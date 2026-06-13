الفوبيا .... كيف تُفهم المخاوف

تُعرف الفوبيا أو الرهاب بأنها خوف غير عقلاني و مفرط من أشياء أو مواقف قد لا تمثل خطراً حقيقياً



و تتعدد أنواعها بشكل واسع لتشمل رهاب المرتفعات و الأماكن المغلقة و الرهاب الاجتماعي و حتى الخوف الشديد من بعض الحيوانات أو الحشرات



و لا يتوقف تأثيرها عند حد الشعور بالقلق فقط بل يمتد ليسبب أعراضاً جسدية مزعجة كضيق التنفس و تسارع نبضات القلب



و قد يدفع الشخص لتغيير مجرى حياته و عاداته تماماً لتجنب مصدر هذا الخوف

و الآن حان دوركم لنتشارك التجارب من خلال هذه الأسئلة للنقاش :

هل تعانون أنتم شخصياً من أي نوع من أنواع الفوبيا ؟

و هل يعاني أحد ممن حولكم من عائلة أو أصدقاء من فوبيا معينة و كيف تتعاملون معه ؟

ما هو أكثر موقف محرج أو طريف تعرضت له بسبب الفوبيا الخاصة بك ؟

هل تتذكرون متى أو كيف بدأت معكم هذه الفوبيا ؟

هل هناك شيء يراه الناس عادياً جداً لكنه يمثل لكم كابوساً حقيقياً ؟

كيف تتصرفون عندما تجدون أنفسكم مجبرين على مواجهة مصدر خوفكم ؟

ماهي أغرب فوبيا سمعتم عنها أو شاهدتم شخصاً يعاني منها ؟



شاركونا آرائكم و تعليقاتكم



شكرا لك