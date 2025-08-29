اعلان عن مسابقة في اللمة

قبل ايام قامت الاخت @ذات الشيم
بكتابة تجربة جميلة عبارة عن قصة نجاحها في شهادة البكالوريا
الحقيقة طريقة كتابتها للقصة جعلتنا نفكر في وضع مسابقة
يطرح من خلالها الاخوة و الاخوات تجربتهم و يعيشونا في اجواء الفرح او ذكرى الفرحة
ادارة اللمة تنسيقا مع الاخت @ذات الشيم

تفتح المجال لاجواء المنافسة و المرح في كتابة هته التجربة الرائعة في حياة الكثرين منا
الدعوة موجهة للجميع راجينا منكم اتحافنا في فن الكتابة الراقية
بمواضيع ذات قيمة لغة و فنا و ابداعا و انشاءا
و المجال واسع لوضع المواضيع بالطريقة الابداعية التي ترونها اترك الخيال يسبح
ليضع لنا حاجة ذات قيمة

شروط المشاركة في المسابقة
ـ القصة تكتب في موضوع محايد في قسم

مجتمع اللمة العام

ـ في العنوان اكتب مشاركتي في مسابقة قصة نجاح في البكالوريا

اختيار الفائز يكون
حسب طريقة طرح الموضوع
الموضوع الاجمل سيفوز

جوائز المسابقة
ستكون اوسمة جميلة للفائزين الثلاثة
 
موفقين باذن الله ....
 
