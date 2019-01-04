فهرس تميز ركن التوعية الدينية النسائية 2019

إلى أخواتي في الله

إلى حبيباتي في الإسلام

نفتح بين أيديكم موضوع تميز جديد لركننا الهادئ والهادف

نجمع فيه أسمى المواضيع وأحسنها و أكثرها إفادة لكل أخواتنا





هنا نجمع أسمائكم لتبقى خالدة عبر الأجيال

لهذا حسنوا نياتكم فربما ستكون أقلامكم نورا لكم يوم القيامة

فلا تبخلوا علينا بها

شرط أن تكون حصرية

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مواضيع المسابقات والفعاليات المطروحة في الركن

سيتحصل كل موضوع مميز على ختم تميز ركن التوعية الدينية الإسلامية





في انتظار مشاركاتكم

دمتم بود