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من بعض الأحداث الغريبة "مشاركتي في مسابقة اُكتب قصة"

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة rycerz, ‏27 ديسمبر 2017 على 19:52.

  1. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    من بعض الأحداث الغريبة
    -
    منذ بضعة أيام .. في الطابق الأول لمبنى الإدارة التي أعمل بها .. و في آخر الدوام مساءا، بدأت الأصوات تتناقص شيئا فشيئا حتى عمّ الصمت .. لقد غادر الجميع و الحارس الليلي لم يأتي بعد، فمن عادته التأخر و حتى التغيب أحيانا .. و بقيت لوحدي في مكتبي لمعالجة آخر الملفات حيث قررت أن أنهي كل العمل و لا أترك شيئا ليوم غد .. مرّت ساعة سريعا و بدأت شمس الشتاء تنزل نحو الأفق و تشحّ بخيوطها بفعل السحاب و المباني العالية القريبة .. و أنا منهمك في فرز و تنظيم و تدوين المعطيات لفّني شعور بالغرابة و الدوار .. هناك خطب ما !! .. و فجأة لفت انتباهي إلى أنّ هذه المجموعة من الملفات التي بين يدي قد سبق لي أن درستها قبل قليل و وضعتها على الرف في الأعلى .. ماذا يحدث !! ؟؟ .. كيف جاءت إلى هنا ثانية !! ؟؟ .. ثم انتبهت إلى أن باقي الملفات التي لم أدرسها و لم ألمسها بعد هي أيضا موضوعة في ذلك الرف المخصص لتلك التي إنتهيت منها .. أنا متأكد من أنني لم أخرجها أصلا من الدرج السفلي فكيف وصلت إلى هناك !! ؟؟ .. و بعد الحملقة و التفكير جيدا للتثبت من الأمر .. لا تفسير لما يحدث !!! .. عندها رفعت يداي و لم ألمس شيئا .. كل ما قمت به هو إطفاء الحاسوب و القيام من مكاني بخفّة و الخروج من المكتب و السير بشكل أخف عبر الرواق و النزول للطابق الأرضي ثم الخروج للشارع و إغلاق باب المدخل ورائي.
    هذه الحادثة ليست الوحيدة .. فقبل سنوات و في أحد الأيام دخلت إلى قاعة الأرشيف و قد كانت في الطابق تحت أرضي منعزلة في آخر المبنى و هي مغبرة و قليلة الإضاءة و موحشة، إنحنيت على مجموعة من علب الأرشيف أقلّب و أبحث فيها عن أحد الملفات القديمة لإستغلاله في عمل مستعجل .. مرّت دقائق ثمّ مرت أخرى و أخرى .. و بينما أنا كذلك غمرني إحساس بالوحشة و بغربة المكان و الزمان .. إنتبهت فجأة إلى أن كل شيء غرق في سكون تام و صمت مطبق .. لا شيء لا أصوات .. لا قريبة و لا حتى بعيدة، و لا حتى أدنى حسيس، لا شيء تماما .. و كأنني في أعماق المحيط أو على سطح القمر .. و كأن الزمن توقف و تجمد .. فرفعت رأسي ببطء و نظرت حولي، عندها أحسست بدوار و دوخة كدت أفقد توازني على اثرها .. أين أنا ؟؟ .. هناك شيء غير مظبوط .. ترتيب الأشياء من حولي غريب و غير مألوف .. و لصدمتي !! ، فبعد التركيز تبين لي أنني موجود في الغرفة المجاورة و الملحقة لقاعة الأرشيف !! .. كيف وصلت إلى هنا ؟؟ .. أنا متأكّد أنني لم أغادر القاعة و لم أدخل الغرفة الملحقة أبدا .. وضعت علبة الملفات أرضا و خرجت مباشرة و بسرعة متجها إلى مكتبي و جلست .. لم أحكي شيئا عن هذه الحادثة في محيط العمل.
    -
    الحارس الليلي معتاد على هكذا أحداث و أكثر .. حيث مرّة أخبرني أن الآلات الطابعة (ماتريسيال) تبيت طوال الليل تعمل (يقصد أنه يسمع أصواتها بوضوح في الليل).
    -

     
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    rycerz, ‏27 ديسمبر 2017 على 19:52
    #1
  2. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    rycerz, ‏27 ديسمبر 2017 على 20:02
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    فتحت قسم المحاولات وقلت نبدا نقرا المشاركات الواحدة تلو الأخرى
    ولقيت مشاركتك أحدث مشاركة قلت نبدا بيها ان شاء الله
    جميل جدا ما خطته أناملك أخي الكريم، ربما الأحداث المذكورة حتى الآن تمتاز بالرتابة والهدوء
    وقلت حتى الآن لأنني أتمنى أن يكون هنالك جزء ثانٍ لقصتك فقد تملكني فضول لمعرفة سر هذه الأحداث الخفية
    التي تحدث داخل مكان عملك (إن كنت صاحب القصة) أو مكان عمل الراوي إن لم تكن صاحب القصة
    طريقة سردك جميلة جدا كما قلت من قبل تمتاز بالرتابة وبالتأني في اختيار الكلمات
    سعيدة لأنني قرأت هذا الجزء وأتمنى أن يكون هنالك جزء ثاني
    بالتوفيق ان شاء الله

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏27 ديسمبر 2017 على 20:04
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    ابدعت اخي
    جعلتني اتخيل ما يحدث في مكان عملك
    ربي يوفقك اخي
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏27 ديسمبر 2017 على 20:11
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أخي هل القصة واقعية أم خيال
    أما من الناحية الأدبية أقول لك الله يهديك لماذا تحرمنا من هكذا أبداع
    أتمنى أن تحرر قلمك لينثر لنا هكذا فن و تعلمنا و تمتعنا

    هنيئا لنا قلم و أخ مثلك
     
    Malika Tlm و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏27 ديسمبر 2017 على 20:14
    #5
  6. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
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    مدام هذا قلمك علاه راك حارمنا منه
    بصراحة سرد جميل و كيما قالت الأخت نتمنى جزء ثاني و أحداث أخرى
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏27 ديسمبر 2017 على 20:25
    #6
  7. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    قصة مرعبة خوفتني مانزيدش نروح نخدم ههههه
    كتابة متسلسلة احداث مرتبة بتاني تجعلك تذهب مع القصة حتى وان ابيت ذلك..
    قلت لكم كلكم بارعون ما شاء الله كلكم اقلام ذهبية..
    بالتوفيق اخي
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏27 ديسمبر 2017 على 22:24
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    دائما مااتابع ردودك القيمة واقول في قرارة نفسي ياليته يكتب لنا مواضيع
    قلم ناضج ويكتب باتقان
    جعلتنا نتشوق لمعرف تفاصيل القصة
    بالتوفيق ان شاءلله
     
    أم ياسمينdz, ‏28 ديسمبر 2017 على 00:36
    #8
  9. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    قد يكون .. لكنني اعتقد انها ليست الا تهيآت وربما يكون ما اضمره الفكر باطنا دور في ذلك ...
     
    aljentel, ‏28 ديسمبر 2017 على 00:57
    #9

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