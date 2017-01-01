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مسابقة {أُكتب قصَّة}

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏19 ديسمبر 2017 على 19:26.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    يا عشاق الحرف البديع وعشاق الكتابة ونسج الحروف وزخرفة الكلمات
    ومساؤكم معطر برائحة المسك وزهور الياسمين
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    "كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والألوان"
    هي كلمات ننثرها على عتبة كل قصة تخطها أناملنا لنبحر بها على قارب الخيال ونرتشف قصصا
    من كل زمان ومكان ونمتع قلوبنا العطشى بأعذب الحروف والألوان
    وعلى وقع هذه المقدمة نعلن مسابقة لمحبي البوح والأدب عامة ولكل من يهوى كتابة القصص خاصة
    بعنوان
    مسابقة "أكتب قصة"

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    هذه المسابقة المميزة التي ستجمع أقلام اللمة الذين كثيرا ما أبهرونا بكلماتهم العذبة وحروفهم الراقية
    إذن .. أنثروا عبير حروفكم وأرفعوا راية الإبداع أيها المبدعون

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    ستكون هذه المسابقة على مرحلتين وخلال أسبوعين بحيث في كل أسبوع مرحلة
    قبل بداية المرحلة الأولى سيسجل كل عضو يرغب المشاركة في الأقسام التالية:
    {الدراما والرومانسية}
    {الفكاهة}
    {الخيال والغموض}
    {الرعب}
    بحيث تكون مشاركته تناسب القسم الذي اختاره
    /كل عضو يكتب القسم الذي يريد التسجيل فيه في هذا الموضوع/
    وبعد انتهاء مدة التسجيل تبدأ المرحلة الأولى من المسابقة ويتنافس كل الأعضاء الذين يتشاركون في نفس القسم
    على الفوز، وبالتالي سيتأهل للمرحلة الأخيرة عضو واحد من كل قسم
    /مثلا الأعضاء المسجلون في قسم الفكاهة سيتأهل واحد منهم فقط لينافس بقية الأعضاء المتأهلين من كل قسم وينطبق ذلك على بقية الاقسام/
    أما في المرحلة الثانية يتنافس المتأهلون من المرحلة الأولى ليكون هنالك فائز واحد نهائي

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    من بين قوانين المسابقة هي المدة التي ستكون خلال 15 يوم
    المرحلة الأولى ابتداءا من 24 ديسمبر إلى غاية 29 ديسمبر
    المرحلة الثانية ابتداءا من 31 ديسمبر إلى غاية 05 جانفي
    -خلال المرحلة الأولى ستكون هناك حرية في كتابة القصة مع احترام القسم المسجل فيه أما خلال المرحلة الثانية فسيكون
    عنوان القصة من إختيار المشرفين أي يكون موضوع مشترك بين المشتركين مع الاحتفاظ طبعا بنوع القسم المسجل فيه
    -لكل عضو الحق في التسجيل في قسم واحد فقط ولا يحق له تغيير القسم لاحقا أي بعد بداية المسابقة
    -المشاركات تكون باللغة العربية الفصحى إلا الحوارات يمكن تقبلها بالعامية
    -حجم القصة غير محدد ويمكن كذلك كتابتها على أجزاء شرط أن لا تتجاوز الجزأين وأن توضع داخل نفس الموضوع وخلال الفترة المحددة
    -توضع المشاركة في قسم المحاولات القصصية وتكون بعنوان القصة مضافا إليه "مشاركتي في مسابقة أكتب قصة"

    [​IMG]
    الفائز بالمرتبة الأولى يتحصل على الوسام التالي
    وتُثبت قصته في قسم المحاولات القصصية لمدة أسبوع
    [​IMG]
    بقية الأعضاء المتأهلين للمرحلة النهائية يتحصلون على الوسام التالي
    [​IMG]
    أما بقية المشاركين فيتحصلون على نقاط شرفية
    [​IMG]
    @أم ياسمينdz
    @دعاء الجنات
    @لؤلؤة قسنطينة

    [​IMG]
    أتمنى أن تنال المسابقة إعجابكم وأن تلقى تفاعلكم، أخرجوا إبداعاتكم ولا تدفنوا مواهبكم
    وأي إستفسارات تريدون طرحها تكون هنا في هذا الموضوع إضافة للتسجيلات
    بالتوفيق للجميع
    كل الشكر للأخ @Skor m@k
    على مشاركتنا بالتصاميم الجميلة :)

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    حلم كبير معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏19 ديسمبر 2017 على 19:26
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    11,774
    الإعجابات المتلقاة:
    45,384
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    لا تنسوا استدعاء بقية الاعضاء :)
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    حلم كبير معجب بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏19 ديسمبر 2017 على 19:34
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    يسعدني ان اكون اول الحاضرين
    رائعة هي الفكرة اختي الفاضلة لو تجد صدى عند الاعضاء
    بارك الله فيكم على الفكرة الراقية
    والاوسمة الجميلة ،حقا رائعة

    انا اسجل نفسي هنا مع فئة الخيال والغموض والتشويق
    سجلي عندك اختي الفاضلة
    باذن الله ساشارك
    اذا كان في العمر بقية

    شكرا جزيلا على هذه المبادرة الرائعة
    بالتوفيق للجميع
    واعانكم الله على اتمام هذه المسابقة
    تقبلو مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير
     
    حلم كبير, ‏19 ديسمبر 2017 على 19:48
    #3

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