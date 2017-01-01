  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة
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مشاركتي في مسابقة ارسم/ي عبّر/ي بالقلم للاحتفال بعيد اللمة 12

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2017 على 01:38.

  1. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أولا أشكر كل الأعضاء على ما قدموه من مجهودات خلال طيلة هذه السنوات

    شكرا للساهرين على هذا الصرح والقائمين عليه من طاقم إداري كرس وقته للمة

    شكرا للقائمين على هذه المسابقة التي وعدت أن أشارك فيها لكن مع الأسف مزاجي

    لم يسمح لي بالمشاركة كما أردت فاقتصرت رسمتي على رسمة ديجيتال بعيدا

    عن الورق والأقلام وأحببت أن أركز فيها على إحصائيات اللمة فقط لأن الإثنى عشر

    سنة من الإبداع والتميز كانت نتيجة لهذه الإحصائيات، لهؤلاء الأعضاء، المشاركات والمواضيع

    اكتفيت برسم كتب متراكمة عليها إحصائية عدد الأعضاء وأوراق بها إحصائيات

    لكل من المشاركات والمواضيع مع عدد سنوات صمود اللمة أمام كل العقبات

    هذه رسمتي المتواضعة
    [​IMG]

    بالتوفيق للجميع ;)
     
    Naz iha, لؤلؤة قسنطينة, آمِيْرَتُه و 10 آخرون معجبون بهذا.
    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2017 على 01:38
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الله يبارك رسمة تلخص مسيرة اللمة في 12 سنة
    كل عام ولمتنا بألف خير
    :kiss::kiss:
     
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    أم ياسمينdz, ‏18 ديسمبر 2017 على 14:15
    #2
  3. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    :Love::Love::Love::Love:
     
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    فيتامين سي, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:09
    #3
  4. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    يبارك فيك

    هذا لي قدرت عليه فعلا راسي حابس ومهما حاولت نطلع بشي ما قدرتش .

    حبيت نشارك وفي نفس الوقت ما كانتش عندي فكرة مالا حطيت الإحصائيات وخلاص .

    تعبوني الكتب كي رسمتهم وانا حاطة مسطرة ع التيليفون باه ندير خطوط مستقيمة هههه

    مشكورة ع المرور وكل عام ولمتنا بخير :Love:
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:17
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    :kiss::kiss::kiss:

    مشكورة ع المرور حبيبتي :kiss:
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:17
    #5
  6. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    سلمت أناملك أختي
    بارك الله فيك على المجهود
     
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    Djamel.Dz, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:18
    #6
  7. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وفيك بارك الله والله يسلمك

    أهلا بيك أخي جمال ومشكور ع المرور .
     
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    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:20
    #7
  8. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    جزر القمر
    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

    رسمة جميلة اختي الله يبارك
    و كل عام و منتدانا بالف خير
     
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    yaso ياسمين, ‏18 ديسمبر 2017 على 19:26
    #8
  9. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الله يبارك فيك حبيبتي وكل عام واللمة بخير وأهلها ملموين عليها .

    ربي يحفظك حبيبتي ومشكورة على مجهوداتك :kiss:
     
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    الورد الأحمر, ‏18 ديسمبر 2017 على 20:02
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    رسمة رائعة وراقية ما شاء الله
    جمعت فيها كل جوانب اللمة رائعة (y)(y)(y)
    بارك الله فيك ،وسلمت اناملك
    بالتوفيق
    احترامي وتقديري
     
    حلم كبير, ‏18 ديسمبر 2017 على 20:41
    #10
  11. heba biba

    heba biba :: عضو مُشارك ::

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    في قلب امي
    رسم رووووعة يعطيك الصحة
     
    heba biba, ‏18 ديسمبر 2017 على 21:01
    #11
  12. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    يعطيك الصحة على المشاركة
    تمنينا لو رأينا قلمك و والورقة لكن الوقت الله غالب
    موفقة
     
    آمِيْرَتُه, ‏18 ديسمبر 2017 على 22:08
    #12
  13. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
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    قسنطينة
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة حبيبتي على الرسمة الجميلة والمشاعر الأجمل
    فكل هذا دليل على حبك الشديد للمتنا الغالية وأكيد اللمة رايحة تفرح بيها
    فشكرا على هذه الرسمة المميزة
    بالتوفيق ان شاء الله
    تحياتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏19 ديسمبر 2017 على 14:27
    #13
  14. Naz iha

    Naz iha :: عضو مُتميز ::

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    القمر
    السلأم عليكم

    ورعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، الله يباااارك
    الله يخليك ممكن تقوليل باس رسمتيهااا
    تشوقت نتعلمها

    بالتوفيق
     
    Naz iha, ‏19 ديسمبر 2017 على 22:36
    #14

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