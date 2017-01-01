  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

قصة الفتاة المحظوظة جزء 1

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏27 ديسمبر 2017 على 00:30.

?

هل تريد الجزء الثاني

  1. نعم ، بكل تاكيد

  2. ربما ، يمكنني قراؤته

  3. لا ، فالقصة لم تعجبني

النتائج تعرض فقط بعد التصويت.
  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏29 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    122
    الإعجابات المتلقاة:
    366
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    بلاد المليون ونصف مليون ش
    في قديم الزمان كان هناك فتاة تعيش مع جدتها وكان لها جار ( طفل) مزعج . في احد الايام احُضرت 3 خادمات الى بيت الطفل المزعج وكن بعمر الفتاة الاولى . فاصبحت صديقتهم وكان للفتاة خال اسمه جورج وقد ذهب الى نيويورك للعمل . وكانت الطفلة تذهب الى المدرسة اما الطفلات العاملات كن في المنزل يعملن وكانت كل يوم تذهب اليهم وتعمهن ما تعلمته . وفي احد الايام جاء خالها ولكنها فوجءت لما رات امراة معه فاخبرها بانها زوجته الجديدة . فحزنت كثيرا لانها كانت تعلم انه ان تزوج فلن يصبح يحبها . فذهبت الى صديقتها وطلبت منها ان تاتي معها الى مخباها السري الذي كانت تحتفظ فيه بكل شيء يخص امها بعد ان ماتت هي واباها . واسلقيا على سرير وهما ينظران الى نجمة وتمنتى ان يلتقين في مكان جميل. نامت البنتان ( الطفلة و الخادمة الكبرى ) وفي الصباح عندما راتهما جدة الطفلة قررت ان ترسلها مع خالها وزوجة خالتها الى نيويورك . ولكنها في يوم الزفاف سمعت صديقات زوجة خالتها تقلن : مسكينة هي تلك المراة ستذهب معها ابن اخت زوجها وهي في شهرها الاول فحزنت البنت ولكن ماعساها تفعل فقد كانت لا تعصى امر لجدتها
     
    رؤوف المستقبل ب, ‏27 ديسمبر 2017 على 00:30
    #1

مشاركة هذه الصفحة