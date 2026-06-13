ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
الفوبيا .... كيف تُفهم المخاوف
تُعرف الفوبيا أو الرهاب بأنها خوف غير عقلاني و مفرط من أشياء أو مواقف قد لا تمثل خطراً حقيقياً
و تتعدد أنواعها بشكل واسع لتشمل رهاب المرتفعات و الأماكن المغلقة و الرهاب الاجتماعي و حتى الخوف الشديد من بعض الحيوانات أو الحشرات
و لا يتوقف تأثيرها عند حد الشعور بالقلق فقط بل يمتد ليسبب أعراضاً جسدية مزعجة كضيق التنفس و تسارع نبضات القلب
و قد يدفع الشخص لتغيير مجرى حياته و عاداته تماماً لتجنب مصدر هذا الخوف
و الآن حان دوركم لنتشارك التجارب من خلال هذه الأسئلة للنقاش :
هل تعانون أنتم شخصياً من أي نوع من أنواع الفوبيا ؟
و هل يعاني أحد ممن حولكم من عائلة أو أصدقاء من فوبيا معينة و كيف تتعاملون معه ؟
ما هو أكثر موقف محرج أو طريف تعرضت له بسبب الفوبيا الخاصة بك ؟
هل تتذكرون متى أو كيف بدأت معكم هذه الفوبيا ؟
هل هناك شيء يراه الناس عادياً جداً لكنه يمثل لكم كابوساً حقيقياً ؟
كيف تتصرفون عندما تجدون أنفسكم مجبرين على مواجهة مصدر خوفكم ؟
ماهي أغرب فوبيا سمعتم عنها أو شاهدتم شخصاً يعاني منها ؟
شاركونا آرائكم و تعليقاتكم
شكرا لك
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لمن يريد معرفة المزيد من المعلومات حول الفوبيا
زورو موضوع مفصّل كنت طرحته سابقا
هنا