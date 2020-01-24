ملف الإعفاء لسبب طبي أو كفالة عائلية

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهملف الكفالة: استخراج شهادة الكفالة من المجلس الشعبي البلدي
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هــــام جدا: من لم يؤدي الفحص الانتقائي في عمر 19 عاما يفقد حقه في ايداع ملف الكفالة أو حتى ملف طبي
علي مستوي مركز الخدمة الوطنية، و تسقط عليه الكثير من الحقوق.
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هــــام جدا: من لم يؤدي الفحص الانتقائي في عمر 19 عاما يفقد حقه في ايداع ملف الكفالة أو حتى ملف طبي
علي مستوي مركز الخدمة الوطنية، و تسقط عليه الكثير من الحقوق.
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- طلب خطي.
- شهادة ميلاد أصلية للمعني.
- بطاقة شخصية للحالة المدنية للمعني.
- شهادة الحالة العائلية للمعني إذا كان متزوج.
- بطاقة الإقامة.
- نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.
- شهادة الحالة العائلية للأب.
- مستخرج من الضرائب (الأب الأم والمعني).
- شهادة مدرسية للإخوة المتمدرسين.
- نسخة من الدبلوم أو آخر مستوي دراسي.
- شهادة عمل للمعني (كشف الراتب او عامل يومي او نسخة من السجل التجاري..)
- شهادة عدم العمل للام و الاب او كشف الراتب الشهري.
- عقد الزواج للاخوة المتزوجين.
- شهادة طبية او اي وثيقة تبين نسبة العجز للاب او الام(مرض مزمن ,مكفوف ,عملية جراحية ....)
- - - ملاحظة-ان وجدت اي شهادة طبية تثبت العجز للاخوة فهي مقبولة مثلا اعاقة حركية او ذهنية....
- كشف الراتب للاب من الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للاولياء المتقاعدين.
ملاحظة: اذا لم تكن بعامل في القطاع العام او ليست مسجلا في الضمان الاجتماعي يمكنك ان تستخرج شهادة عامل يومي من البلدية مع احظار شاهدين*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
الاسم: يوم)شهر)سنة
طلب خطي
طلب خطي
اللقب: الي السيد: رئيس المجلــس
العنوان: الشعبي البلدي
الموضوع: طلب كفالة
لي عظيم الشرف ان اتقدم الي سيادتكم المحترمة رئيس المجلس الشعبي البلدي
بطلبي هذا والمتمثل في استخراج شهادة الكفالة العائلية علما انني من مواليد ../../.... بـولاية ..............................
ونظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الاب (وضعية الاب المرضية - المادية - الام او الاخوة مع ذكر كل التفاصيل...)
وفي انتظار ردكم تقبلو فائق الاحترام والتقدير
الامضاء
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1-ملف الاعفاء لسبب الكفالة: دفع الملف يكون في مركز الخدمة الوطنية
- طلب خطي.
- شهادة ميلاد أصلية للمعني.
- شهادة الكفالة نموذج ح م 7 صادر من المجلس الشعبي البلدي+نسخة طبق الأصل.
- شهادتين عائليتين(2).
- نسخة من الدبلوم أو آخر مستوى.
- مستخرج من سجل الضرائب (الأب)
- بطاقة الاقامة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطني.
- بطاقة شخصية للحالة المدنية.
- كشف الراتب للاب او شهادة عدم العمل للاولياء.
- شهادة عمل للمعني او كشف الراتب.
- شهادة طبية تبين نسبة العجز للاب او الام (مرض مزمن ,مكفوف ,عملية جراحية.....)
- نسخة من وضعية الاخوة اتجاه الخدمة الوطنية(اداء*تاجيل*او شهادة احصاء للاخوة 18 عاما تستخرج من البلدية)
- شهادة مدرسية للاخوة المتمدرسين.
- عقد الزواج للاخوة و الاخوات المتزوجين.
- شهادة طلاق او وفاة للاولياء في حالة الطلاق او الوفاة.
- بطاقة التأجيل ان وجدت .
2-ملف الاعفاء لسبب طبي (لأسباب صحية):
المواطنون الذين يطلبون الإعفاء من الخدمة الوطنية لأسباب طبية يقدمون ملف يتكون مما يلي:
- نفس الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الإحصاء،
- ملفا طبيا معد من طرف مركز استشفائي جامعي أو من طرف طبيب أخصائي .
ملاحظة هــــــامة:
*الدفتر العائلي اجباري عند تقديم الطلب
*بعض الملفات قد لا تحتوي جميع هذه الاوراق
*من لم يؤدي الفحص الطبي يحق له تقديم الملف فقط في المحكمة العسكرية او في الثكنة عند استدعاءه للخدمة الوطنية