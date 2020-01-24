ملف الإعفاء لسبب طبي أو كفالة عائلية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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هــــام جدا: من لم يؤدي الفحص الانتقائي في عمر 19 عاما يفقد حقه في ايداع ملف الكفالة أو حتى ملف طبي

علي مستوي مركز الخدمة الوطنية، و تسقط عليه الكثير من الحقوق.

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ملف الكفالة: استخراج شهادة الكفالة من المجلس الشعبي البلدي

- طلب خطي.

- شهادة ميلاد أصلية للمعني.

- بطاقة شخصية للحالة المدنية للمعني.

- شهادة الحالة العائلية للمعني إذا كان متزوج.

- بطاقة الإقامة.

- نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.

- شهادة الحالة العائلية للأب.

- مستخرج من الضرائب (الأب الأم والمعني).

- شهادة مدرسية للإخوة المتمدرسين.

- نسخة من الدبلوم أو آخر مستوي دراسي.

- شهادة عمل للمعني (كشف الراتب او عامل يومي او نسخة من السجل التجاري..)

- شهادة عدم العمل للام و الاب او كشف الراتب الشهري.

- عقد الزواج للاخوة المتزوجين.

- شهادة طبية او اي وثيقة تبين نسبة العجز للاب او الام(مرض مزمن ,مكفوف ,عملية جراحية ....)

- - - ملاحظة-ان وجدت اي شهادة طبية تثبت العجز للاخوة فهي مقبولة مثلا اعاقة حركية او ذهنية....

- كشف الراتب للاب من الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للاولياء المتقاعدين.



ملاحظة: اذا لم تكن بعامل في القطاع العام او ليست مسجلا في الضمان الاجتماعي يمكنك ان تستخرج شهادة عامل يومي من البلدية مع احظار شاهدين ​ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* ​



طلب خطي ​