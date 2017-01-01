مسابقة مميزون ( حرية الاعلام و التهديم )

لعل أغلب الشعب الجزائري كان في السابق يحلم و يمني نفسه ان يرى شبكة تلفزية منوعة تخدم الصالح العام و تغنيه عن التلفزة الواحدة و هيمنة قناة اليتيمة الحكومية وانفرادها في المشهد الاعلامي التي كانت طبعا ولازالت محدودة في برامجها و المواد الاعلامية المقدمة فيها ،و المتميزة دائما بالموالات المفرط للنظام الحاكم هذا من جهة، و من جهة أخرى عدم اشباع المواطن بمواد اعلامية " دسمة " تضاهي ما يقدم في مجمل المحطات الاجنبية و العربية بوجه خاص، بالرغم من الميزانية الضخمة التي كانت تضخ في خزائنها من اموال الشعب، هذا الاخير الذي اضطر مرغما لهجرانها و الاتجاه نحو مختلف القنوات العربية .... و لعل جميعنا يتذكر كيف واجهنا الترسانة الاعلامية المصرية الضخمة ابان الازمة الكروية التي حدثت قبل و بعد " مباراة ام درمان الشهيرة "، وادركنا حينها مدى التخلف الاعلامي الوطني و لولا دروع الاوراق الصحفية التي كانت تعبر عن الشعب وتطفئ غليانه نوعا ما لمزقتنا النيران الاعلامية المصرية الثقيلة .....بعد ثورة الربيع العربي ان صحت تسميتها بربيع ، لجئت الحكومة الجزائرية مكرهة او ربما كحيلة لاخماد ما يمكن ان يندلع نتيجة الشرارات الثورية المتطيرة في دول الجوار، الى خوصصة قطاع السمعي البصري و فتح مجال الاستثمار في هذا الميدان لاطراف معروفة و بعضها مجهول النوايا ، و تنفس المواطن الصعداء و هلل الكثيرون لهذه الخطوة التي سبقونا اليها البعض منذ عقود من الزمن ، و مع توالي الايام و الشهور بدأت الحركة الاعلامية الوطنية تزدان كل مرة، بمولود اعلامي تلفزي جديد ، طبعا اغلب المواليد هم في الحقيقة " جرائد الامس " ، لذا قد يستنكر البعض مصطلح مولود ، لانها في الحقيقة ترقية من رتبة الى رتبة أعلى ، و كانت اغلبية هاته القنوات تبدأ مشوارها الاعلامي بالاناشيد و الاغاني الثورية الوطنية كاستفتاح ، ما جعلنا نتشوق شوق اليتيم لامه للمواد التلفزية التي ستقدمها لنا هذه القنوات ، و نطمح لرأيت قنوات وطنية تعبر عنا و تنصفنا و توصل أصواتنا ، نفخر بها و تغنينا عن باقي المحطات ، و بدأنا فعلا بمشاهدت البرامج و المسلسلات و المواضيع البرمجية المنوعة ، و بدأت الصورة تتضح لنا أكثر و أكثر ، و أدركنا حينها اننا انتظرنا السراب ، فاليتيمة اضحى لها إخوة و اخوات " يتامى " ، بل بعضنا تحسر على اليتيمة الواحدة ، فما الداعي لعدة يتامى يقول المواطن البسيط المصدوم، فلا برامج تصلح للمشاهدة و لا ابداع و لا هم يحزنون ، فاليتيمة بعيوبها كنا ندرك من يسيرها و لصالح من تقف ، لكن اليتامى الجدد مجهولوا النسب لم و ربما لن نفهمهم لانهم ابداعوا في فن المراوغة و الإحتيال و الركوب على شتى الأمواج و بختلاف الإتجاهات، و المتمعن جيدا لمضمون هذه القنوات سيفهم بكل يسر ، فحوى تلك الكلمات ، و الأمثلة كثيرة و لعل مناسبة الانتخابات المتكررة خير دليل ، فالمشاهد التي نراها كل مرة تتكرر ، و كمثال اخر واضح هي البرامج التي تقدم في هذه القنوات فتارة يتكلمون عن الدين و تارة يدعون للانحلال الاخلاقي و تارة يدافعون عن المواطن و هم في الاصل يدعمون رموز النظام الفاسد و النظيف ، و تبقى الدسائس و النية الخبيثة الطابع المميز لأغلب هذه القنوات ، و التي اصبحت بشكل مباشر السبب الفعال لنكسات هذا الوطن و هنا وجب الاشارة لخيبات المنتخب الوطني لكرة القدم المتتالية ، الذي اضحى بين ليلة وضحاها من منتخب مونديالي قوي ، يحسب له ألف حساب ، الى منتخب هش وضعيف يحصد النتائج السلبية ، بالرغم إمتلاكه لكل مقومات النجاح ، وهذا نتاج للحملات الاعلامية العشوائية لبعض القنوات ، و تصفية الحسابات داخل مختلف البلاطوهات..... و لاحظنا دائما تسابق هذه القنوات لاشغال الرأي العام بقضايا لا معنى لها ، و الغرض منها هو اسكات الشعب و التشويش على القضايا المهمة ، فما الفائدة مثلا في إثارة قصة " إكرام " و ما دخل المواطن في قضايا اسرية غير مفهومة ، و المداعي لنبش مثل هذه الفضائح و نشرها في الملأ ، و العديد من القضايا التافهة و الإشاعات و لربما قضية " لعبة الحوت الأزرق " و الزوبعة الإعلامية الكبيرة التي صاحبتها خير دليل ، فحتى لو فرضنا ان حالات الانتحار و النجات و الحكايات التي تم روايتها حقيقي ( بالرغم ان اغلبها استغباء للشعب و لا يوجد دلائل ثابتة او روايات مقنعة ) ، إلا ان الطريقة التي تم معالجة الموضوع بها " غبية " و بعيدة عن الإحترافية ، ببساطة لانهم قدموا إشهار مجاني قوي لهذه اللعبة و ساهموا بشكل مباشر في التعريف بها و حث الناس على ان يلعبوها و يحملوها ، و هنا نضع الف علامة استفهام عن الهدف وراء إثارة و تضخيم هذه المواضيع .بين هذا وذاك يظل المواطن البسيط يتخبط و يتراما بين مضامين و نوايا هذه المحطات ، لكن الخطر الحقيقي الذي يجهله العديد و خصوصا المواطن العادي، الذي يفتقر للرؤيا العميقة لخفايا الامور ، هو خطر تهديم الاسر و كذا بعث التفاهات في مكونات المجتمع ، فالجميع تفاجئ ببعض البرامج البعيدة كل البعد عن ثقافتنا و هويتنا الجزائرية ، و تبني برامج ( بداعي الترفيه ) تدعوا للاختلاط بين الرجال و النساء ، و ضيوف بلباس فاضح وتصرفات صبيانية مستفزة ، لا يصح ان تشاهدها الاسرة البسيطة مجتمعة ، و حتى خلال شهر رمضان لم تسلم الاسرة الجزائرية من عشوائية البرامج ، و الرسائل الخبيثة المنبعثة ، برامج تدعوا و تشجع على العنف ، وبرامج ادخلت نجوم الكبريهات الى بيوت الجزائريين ، مع سبق الإصرار في استغباء و استحمار هذا الشعب ، و كذا شبه إنعدام الابداع و النهوض بالثقافة الحقيقية ، و كي نكون منصفين و غير مهاجمين فهذه البرامج لم تصنع في الجزائر ، بل هي افكار مستوردة من وراء البحار ، تتبناها قنواتنا بكل بلاهة و انعدام لروح المسؤولية تجاه هذا الوطن ، كي لا نقول انهم يقصدون نشرها و هذا غير بعيد عن عبدة الأشخاص و الأموال .وجب على المواطن ان لايغفل على ما يشاهده و الاهم ان يأطر ما تتابعه اسرته ، و يكون حصن منيع ضد هذه القنوات و الرسائل الفاسدة التي تسعى لنشرها ، كما وجب السعي لتطوير المنظومة الاعلامية ، و التطوير ليس معناه التقليد فلكل امة ثقافة وتقاليد و هوية تميزها لا يجب ان تمس ، فنحن امة مسلمة و محافظة و حتى ان كانت لدينا عيوب لا يجب نشرها على الشاشات فلكل مقام مقال ، و يبقى الإبداع هو ما يريده و يبحث عنه الجزائري ، لكن بضوابط أخلاقية لان الهدف الاسمى للصحافة هو البناء و ليس التهديم .