ملف الإعفاء لسبب طبي أو كفالة عائلية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مرحبا بكم زوارنا الأعزاء

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هــــام جدا: من لم يؤدي الفحص الانتقائي في عمر 19 عاما يفقد حقه في ايداع ملف الكفالة أو حتى ملف طبي ​ علي مستوي مركز الخدمة الوطنية، و تسقط عليه الكثير من الحقوق. ​ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* ​

ملف الكفالة: استخراج شهادة الكفالة من المجلس الشعبي البلدي

- شهادة ميلاد أصلية للمعني.

- بطاقة شخصية للحالة المدنية للمعني.

- شهادة الحالة العائلية للمعني إذا كان متزوج.

- بطاقة الإقامة.

- نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.

- شهادة الحالة العائلية للأب.

- مستخرج من الضرائب (الأب الأم والمعني).

- شهادة مدرسية للإخوة المتمدرسين.

- نسخة من الدبلوم أو آخر مستوي دراسي.

- شهادة عمل للمعني (كشف الراتب او عامل يومي او نسخة من السجل التجاري..)

- شهادة عدم العمل للام و الاب او كشف الراتب الشهري.

- عقد الزواج للاخوة المتزوجين.

- شهادة طبية او اي وثيقة تبين نسبة العجز للاب او الام(مرض مزمن ,مكفوف ,عملية جراحية ....)

- - - ملاحظة-ان وجدت اي شهادة طبية تثبت العجز للاخوة فهي مقبولة مثلا اعاقة حركية او ذهنية....

- كشف الراتب للاب من الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للاولياء المتقاعدين.​

ملاحظة: اذا لم تكن بعامل في القطاع العام او ليست مسجلا في الضمان الاجتماعي يمكنك ان تستخرج شهادة عامل يومي من البلدية مع احظار شاهدين

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طلب خطي

​ الاسم: يوم)شهر)سنة

اللقب: الي السيد: رئيس المجلــس

العنوان: الشعبي البلدي

الموضوع: طلب كفالة

لي عظيم الشرف ان اتقدم الي سيادتكم المحترمة رئيس المجلس الشعبي البلدي

بطلبي هذا والمتمثل في استخراج شهادة الكفالة العائلية علما انني من مواليد ../../.... بـولاية ..............................

ونظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الاب (وضعية الاب المرضية - المادية - الام او الاخوة مع ذكر كل التفاصيل...)

وفي انتظار ردكم تقبلو فائق الاحترام والتقدير

الامضاء

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1-ملف الاعفاء لسبب الكفالة: دفع الملف يكون في مركز الخدمة الوطنية

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2-ملف الاعفاء لسبب طبي (لأسباب صحية):

ملاحظة هــــــامة:

*الدفتر العائلي اجباري عند تقديم الطلب

*بعض الملفات قد لا تحتوي جميع هذه الاوراق

*من لم يؤدي الفحص الطبي يحق له تقديم الملف فقط في المحكمة العسكرية او في الثكنة عند استدعاءه للخدمة الوطنية

تحيات ادارة اللمة الجزائرية ​

- طلب خطي.طلب خطي.شهادة ميلاد أصلية للمعني.شهادة الكفالة نموذج ح م 7 صادر من المجلس الشعبي البلدي+نسخة طبق الأصل.شهادتين عائليتين(2).نسخة من الدبلوم أو آخر مستوى.مستخرج من سجل الضرائب (الأب)بطاقة الاقامة.نسخة من بطاقة التعريف الوطني.بطاقة شخصية للحالة المدنية.كشف الراتب للاب او شهادة عدم العمل للاولياء.شهادة عمل للمعني او كشف الراتب.شهادة طبية تبين نسبة العجز للاب او الام (مرض مزمن ,مكفوف ,عملية جراحية.....)نسخة من وضعية الاخوة اتجاه الخدمة الوطنية(اداء*تاجيل*او شهادة احصاء للاخوة 18 عاما تستخرج من البلدية)شهادة مدرسية للاخوة المتمدرسين.عقد الزواج للاخوة و الاخوات المتزوجين.شهادة طلاق او وفاة للاولياء في حالة الطلاق او الوفاة.بطاقة التأجيل ان وجدت .المواطنون الذين يطلبون الإعفاء من الخدمة الوطنية لأسباب طبية يقدمون ملف يتكون مما يلي:- نفس الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الإحصاء،- ملفا طبيا معد من طرف مركز استشفائي جامعي أو من طرف طبيب أخصائي .