فهرس تميز ركن التوعية الدينية النسائية 2018

دعاء الجنات
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
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إلى أخواتي في الله
إلى حبيباتي في الإسلام
نفتح بين أيديكم موضوع تميز جديد لركننا الهادئ والهادف
نجمع فيه أسمى المواضيع وأحسنها و أكثرها إفادة لكل أخواتنا
هنا نجمع أسمائكم لتبقى خالدة عبر الأجيال
لهذا حسنوا نياتكم فربما ستكون أقلامكم نورا لكم يوم القيامة
فلا تبخلوا علينا بها
شرط أن تكون حصرية
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مواضيع المسابقات والفعاليات المطروحة في الركن
سيتحصل كل موضوع مميز على ختم تميز ركن التوعية الدينية الإسلامية
في انتظار مشاركاتكم
دمتم بود