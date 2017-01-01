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مشاركات الملفات الشخصية الجديدة.....الكل مدعوا

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:25.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة

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    السلام عليكم جميعا رواد القسم أهلا وسهلا بكم
    اليوم فكرت في موضوع أيقونة مشاركة الملفات الشخصية ركن في هذا المنتدى مهم لكل الأعضاء أحيانا نحب مشاركة الآخرين في ملفاتهم وهم يشاركوننا فيها
    كثيرا ما خططنا كلمات ليست بموضوع ولا برد
    هي ملاحظة ..... إشارة كلامية ......معنى او رسائل نريد مشاركتها مع غيرنا

    [​IMG]


    هذا الركن الخاص في المنتدى له أهمية كبيرة لدى كل عضو وحتى أنا الأخ فتحي
    @Fethi.dz يشاركنا ملفه وما يكون جديد في المنتدى يعلنه لنا في المشاركة
    ولهذا فكرت اليوم أن نعطي لهذا الركن القليل من وقتنا ونجعل مشاركتنا في هذا الموضوع

    [​IMG]

    شاركني ملفك .... شاركني كلماتك الشخصية ...... أعلن لي عن .... غضبك ..... راحتك .... تعبك ما يهمك ...... ما تريده ..... تساؤلك

    [​IMG]

    عزيزي/تي العضو/ ة كل عضو منكم يدخل ويختار عضو ليشاركه ملفه الشخصي
    ويكتب كلمات .... إختر مجموعة لتشاركها ملفك الشخصي

    وسوف أبدأ أنا كالعادة لجماعة الخمول والكسل

    أنا أريد لكل هؤلاء أن يشاركوني ملفي الشخصي
    @لاريمان
    @ميلينا
    @Malika Tlm
    @Twinkle Stars
    @لؤلؤة قسنطينة
    @قمر الوادي
    @Soumia hadj mohammed
    @chirine zina
    @قلم مغرور
    @ملامح شاعر
    @صمت المشاعر
    @الامين محمد
    @ربي اغفرلي
    @بشرى ملاك
    @الصحافية الساخرة
    @السحاب العابر
    @الأزرق الملكي
    @حلم كبير
    @rycerz
    @سلام نفسي[/US
    @*حزن النبلاء*
    @طيب الكلام
    @أم ياسمينdz
    @habchisalaheddin
    @آمِيْرَتُه
    @الأفق البعيد
    @عآشقة الجنـة
    @محمد التبسي
    @heba biba
    @missing heart
    @Princess nour
    @جليلوس
    @الفارس النبيل

    أحسن مكان لراحة نفسي .... وراحتي من وجعي ...أحسن شعور يمكن أن احسه بعد ان تشعر بفقدان حياتك كلها هو أن أشعره هنا وانا معكم كثرة كتاباتي من كثرة هروبي من واقع مرير
    شكرا لكم ولكل وفائكم لي

    الموضوع لكم جميعا شاركونا ملفاتكم الشخصية وكل واحد منكم يختار من يشاركه ملفه الشخصي

    شكرا

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    التعديل الأخير: ‏25 ديسمبر 2017 على 15:01
    الصحافية الساخرة, السحاب العابر, ميلينا و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:25
    #1
  2. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    السلااااااااااام علييييييييييييييكم
    راني خايفة نقولك مافهمتش فكرة الموضوع تعيطي عليا هههههههههههههههه
     
    السحاب العابر, ميلينا, habchisalaheddin و 1 آخرون معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:27
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    هاهي جات أول الراقدات واش تغديتي تقولي نهدر بالهندية
    شوفي تختاري عضو او عضوة او زوج أو ثلاثة تشاركيهم ملفك معناها تكبيلهم واش موالفة تكتبي فمشاركة الملف الشخصي تكتبي واش حابة تشاركيهم ليهم برك انا إخترتكم كلكم وانتم إختارو شكون تحبو وحلي عينك ديري كيما انا تقولي ليكم كامل اخطوني من التمسخير
     
    السحاب العابر, صمت المشاعر, ميلينا و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:29
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    جميل جدا موضوعك و ما زاده جمالا هذه الفراشات الطائرة و التي يبدو أنها تريد ان تشاركك ملفك الشخصي
     
    الصحافية الساخرة, صمت المشاعر, ليليا مرام و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:30
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    أهلا وسهلا ميلينا غاليتي
    نعم فراشات تطير من ملف لملف تزوركم كلكم
    نورت الموضوع اختي ميلينا شكرا لك
     
    صمت المشاعر, ميلينا و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:32
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    قمر الوادي, الصحافية الساخرة و ليليا مرام معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:50
    #6
  7. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
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    اللمة
    ميلينا و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏25 ديسمبر 2017 على 14:57
    #7
  8. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    اشارككم رغباتي و طموحاتي في المنتدى مع أفراحي و ألامي و اعلم أنكن لن تتخلين عني
     
    ليليا مرام معجب بهذا.
    ميلينا, ‏25 ديسمبر 2017 على 15:10
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
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    اللمة
    وانا أشاركك أهم شيء إسلام هذا كل أهم ما أريده في ملفك
    أكيد لأنك لن ولم تتخلي على أي واحدة تحتاجك فشكرا لك غاليتي
     
    ميلينا معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏25 ديسمبر 2017 على 15:14
    #9
  10. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
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    بكل تاكيد سيأخذ حيز كبير في الملف حتى تملى و تطلبي الانتقال لمواضيع أخرى
     
    ميلينا, ‏25 ديسمبر 2017 على 15:16
    #10

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