  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

اغاني و العاب الطفولة الجزائرية ذكريات لآ تموت .... !!

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏24 ديسمبر 2017 على 20:08.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,177
    الإعجابات المتلقاة:
    39,683
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته كيف حالكم اخوتي و اخواتي
    [​IMG]
    عندي مدة طويلة مبنتش هنا ايا قلت اليوم نولي ليكم بموضوع جديد

    اليوم وليت لايام الطفولة لعبت لامارين تفرجت الرسوم تاع بكري مين كنت صغيرة كنت نشوفهم و رجعت بيا الذاكرة لحوايج حتى نولي عجوزة و مننساهمش هههههه

    كنت قاعدة نخمم مع روحي في الاطفال تاع ضرك شحال رآهم محرومين رسومات تاع عنف و العاب تاع عنف و كل حاجة فيها العنف و الضراب و الوحشية

    و أنا وقاعدة تفكرت الاغاني لي كنا نغنوهم كي كنا نلعبو قلت نتفكرهم معاكم

    كاين عندي حبة توت تحسبلي لاوت جانفي فيفري مارس افريل ماي جوان جويلية أوت ههههه عندي حبة قارص تحسبلي لمارس جانفي فيفري مارس و كاين مممممممممم نتفكر هههههه يا خالتي مالحة وراكي رايحة . . رايحة لبلادي و نزور ولادي ولادي في تونس عشاهم بركوكس بالزبدة و الحمص ... صالح في دارو يضرب في حمارو ايوا ايوا ايوا شك ربح لي بوم مبوب شك ربح لي بومب بوم هههههه

    و كاين غنية وحدة أخرى كنا نغنوها بزااااف كي لبسنا لبسة بحرية و طلعنا بابوري و طلعنا بابوري بابور يطلع و يهود ميعرفش يعومي يا فرنسا يا الخداعة ديتيلنا شبانا ديتيلنا شبانا خليتي الكبدة مشوية و الدمعة ويدانا
    كي طلعنا لجبل كوكو ولقينا العسكر يبكو ولقينا العسكر يبكو قلنالهم وشبيكم قالونا الدزاير رجعت ليكم

    كاين اغنية اخرى كنت تحبها بزاف و كنت نغنوها ونلعبو بيدينا ههههه
    شانڨليطا مانڨليطا اولافيو اولافيو قال مسيو كيدا كيدا وسط البنات نات نات ابنت الحسين سين ذات وردين ذات وردتين كان الدب يبيع الكتب كانت حنان تبيع البنان كانت فتيحة تبيع الريحة كان الحنش يبيع القش كانت ايمان تبيع سيمان ههههههههه مزال معرفتش واشمن لغة غنواها بيها مع لول هههههه

    و كنا كي نشوفو طيارة نغنو طيارة طيري بيا و اديني لماليا ماليا بعاد عليا .....

    بلا مننساو الألعاب لي كنا نلعبوهم كيما لامارين و الكريدة و كوردة واسطة و السيڨار لي كنا نلعبوها بالقصب ههههه

    و الله جوزنا يامات شابين و طفولة رائعة متتنساش الحمد لله عشت طفولتي بمعنى الكلمة كنت مشاغبة و مهبلتهم في الدار هههههه


    ايا و نتوما كاشما مزلاو نتفكرو شوية من العاب الطفولة و الاغاني لي كنا نغنوها سواء كي كنا نلعبو ولا نغنوها برك

    انا ذكرتلكم شوية من لي مزلت متفكرتهم و خليت شوية باش تفكرونا بيهم انتم و ثاني باش نتعرفو على طفولة بعضانا بحكم اختلاف المناطق و الولايات

    في انتظار ردودكم و لكم الخط ________ في امان الله ^^
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏24 ديسمبر 2017 على 20:22
    قطر الندىdz, أم ياسمينdz, Malika Tlm و 4 آخرون معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 ديسمبر 2017 على 20:08
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية
    ركن لـقطات من تصويري
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    4,850
    الإعجابات المتلقاة:
    19,891
    نقاط الجوائز:
    1,741
    الجنس:
    ذكر
    السلام عليكم
    اووووووو عندنا مووووودا ماشفناش موضوع هكذا هههه
    هذي @بثيــــنة 19 لي تحب المواضيع هذو هههه ارواحي طلي لهنا ههههههه
    وعلاه فكرتينا في بكري شويا ماشي بزاف ههههههههه
    تقريبا ماولاوش يعرفولهم الأطفال هذو الغنيات تاع التمهبيل ههههههه
    مي المشكلة كنا كامل نحفظوهم ولي ماشي حافظهم نهبلوه ونضحكو عليه
    تقريا الغنيات كيما تاعنا برك كاين كلمات ولا احرف مبدلين برك خاطرش قراب لينا نتوما
    فكرتيني تانيت في غنية تاع ياحسراه كي كنت صغير كنت نبيع زرودية حكموني البوليسية ضربوني لرجلية ههههه
    وتاع البابور لي غننيتيها فيها نقائص هههههههه
    كي طلعنا للكوزينا قرقبنا الكيسان قرقبنا الكيسان
    لبسنا لبسة بحرية و طلعنا البابور و طلعنا البابور
    بابور يطلع ويهبط ميعرفش يعوم مايعرفش يعوم
    والحوتة تهبط وتطلع شحال تعرف تعوم شحال تعرف تعوم
    ممبعد تكمل كيف لي كتبتيها ههههههههه
    وتاع باطة فوق باطة تساوي شوكولاطة بوحشيشة مات خلى ربع بنات وحدة نورا وحدة عورة وحدة تنقي فالزعرورة ووحدة تقول بابا مات ماخلالي وين نبات
    وتانيت تاع الشادي الله يذكرو بالخير هههههه
    اندراكا داريكوا شادي قطع سباطوا واش جاز عليه رومي واش في يدوا سلة واش فيها بيض شحال من حبة يا مولات الزيت و الزلاميط

    ههههههههه المهم مزالني شافي شويا نخلو للأعضاء يزيدو يتفكرو شويا
    يعطيك الصحة اسوم
     
    حلم كبير, Malika Tlm و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏24 ديسمبر 2017 على 20:42
    #2
  3. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جويلية 2014
    المشاركات:
    5,278
    الإعجابات المتلقاة:
    22,488
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اوساكا..
    السلام عليكم اهلا اسماء
    خخخخ مع فتحت الموضوع طاحت عيني على ايمان تبيع فالسيمان هههههههه السيمان يليق بك خخخ هازهري وينتا تتفكرني :cry:
    و الله صح عشنا حمدلله مش كيما ضركا 11 عام يموت بالحوت الازرق -__- حنا لامارين كادوات و هاذوك الاشعار خخخ افقه الناس في اللسانيات و ميلقاولهم التفسير انا كنت نشتي وحدة نموت عليها نديرو دوايرا (دائرة يعني :p) و نغمض عينيا و نبدا ندور و نغني سي سي لاباgا لويسي اليغينgو تسواغينgو لاباgا لاباgا لويسي مبعد تحبسي ولي حبست عندها يدك تجي هي و تغني نفس التعويذة و هكذا دواليك خخخ و تاع اندراكا داريكو ثان هههه و العاب بزااف يحسراه كون نبدا نكتب منحبسش
    صحيتي اسوم
     
    قطر الندىdz, عآشقة الجنـة, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    "viola", ‏24 ديسمبر 2017 على 20:59
    #3
  4. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية
    ركن لـقطات من تصويري
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    4,850
    الإعجابات المتلقاة:
    19,891
    نقاط الجوائز:
    1,741
    الجنس:
    ذكر
    ههههه والله حتى انا ضحكت ختي فيوليتا هههه بصح معليش راهو يدير 150 ألف للقنطار هههه
    وتاع افتحي ياوردة اغلقي ياوردة ههههه هذا واش شفيت عليكم تقولوها ههههه
     
    حلم كبير, عآشقة الجنـة و "viola" معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏24 ديسمبر 2017 على 21:06
    #4
  5. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 جويلية 2014
    المشاركات:
    5,278
    الإعجابات المتلقاة:
    22,488
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اوساكا..
    هههههه ندورها ماصون بالتاء المربوطة و صاي حتى بن غبريط دارت حسابها خخخخخ
    ههه ايه بزاف بزاف العاب لا تفكرناهم نألفوا فيهم كتاب
     
    قطر الندىdz, عآشقة الجنـة, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    "viola", ‏24 ديسمبر 2017 على 21:15
    #5
  6. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية
    ركن لـقطات من تصويري
     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 جويلية 2010
    المشاركات:
    4,850
    الإعجابات المتلقاة:
    19,891
    نقاط الجوائز:
    1,741
    الجنس:
    ذكر
    وتاع ياحجنجل يامنجلجل وين بت البارح في جنان بوصالح واش كليت الرمان والتفاح خخخخخخ
    معلباليش الى هكذا ههههههه
     
    أم ياسمينdz, عآشقة الجنـة, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Skor m@k, ‏24 ديسمبر 2017 على 21:18
    #6
  7. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,177
    الإعجابات المتلقاة:
    39,683
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    و عليكم السلام مالك
    اهلا واش راك هههههه علبالي بلي راني مقصرة في حق هذا الركن نهار كنت ثرثارة كنت منا منخرجش بصح ضرك الحمد لله وليت عاقلة زعما هههههه

    هههههه أيا ختي بثينة تشوفي الموضوع بلاك كاشما تزيدي إضافة
    ايه علاش انا قدرت ننسا الطفولة باش منفكركمش راهي كل يوم تلاحقني بالمرصاد ههههه
    تاع وجهم حافظينهم تلقاهم حافظين غير الغنية تاع غامبول و سبونج بوب و الخروطو تاعهم ماشي كيما حنا جيل تسعينات الجيل الذهبي كنا مميزين حتى في الاغاني و ديناهالهم

    ايه حنا و نتوما جيران علابيها نحكو كيف كيف مع بعض المصطلحات تاعكم الغريبة ههههه

    ايه راك شافي مليح يااااو هذو تفكرتهم بصح محبيتش نكتبهم خليتلكم الخط ليكم ماشي تقول منعرفهمش ههههه عندي ذاكرة قوية بشهادة ناس ثقة هههههه
    تعجبني بزاااااف و لي نحبهااا بزااااااااااااااااااااااااااااااف تاع بوحشيشة مات ههههه
    علاش انت كاشما خليت للاعضاء مساكن غنيتهم كامل
    نورت مالك
    شكرا على الختم و يعطيك الصحة
    شكرا على المرور ^^
     
    قطر الندىdz و Skor m@k معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 ديسمبر 2017 على 21:25
    #7
  8. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,177
    الإعجابات المتلقاة:
    39,683
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    و عليكم السلام امون اهلا بيك في موضوعي نورتي
    هههههه و الله هاذي درتها سبيسال ليك باش تضحكي شوية و خاصة كي علبالي مالك ميراطيش الفرصة و يعلق عليك هههههه
    الحمد لله عشنا ياماتنا بلاك نورثوا هذه المعزوفات لولادنا و احفادنا هههههه
    ايه هاذي نشفالها بصح الكلمات راحولي ختم حابسة في الفرنسيسا منشفاش هههههه
    انداريكا داريكو شادي قطع صباطو ههههه اليامات يااه لوكان نلقاك يا ايمان نعاود معاك الطفولة هههههه

    شكرا على المرور حنونتي و حبيبتي نورتي الموضوع ^^
     
    Skor m@k, قطر الندىdz و "viola" معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 ديسمبر 2017 على 21:29
    #8
  9. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2014
    المشاركات:
    14,177
    الإعجابات المتلقاة:
    39,683
    نقاط الجوائز:
    1,251
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    .
    هههههه هذي غير كيما كنا مزال نلعبوها مع جدي
    يا حجنجل يا مجنجل وين بن البارح في جنين صالح واش كليت من التفاح و النفاح و البرقوق في لسطاح هذا يشم و هذا يلم و هذا يرفع
    و مبعد نديرو فررررررر هههههه ​
     
    قطر الندىdz و Skor m@k معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏24 ديسمبر 2017 على 21:32
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    44,714
    الإعجابات المتلقاة:
    58,248
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    علابالك نعصر في مخي باه نتفكر هاد الاغاني نغنيهم لبنتي والووووو نسيتهم
    تفكرت غير تاع عندي حوتة تحت الما تحسبلي حتى ل 100 هههه
    عشرة عشرين ثلاثين...
    ديما نغنيهالها حتى نلقاها قاتلي : ماما ماما أوتا أوتا هههه
    وهادي راحتلي خلاص فكرتيني فيها ههههه شانڨليطا مانڨليطا اولافيو اولافيو قال مسيو كيدا كيدا وسط البنات نات نات ابنت الحسين سين ذات وردين ذات وردتين كان الدب يبيع الكتب كانت حنان تبيع البنان كانت فتيحة تبيع الريحة كان الحنش يبيع القش كانت ايمان تبيع سيمان
    وتفكرت تاع :توتو ماتاتاي اتاتي تاتي ايااااا زمزم ماريا ماريا لاكسيدون هاي ههههههههه

    اندريكا داريكو شيخ مقطع صباطو اش في يدو ههههههه
    معرف واش وشادي نسيتها

    ولا تع اماغيو ماغيو ماتو
    جينا نخطبو طفلة اماغيو ماغيو ماتو
    اسمها هاد الطفلة اماغيو ماغيو ماتو
    اسمها....لولدكم فلان ... ههه نسيتها
    طفولة ولااروع
    اما اطفال اليوم داهم الحوت الازر ق
    ومبقيتش نشوف لبنات يلعبو ويغنيو هاد الاغاني
    يعطيك الصحة
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏24 ديسمبر 2017 على 23:11
    #10
  11. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    200
    الإعجابات المتلقاة:
    423
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    المانيا
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ايه على اليمات صح كان وقت الارهاب والخوف لكن كانت حلوة
    كاين ألعاب كي نتفكرهم يجيني الضحك چپچاقة الماريكان هذي وحدها ههههههههههه بصح نسيت كيفاه كنا نلعبوها
    وبواشن كنا نخدمو الكرة بساشية تع الحليب ونلمو بواشن تع الڨازوز و بيتة وغمايضة
    والحاجة لي كانت تعجبني كنا نقلدو تع بلاحدود واش يمثلو نعوده هههههه
    و الاغاني كنا نديرو دوايرة واحدة في الوسط ونغنو بين المكة والمدينة رحة الجاوي يا النبي يا محمد يالعرابي خرجو ولا الملك خرجو ويزارة واحدة تسوق الطنوبيل أخرى الطيارة هههههه
    والغنية لي تعجبني ڨوشلة يا ڨوشلة ڨوشلة بابا علي جا يصلي بينا طح في البسينة بسينة مسوسة يا بنت علي بن موسى اعطيني رقع صباطي صباطي عند القاضي والقاضي مهو رضي صبحت مرتو غضبانة على الشحمة والعصبانة يامنةوحليمة طالعوا لليما والليما محلها ربي عزيز مولها
    واكيد لي قلتهم تقريبا غنينهم اختلاف في بعض الكلمات
    وشكرا لك اختي على هذا الموضوع الشيق
     
    قطر الندىdz, ‏24 ديسمبر 2017 على 23:51
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    44,714
    الإعجابات المتلقاة:
    58,248
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    فكرتيني في الشطحة تاع مصطفى موصطافى ههههههههههههههه
    كنت نضال ندير فيها نسوطي كيفو بعد
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
    أم ياسمينdz, ‏25 ديسمبر 2017 على 00:47
    #12

مشاركة هذه الصفحة