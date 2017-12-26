فهرس تميز ركن التوعية الدينية النسائية 2018

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دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
3,011
الإعجابات
7,710
النقاط
641
الجنس
أنثى
#1

إلى أخواتي في الله
إلى حبيباتي في الإسلام
نفتح بين أيديكم موضوع تميز جديد لركننا الهادئ والهادف
نجمع فيه أسمى المواضيع وأحسنها و أكثرها إفادة لكل أخواتنا




هنا نجمع أسمائكم لتبقى خالدة عبر الأجيال
لهذا حسنوا نياتكم فربما ستكون أقلامكم نورا لكم يوم القيامة
فلا تبخلوا علينا بها
شرط أن تكون حصرية

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مواضيع المسابقات والفعاليات المطروحة في الركن

سيتحصل كل موضوع مميز على ختم تميز ركن التوعية الدينية الإسلامية



في انتظار مشاركاتكم
دمتم بود
 
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