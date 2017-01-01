أريد معرفة المزيد عن هذه اللمة

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة Li na, 27 ديسمبر 2017 على 16:07.
أهلين بالحبايب أنا جديدة معكم حبايبي نتمنى تفهموني أكثر عن هذه اللمة الجزائرية
و شكرا
الله يحييك
مرحبا بيك أختي معنا
للتعرف على منتدى اللمة الجزائرية أكثر ، طالعي الموضوع التالي :
منتدى اللمة الجزائرية عبر السنين 2006/2017 - الحنين إلى الماضي
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا لينا نورتي اختي
الدار رادك هههه
ان شاء الله تفيدي وتستفيدي
و تشاركينا
هذا الموضوع ممكن يساعدك
https://www.4algeria.com/forum/t/438564/
اهلا و سهلا و مرحبا
أهلا وسهلا إقامة طيبة
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).