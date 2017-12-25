فهرس المواضيع الذهبية لسنة 2018 - ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر -

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آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
13 جوان 2011
المشاركات
14,397
الإعجابات
18,893
النقاط
671
محل الإقامة
: ♥ قلب عسكوري ♥
الجنس
أنثى
#1

أهلا وسهلا برائدات عالم المرأة خاصة ـ ركن الزينة والعناية بالجسم و الشعر ـ

هنا نجمع لكُن المواضيع التي تستحق ختم التميز اللماوي تكريما لكنّ عضواتنا الكريمات

و كذلك لتسهيل البحث عن أروع باقات التميز

و منه ننظم الركن ويسهل عليكن التصفّح

و نعطي لكل مُجتهدة نصيبها

فأي موضوع مميز خاص بالزينة و العناية بالجسم يختم بـــــ :



و أي موضوع مميز خاص بالعناية بالشعر يختم بــــ :
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
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44,262
الإعجابات
61,468
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
مواضيع شهر جانفي+فيفري:

زيت جوز الهند و استخداماته المتنوعة
@آمِيْرَتُه

السلفر موضوع تحت المجهر للنقاش-العدد الأول-
@أم ياسمينdz

تجربتي مع الماسك الاسود لازالة الرؤوس السوداء
@بنقابي افتخر

الاينر الفرعوني موضوع تحت المجهر للنقاش-العدد الثاني-
@آمِيْرَتُه

طلاء الاظافر موضوع تحت المجهر للنقاش-العدد الثالث-
@آمِيْرَتُه

الماكياج السموكي تحت المجهر للنقاش العدد الرابع
@أم ياسمين dz

طريقتي في تنظيف فرش المكياج
@الورد الأحمر

لمن تعاني حب الشباب
@fadwa maria

gel nettoyant منعند
OÉ Beauté
@آمِيْرَتُه

تجربتي معdermacol
@أم ياسمينdz

فآزلين~منتجاتي لترطيب المفضلة~
@زهرة البليدة

تجربتي مع مصل الشعر
@fadwa maria

مشترياتي مكياج وعطر ( من تصويري )
@الورد الأحمر

تجربتي مع معطرات الجسم Farmasi
@الورد الأحمر

معلومة مهمة
@fadwa maria

بعض من اكسسواراتي
@Queen Fati

لمحبات المكياج (جولة معي) *****حصريا*****
@قطر الندىdz


لمحبات العطور (جولة معي) ****حصريا*****

@قطر الندىdz

طريقتي في العناية ببشرة وجهي (بالصور)
@الورد الأحمر

حصريا: قولي وداعاً لقشرة الرأس
@سكون الفجر

تجربتي لورق الرمل
@سكون الفجر
 
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عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,900
الإعجابات
39,314
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
آخر تعديل:
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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