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أريد معرفة المزيد عن هذه اللمة

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة Li na, ‏27 ديسمبر 2017 على 16:07.

  1. Li na

    Li na :: عضو منتسِب ::

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    أهلين بالحبايب أنا جديدة معكم حبايبي نتمنى تفهموني أكثر عن هذه اللمة الجزائرية
    و شكرا
     
    صفاءdz, habchisalaheddin, الأميرة الخجولة و 4 آخرون معجبون بهذا.
    Li na, ‏27 ديسمبر 2017 على 16:07
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    الله يحييك
     
    yaso ياسمين, زهرة البليدة, missing heart و 2 آخرون معجبون بهذا.
    aljentel, ‏27 ديسمبر 2017 على 16:10
    #2
  3. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    صفاءdz, الأميرة الخجولة, yaso ياسمين و 3 آخرون معجبون بهذا.
    Djamel.Dz, ‏27 ديسمبر 2017 على 16:19
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


    اهلا لينا نورتي اختي
    الدار رادك هههه:giggle:
    ان شاء الله تفيدي وتستفيدي
    و تشاركينا ;)
    هذا الموضوع ممكن يساعدك :kiss:



    https://www.4algeria.com/forum/t/438564/
     
    Djamel.Dz معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏27 ديسمبر 2017 على 19:50
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
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    اهلا و سهلا و مرحبا

     
    صفاءdz معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏31 ديسمبر 2017 على 00:43
    #5
  6. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    أهلا وسهلا إقامة طيبة
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏31 ديسمبر 2017 على 02:17
    #6

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