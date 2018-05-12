المسابقات المسطرة لرمضان 2018



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير

اللهم بلغنا رمضان



أعضاءنا الكرام كما عودناكم في رمضان من كل سنة تقام العديد من المسابقات المتنوعة خلال هذا الشهر

سنعطيكم فكرة عامة عن المسابقات التي سيشهدها المنتدى خلال رمضان الكريم ان شاءالله :

1-المسابقة اليومية:

مسابقة يومية متنوعة على مدار كل أمسية من شهر رمضان ،محددة بتوقيت معين وهو بعد صلاة العصر الى غاية دنو صلاة المغرب ،تطرح فيها الأسئلة سؤال تلو الآخر ــوأي عضو حاضر يقوم بالاجابة بسرعة تكون صحيحة يجمع في رصيده 5 نقاط ويطرح سؤال آخر وهكذا .



واحد في ويضع فيه جواب السؤالين لكل يوم طيلة 15 يوم لنقووم في نهاية الشهر بفرز الإجابات وتعيين 3 فائزين في المسابقة. هي يومية أيضا لكنها تختلف عن الأولى إذ نقوم بطرح سؤالين كل يوم ويقوم العضو بفتح موضوعفي صندوق الاجوبة 2-المسابقة الثقافية:

3-المسابقة الدينية: هي مسابقة أسبوعية كل أسبوع نضع 5 أسئلة يقوم العضو بالاجابة عنها في صندوق الاجوبة وهكذا يكون عندنا 4 فائزين في الشهر .

4-مسابقة الطبخ: مسابقة أجمل سفرة رمضانية تقام كل أسبوع وفي نهاية الشهر نتحصل على 4 فائزات .

5-مسابقة أجمل لقطة رمضانية : تقام في ركن التصوير الخاص ،يقوم العضو بتصوير صورة من تصويره الخاص تدل على شهر رمضان وأفضل صورة ملتقطة يكون صاحبها الفائز

6- مسابقة دينية تخص النساء : تقام في ركن التوعية الدينية النسائية