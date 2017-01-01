مشاركتي في مسابقة ارسم/ي عبّر/ي بالقلم للاحتفال بعيد اللمة 12

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أشكر كل الأعضاء على ما قدموه من مجهودات خلال طيلة هذه السنوات شكرا للساهرين على هذا الصرح والقائمين عليه من طاقم إداري كرس وقته للمة شكرا للقائمين على هذه المسابقة التي وعدت أن أشارك فيها لكن مع الأسف مزاجي لم يسمح لي بالمشاركة كما أردت فاقتصرت رسمتي على رسمة ديجيتال بعيدا عن الورق والأقلام وأحببت أن أركز فيها على إحصائيات اللمة فقط لأن الإثنى عشر سنة من الإبداع والتميز كانت نتيجة لهذه الإحصائيات، لهؤلاء الأعضاء، المشاركات والمواضيع اكتفيت برسم كتب متراكمة عليها إحصائية عدد الأعضاء وأوراق بها إحصائيات لكل من المشاركات والمواضيع مع عدد سنوات صمود اللمة أمام كل العقبات هذه رسمتي المتواضعة بالتوفيق للجميع