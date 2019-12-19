فهرس تميز ركن التوعية الدينية النسائية 2020

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,831
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى

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إلى أخواتي في الله
إلى حبيباتي في الإسلام
نفتح بين أيديكم موضوع تميز جديد لركننا الهادئ والهادف
نجمع فيه أسمى المواضيع وأحسنها و أكثرها إفادة لكل أخواتنا

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هنا نجمع أسمائكم لتبقى خالدة عبر الأجيال
لهذا حسنوا نياتكم فربما ستكون أقلامكم نورا لكم يوم القيامة
فلا تبخلوا علينا بها
شرط أن تكون حصرية

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مواضيع المسابقات والفعاليات المطروحة في الركن

سيتحصل كل موضوع مميز على ختم تميز ركن التوعية الدينية الإسلامية


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صاحبة اكبر عدد مميز من المواضيع الحصرية تتحصل على وسام

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في انتظار تفاعلكن


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