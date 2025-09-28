الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف 2025

هواري بومدين.
الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف 2000 عون ذكور وإناث عبر الوطن
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن فتح مسابقة توظيف وطنية لسنة 2025، لتجنيد 2000 عون حماية مدنية، موزعين على 1970 منصب لفائدة الذكور و30 منصب مخصص للإناث، وذلك في إطار تدعيم صفوف الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن.
الاختبارات المقررة:
الرياضيات: مدة 3 ساعات، بمعامل 3.
الثقافة العامة: مدة 3 ساعات، بمعامل 2.
اختبارات بدنية ورياضية: بمعامل 4.
فحص طبي ونفسي للقبول النهائي.
شروط التوظيف – ذكور:
الجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية.
العمر بين 19 و25 سنة عند تاريخ المسابقة.
الطول الأدنى: 1.70م.
قوة البصر 15/20 دون نظارات أو عدسات (حد أدنى 07/10 لكل عين).
أن يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية.
المستوى المطلوب: السنة الثانية ثانوي كاملة.
شروط التوظيف – إناث:
الجنسية الجزائرية والتمتع بالحقوق المدنية.
العمر بين 19 و25 سنة عند تاريخ المسابقة.
الطول الأدنى: 1.65م.
قوة البصر 15/20 دون نظارات أو عدسات (حد أدنى 07/10 لكل عين).
المستوى المطلوب: السنة الثانية ثانوي كاملة.
الملف المطلوب:
طلب خطي للمشاركة.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة أصلية للشهادة المدرسية.
شهادة ميلاد + شهادة إقامة + شهادة قياس القامة.
3 شهادات طبية (طب عام، صدري، عيون).
صورتان شمسيتان.
وصل دفع 200 دج عبر الحساب البريدي رقم: 17676-91 clé 55 باسم “العون المحاسب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري”.
استمارة معلومات (نموذج رقم 1) من موقع الوظيفة العمومية: www.dgfp.gov.dz.
إيداع الملفات:
بالنسبة للذكور: على مستوى مديريات الحماية المدنية للولاية مقر سكن المترشح.
بالنسبة للإناث: على مستوى المدرسة الوطنية للحماية المدنية – برج البحري (الجزائر).
المدة: 15 يوم عمل ابتداءً من تاريخ أول إشهار في الجرائد الوطنية.
ملاحظات هامة:
الملفات الناقصة أو المودعة خارج الآجال مرفوضة.
شهادات الأمراض الصدرية وطب العيون يجب أن تُسلّم من طرف أطباء مختصين.
المترشحون المعفون لأسباب طبية من الخدمة الوطنية لا يُقبلون.