قصة الفتاة المحظوظة جزء 1

في قديم الزمان كان هناك فتاة تعيش مع جدتها وكان لها جار ( طفل) مزعج . في احد الايام احُضرت 3 خادمات الى بيت الطفل المزعج وكن بعمر الفتاة الاولى . فاصبحت صديقتهم وكان للفتاة خال اسمه جورج وقد ذهب الى نيويورك للعمل . وكانت الطفلة تذهب الى المدرسة اما الطفلات العاملات كن في المنزل يعملن وكانت كل يوم تذهب اليهم وتعمهن ما تعلمته . وفي احد الايام جاء خالها ولكنها فوجءت لما رات امراة معه فاخبرها بانها زوجته الجديدة . فحزنت كثيرا لانها كانت تعلم انه ان تزوج فلن يصبح يحبها . فذهبت الى صديقتها وطلبت منها ان تاتي معها الى مخباها السري الذي كانت تحتفظ فيه بكل شيء يخص امها بعد ان ماتت هي واباها . واسلقيا على سرير وهما ينظران الى نجمة وتمنتى ان يلتقين في مكان جميل. نامت البنتان ( الطفلة و الخادمة الكبرى ) وفي الصباح عندما راتهما جدة الطفلة قررت ان ترسلها مع خالها وزوجة خالتها الى نيويورك . ولكنها في يوم الزفاف سمعت صديقات زوجة خالتها تقلن : مسكينة هي تلك المراة ستذهب معها ابن اخت زوجها وهي في شهرها الاول فحزنت البنت ولكن ماعساها تفعل فقد كانت لا تعصى امر لجدتها