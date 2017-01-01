مسابقة {أُكتب قصَّة}

السلام عليكم

يا عشاق الحرف البديع وعشاق الكتابة ونسج الحروف وزخرفة الكلمات

ومساؤكم معطر برائحة المسك وزهور الياسمين

"كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والألوان"

هي كلمات ننثرها على عتبة كل قصة تخطها أناملنا لنبحر بها على قارب الخيال ونرتشف قصصا

من كل زمان ومكان ونمتع قلوبنا العطشى بأعذب الحروف والألوان

وعلى وقع هذه المقدمة نعلن مسابقة لمحبي البوح والأدب عامة ولكل من يهوى كتابة القصص خاصة

بعنوان

مسابقة "أكتب قصة"





هذه المسابقة المميزة التي ستجمع أقلام اللمة الذين كثيرا ما أبهرونا بكلماتهم العذبة وحروفهم الراقية

إذن .. أنثروا عبير حروفكم وأرفعوا راية الإبداع أيها المبدعون







ستكون هذه المسابقة على مرحلتين وخلال أسبوعين بحيث في كل أسبوع مرحلة

قبل بداية المرحلة الأولى سيسجل كل عضو يرغب المشاركة في الأقسام التالية:

{الدراما والرومانسية}

{الفكاهة}

{الخيال والغموض}

{الرعب}

بحيث تكون مشاركته تناسب القسم الذي اختاره

/كل عضو يكتب القسم الذي يريد التسجيل فيه في هذا الموضوع/

وبعد انتهاء مدة التسجيل تبدأ المرحلة الأولى من المسابقة ويتنافس كل الأعضاء الذين يتشاركون في نفس القسم

على الفوز، وبالتالي سيتأهل للمرحلة الأخيرة عضو واحد من كل قسم

/مثلا الأعضاء المسجلون في قسم الفكاهة سيتأهل واحد منهم فقط لينافس بقية الأعضاء المتأهلين من كل قسم وينطبق ذلك على بقية الاقسام/

أما في المرحلة الثانية يتنافس المتأهلون من المرحلة الأولى ليكون هنالك فائز واحد نهائي







من بين قوانين المسابقة هي المدة التي ستكون خلال 15 يوم

المرحلة الأولى ابتداءا من 24 ديسمبر إلى غاية 29 ديسمبر

المرحلة الثانية ابتداءا من 31 ديسمبر إلى غاية 05 جانفي

-خلال المرحلة الأولى ستكون هناك حرية في كتابة القصة مع احترام القسم المسجل فيه أما خلال المرحلة الثانية فسيكون

عنوان القصة من إختيار المشرفين أي يكون موضوع مشترك بين المشتركين مع الاحتفاظ طبعا بنوع القسم المسجل فيه

-لكل عضو الحق في التسجيل في قسم واحد فقط ولا يحق له تغيير القسم لاحقا أي بعد بداية المسابقة

-المشاركات تكون باللغة العربية الفصحى إلا الحوارات يمكن تقبلها بالعامية

-حجم القصة غير محدد ويمكن كذلك كتابتها على أجزاء شرط أن لا تتجاوز الجزأين وأن توضع داخل نفس الموضوع و خلال الفترة المحددة

-توضع المشاركة في قسم المحاولات القصصية وتكون بعنوان القصة مضافا إليه "مشاركتي في مسابقة أكتب قصة"