معانا و معاهم و لي خلقهم ما يضيعهم

مشكور عماد ربي يبارك فيك و يعطيك الصحة و العافية

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