اغاني و العاب الطفولة الجزائرية ذكريات لآ تموت .... !!

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته كيف حالكم اخوتي و اخواتي عندي مدة طويلة مبنتش هنا ايا قلت اليوم نولي ليكم بموضوع جديد اليوم وليت لايام الطفولة لعبت لامارين تفرجت الرسوم تاع بكري مين كنت صغيرة كنت نشوفهم و رجعت بيا الذاكرة لحوايج حتى نولي عجوزة و مننساهمش هههههه كنت قاعدة نخمم مع روحي في الاطفال تاع ضرك شحال رآهم محرومين رسومات تاع عنف و العاب تاع عنف و كل حاجة فيها العنف و الضراب و الوحشية و أنا وقاعدة تفكرت الاغاني لي كنا نغنوهم كي كنا نلعبو قلت نتفكرهم معاكم كاين عندي حبة توت تحسبلي لاوت جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويلية أوت ههههه عندي حبة قارص تحسبلي لمارس جانفي فيفري مارس و كاين مممممممممم نتفكر هههههه يا خالتي مالحة وراكي رايحة . . رايحة لبلادي و نزور ولادي ولادي في تونس عشاهم بركوكس بالزبدة و الحمص ... صالح في دارو يضرب في حمارو ايوا ايوا ايوا شك ربح لي بوم مبوب شك ربح لي بومب بوم هههههه و كاين غنية وحدة أخرى كنا نغنوها بزااااف كي لبسنا لبسة بحرية و طلعنا بابوري و طلعنا بابوري بابور يطلع و يهود ميعرفش يعومي يا فرنسا يا الخداعة ديتيلنا شبانا ديتيلنا شبانا خليتي الكبدة مشوية و الدمعة ويدانا كي طلعنا لجبل كوكو ولقينا العسكر يبكو ولقينا العسكر يبكو قلنالهم وشبيكم قالونا الدزاير رجعت ليكم كاين اغنية اخرى كنت تحبها بزاف و كنت نغنوها ونلعبو بيدينا ههههه شانڨليطا مانڨليطا اولافيو اولافيو قال مسيو كيدا كيدا وسط البنات نات نات ابنت الحسين سين ذات وردين ذات وردتين كان الدب يبيع الكتب كانت حنان تبيع البنان كانت فتيحة تبيع الريحة كان الحنش يبيع القش كانت ايمان تبيع سيمان ههههههههه مزال معرفتش واشمن لغة غنواها بيها مع لول هههههه و كنا كي نشوفو طيارة نغنو طيارة طيري بيا و اديني لماليا ماليا بعاد عليا ..... بلا مننساو الألعاب لي كنا نلعبوهم كيما لامارين و الكريدة و كوردة واسطة و السيڨار لي كنا نلعبوها بالقصب ههههه و الله جوزنا يامات شابين و طفولة رائعة متتنساش الحمد لله عشت طفولتي بمعنى الكلمة كنت مشاغبة و مهبلتهم في الدار هههههه ايا و نتوما كاشما مزلاو نتفكرو شوية من العاب الطفولة و الاغاني لي كنا نغنوها سواء كي كنا نلعبو ولا نغنوها برك انا ذكرتلكم شوية من لي مزلت متفكرتهم و خليت شوية باش تفكرونا بيهم انتم و ثاني باش نتعرفو على طفولة بعضانا بحكم اختلاف المناطق و الولايات في انتظار ردودكم و لكم الخط ________ في امان الله ^^