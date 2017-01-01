مشاركتي في مسابقة ارسم/ي عبّر/ي بالقلم للاحتفال بعيد اللمة 12

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأولا أشكر كل الأعضاء على ما قدموه من مجهودات خلال طيلة هذه السنواتشكرا للساهرين على هذا الصرح والقائمين عليه من طاقم إداري كرس وقته للمةشكرا للقائمين على هذه المسابقة التي وعدت أن أشارك فيها لكن مع الأسف مزاجيلم يسمح لي بالمشاركة كما أردت فاقتصرت رسمتي على رسمة ديجيتال بعيداعن الورق والأقلام وأحببت أن أركز فيها على إحصائيات اللمة فقط لأن الإثنى عشرسنة من الإبداع والتميز كانت نتيجة لهذه الإحصائيات، لهؤلاء الأعضاء، المشاركات والمواضيعاكتفيت برسم كتب متراكمة عليها إحصائية عدد الأعضاء وأوراق بها إحصائياتلكل من المشاركات والمواضيع مع عدد سنوات صمود اللمة أمام كل العقباتهذه رسمتي المتواضعةبالتوفيق للجميع