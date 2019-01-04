فهرس تميز ركن التوعية الدينية النسائية 2019

ضآحكة مستبشرة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
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- أزمير
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- أنثى
إلى أخواتي في الله
إلى حبيباتي في الإسلام
نفتح بين أيديكم موضوع تميز جديد لركننا الهادئ والهادف
نجمع فيه أسمى المواضيع وأحسنها و أكثرها إفادة لكل أخواتنا
هنا نجمع أسمائكم لتبقى خالدة عبر الأجيال
لهذا حسنوا نياتكم فربما ستكون أقلامكم نورا لكم يوم القيامة
فلا تبخلوا علينا بها
شرط أن تكون حصرية
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مواضيع المسابقات والفعاليات المطروحة في الركن
سيتحصل كل موضوع مميز على ختم تميز ركن التوعية الدينية الإسلامية
في انتظار مشاركاتكم
دمتم بود