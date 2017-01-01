مشاركات الملفات الشخصية الجديدة.....الكل مدعوا

السلام عليكم جميعا رواد القسم أهلا وسهلا بكم اليوم فكرت في موضوع أيقونة مشاركة الملفات الشخصية ركن في هذا المنتدى مهم لكل الأعضاء أحيانا نحب مشاركة الآخرين في ملفاتهم وهم يشاركوننا فيها كثيرا ما خططنا كلمات ليست بموضوع ولا برد هي ملاحظة ..... إشارة كلامية ......معنى او رسائل نريد مشاركتها مع غيرنا هذا الركن الخاص في المنتدى له أهمية كبيرة لدى كل عضو وحتى أنا الأخ فتحي @Fethi.dz يشاركنا ملفه وما يكون جديد في المنتدى يعلنه لنا في المشاركة ولهذا فكرت اليوم أن نعطي لهذا الركن القليل من وقتنا ونجعل مشاركتنا في هذا الموضوع شاركني ملفك .... شاركني كلماتك الشخصية ...... أعلن لي عن .... غضبك ..... راحتك .... تعبك ما يهمك ...... ما تريده ..... تساؤلك عزيزي/تي العضو/ ة كل عضو منكم يدخل ويختار عضو ليشاركه ملفه الشخصي ويكتب كلمات .... إختر مجموعة لتشاركها ملفك الشخصي وسوف أبدأ أنا كالعادة لجماعة الخمول والكسل أنا أريد لكل هؤلاء أن يشاركوني ملفي الشخصي @لاريمان @ميلينا @Malika Tlm @Twinkle Stars @لؤلؤة قسنطينة @قمر الوادي @Soumia hadj mohammed @chirine zina @قلم مغرور @ملامح شاعر @صمت المشاعر @الامين محمد @ربي اغفرلي @بشرى ملاك @الصحافية الساخرة @السحاب العابر @الأزرق الملكي @حلم كبير @rycerz @سلام نفسي[/US @*حزن النبلاء* @طيب الكلام @أم ياسمينdz @habchisalaheddin @آمِيْرَتُه @الأفق البعيد @عآشقة الجنـة @محمد التبسي @heba biba @missing heart @Princess nour @جليلوس @الفارس النبيل أحسن مكان لراحة نفسي .... وراحتي من وجعي ...أحسن شعور يمكن أن احسه بعد ان تشعر بفقدان حياتك كلها هو أن أشعره هنا وانا معكم كثرة كتاباتي من كثرة هروبي من واقع مرير شكرا لكم ولكل وفائكم لي الموضوع لكم جميعا شاركونا ملفاتكم الشخصية وكل واحد منكم يختار من يشاركه ملفه الشخصي شكرا