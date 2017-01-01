اغاني و العاب الطفولة الجزائرية ذكريات لآ تموت .... !!

إقتباس لمشاركة Skor m@k:

اووووووو عندنا مووووودا ماشفناش موضوع هكذا هههه

هذي @بثيــــنة 19 لي تحب المواضيع هذو هههه ارواحي طلي لهنا ههههههه السلام عليكماووووووو عندنا مووووودا ماشفناش موضوع هكذا هههههذي

وعلاه فكرتينا في بكري شويا ماشي بزاف ههههههههه

تقريبا ماولاوش يعرفولهم الأطفال هذو الغنيات تاع التمهبيل ههههههه

مي المشكلة كنا كامل نحفظوهم ولي ماشي حافظهم نهبلوه ونضحكو عليه

تقريا الغنيات كيما تاعنا برك كاين كلمات ولا احرف مبدلين برك خاطرش قراب لينا نتوما

فكرتيني تانيت في غنية تاع ياحسراه كي كنت صغير كنت نبيع زرودية حكموني البوليسية ضربوني لرجلية ههههه

وتاع البابور لي غننيتيها فيها نقائص هههههههه

كي طلعنا للكوزينا قرقبنا الكيسان قرقبنا الكيسان

لبسنا لبسة بحرية و طلعنا البابور و طلعنا البابور

بابور يطلع ويهبط ميعرفش يعوم مايعرفش يعوم

والحوتة تهبط وتطلع شحال تعرف تعوم شحال تعرف تعوم

ممبعد تكمل كيف لي كتبتيها ههههههههه

وتاع باطة فوق باطة تساوي شوكولاطة بوحشيشة مات خلى ربع بنات وحدة نورا وحدة عورة وحدة تنقي فالزعرورة ووحدة تقول بابا مات ماخلالي وين نبات

وتانيت تاع الشادي الله يذكرو بالخير هههههه

اندراكا داريكوا شادي قطع سباطوا واش جاز عليه رومي واش في يدوا سلة واش فيها بيض شحال من حبة يا مولات الزيت و الزلاميط



ههههههههه المهم مزالني شافي شويا نخلو للأعضاء يزيدو يتفكرو شويا

يعطيك الصحة اسوم ​ إضغط للتوسيع...

و عليكم السلام مالك

اهلا واش راك هههههه علبالي بلي راني مقصرة في حق هذا الركن نهار كنت ثرثارة كنت منا منخرجش بصح ضرك الحمد لله وليت عاقلة زعما هههههه



هههههه أيا ختي بثينة تشوفي الموضوع بلاك كاشما تزيدي إضافة

ايه علاش انا قدرت ننسا الطفولة باش منفكركمش راهي كل يوم تلاحقني بالمرصاد ههههه

تاع وجهم حافظينهم تلقاهم حافظين غير الغنية تاع غامبول و سبونج بوب و الخروطو تاعهم ماشي كيما حنا جيل تسعينات الجيل الذهبي كنا مميزين حتى في الاغاني و ديناهالهم



ايه حنا و نتوما جيران علابيها نحكو كيف كيف مع بعض المصطلحات تاعكم الغريبة ههههه



ايه راك شافي مليح يااااو هذو تفكرتهم بصح محبيتش نكتبهم خليتلكم الخط ليكم ماشي تقول منعرفهمش ههههه عندي ذاكرة قوية بشهادة ناس ثقة هههههه

تعجبني بزاااااف و لي نحبهااا بزااااااااااااااااااااااااااااااف تاع بوحشيشة مات ههههه

علاش انت كاشما خليت للاعضاء مساكن غنيتهم كامل

نورت مالك

شكرا على الختم و يعطيك الصحة

شكرا على المرور ^^ ​