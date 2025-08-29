اعلان عن مسابقة في اللمة

الامين محمد
قبل ايام قامت الاخت @ذات الشيم
بكتابة تجربة جميلة عبارة عن قصة نجاحها في شهادة البكالوريا
الحقيقة طريقة كتابتها للقصة جعلتنا نفكر في وضع مسابقة
يطرح من خلالها الاخوة و الاخوات تجربتهم و يعيشونا في اجواء الفرح او ذكرى الفرحة
ادارة اللمة تنسيقا مع الاخت @ذات الشيم
تفتح المجال لاجواء المنافسة و المرح في كتابة هته التجربة الرائعة في حياة الكثرين منا
الدعوة موجهة للجميع راجينا منكم اتحافنا في فن الكتابة الراقية
بمواضيع ذات قيمة لغة و فنا و ابداعا و انشاءا
و المجال واسع لوضع المواضيع بالطريقة الابداعية التي ترونها اترك الخيال يسبح
ليضع لنا حاجة ذات قيمة
شروط المشاركة في المسابقة
ـ القصة تكتب في موضوع محايد في قسم
مجتمع اللمة العامـ في العنوان اكتب مشاركتي في مسابقة قصة نجاح في البكالوريا
اختيار الفائز يكون
حسب طريقة طرح الموضوع
الموضوع الاجمل سيفوز
جوائز المسابقة
ستكون اوسمة جميلة للفائزين الثلاثة