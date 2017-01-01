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أولى محاولاتي القصصية ~ ذكريآتٌ من قريـةِ النرجـس ~

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:06.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

    قبل أشهر من الان بدأت في كتابة اول محاولاتي القصصية التي تندرج تحت صنف القصص التفاؤلية و ما يسعدني هو مشاركة قصتي معكم لكي اتقبل منكم كل نقد بناء يساعدني على تطوير ذاتي في هذا المجال
    تابعــوووني

    محتوى القصة : تتحدث عن فصل الربيع في قرية ريفية .

    ~ ذكريآتٌ من قريـةِ النرجـس ~

    في احدى جبال بلادنا العزيزة توجد قرية سميت بالنرجس و هي منطقة ريفية بإمتياز .. قرية شاع عنها كرم و جود سكانها و خيرات و ثروات ارضها التي ما إن حل عليها فصل الربيع الا و اشرقت كما تشرق الشمس بعد ليل اشتد فيه الظلام .
    الربيع في قرية النرجسِ يختلف عن بآقي المناطق إذ يتميز بانبساط سهوله الخضرآء الملونة بمختلف الورود و الازهار التي زينت الحقول و المساحات و المروج في بطحة كبيرة استقر عليها العشب تتخلله عناصر من الماء ترعى عليه الاغنام و الابقار و تُسقى من مختلف الحيوانات و تجري في ثناياه الارانب تتصديها الثعالب ، و ما زاد روعة المنظر فراشات ملونات تتطاير تارة هنا و تحط تارة أخرى هناك و النحل بصوته الرنان يحط فوق الازهار گأنه في حفلة يتراقص بين زهرة و اخرى و اصوات الحيوانات تغشي المكان و صوت الشلالات في الواد الكبير الذي يتطرف القرية يعم الارجاء و الاطفال يلبعون و يمرحون مرة و يشاركون أبائهم الصيد مرة أخرى ،و بحيرة تتوسط القرية فيها بجعآت يسبحن كأنهن عارضات ازياء يستعرضن جمالهن و السماء زرقاء صافية قد طبعها قوس قزح ملك الالوان السبعة قد استقر في فتحة بين جبلين و بين طيآته أشعة لسمش دافئة كأنها وميض أمل اشرق بعد يأس و المباني و المنازل المبنية بالطوب و الخطب و غيرها بالقش و القصب تملئ القرية في مختلف أحيائها لتصور لنا اجمل لوحة كانت قد رسمت بأيادي ملطخة بحب و ترابط و ود اهل القرية و عائلة العم على كانت ذلك الضوء الساطع المخملي الذي اظهر لنا منظر الربيع في تلگ القرية الرائعة في جوٍ يأبى متأمله أن يغمض عينيه ........

    كان من بين سكان قرية النرجس عائلة متواضعة و بسيطة عرفت بترابط أفرادها و حسن خلقهم و نُبل نسبهم عائلة عمي علي المتكونة من 8 افرآد عمي علي كهل قارب العقد الخامس لكن عندما تنظر إليه تجد بنيته كأنها بنية شاب في العقد الثاني حسن الخٙلقِ و الخُلق زوجته الخآلة مريم إمرأة جميلة جدا كأنها حسناء بعيونها الزرقاء و شعرهآ الذهبي گلون سنابل القمح في قوتها تساوي عشرة رجال گآنت بمثابة الذراع الايمن لزوجها ساندته في الضراء قبل السراء و أمٌ لستة أبناء ، أكبرهم محمد شاب في العشرينات من العمر ما إن تلمحه من بعيد الا و گانك ترى اباه عمي علي شاب وسيم اسمر اللون طويل القامة مفتول العضلات اشتهِر في قرية النرجس بشجاعته و بسالته تليه أخته يآسمين فتاة في عمر الزهور بشرة سمراء بعيون زرقاء كانت هي سيدة البيت في غياب الام و كانت محل اهتمام الكثير من نساء القرية آملين أن تكون من نصيب اولادهم اما بقية الاولاد اسماعيل أمل و فردوس و آخر العنقود صقر الاسلام تراوحت أعمارهم من 18 عشر إلى 4 سنوات


    ...... انتظروني في بقية الاجزاء التي ستكون عبارة عن يوميات مشوقة لعائلة العم العلي في فصل الحيوية و النشاط .


    هذه أولى محاولاتي القصصية أتمنى أن تكون ردودكم مشجعة حتى و إن كان فيها انتقاد لمواصلة قصتي :giggle:

    و السلام عليكم (y)
     
    Ryry_Ndj, آمِيْرَتُه و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:06
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

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    آمِيْرَتُه و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:11
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة أسومة أقل ما يقال عنها أنها راااائعة
    يعني والله ماتحشمي مخبية علينا هاد الابداع كل هاد المدة !
    تستاهلي طريحة هههه، والله بداية مميزة وتدعو للتفاؤل حقا خاصة وصف الطبيعة الخلابة زاد القصة جمالا
    من الآن وروح عودي حطيلنا بالأجزاء وكل جزء ديريه طويل شوي وحنا نتبعو معاك
    بصراحة أنتظر ما ستحمله هذه القصة من مغامرات جميلة
    واصلي ابداعك غاليتي تستحقين كل التشجيع
    راني من بعد نزيد نشعل الميكرو واذا اي اضافات ولا نصائح ولا انتقادات راني نضيفهم
    بالتوفيق عزيزتي وسعيدة جدا بمحاولتك هذه :)
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:19
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    سبحان الله
    و الله أبدااااع أبدااااع
    ماااا شااااااااااء الله
    يعني واش نقول ليكم الله يهديكم كل هذا الإبداع و حارمتنا منه
    كيما قالك مريومة @لؤلؤة قسنطينة مليح ليك طريحة

    واش رايح نعملوا ليكم با ش ما تتوقفوش عند هاذ الحد يعني خلال فترة
    قليلة شفنا أقلام راااائعة و هذا دليل على قيمة الأقلام اللي في اللمة
    يعني أقلام مميزة بحق بحق

    و الله ما عرفت واش نقول ممتاااااااااااااااااااازة و راااااااااااااااااااائعة
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:37
    #4
  5. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة

    خويا الأمين لازم نهددوهم بالسلاح باه يشاركو ههههه
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:39
    #5
  6. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    اسماء باختصار رووووووووووووووووووووووووووووووووعة احسنتي ابدعتي :Love: واصلي حبيبتي في انتظار المزييد:Love::Love::Love:
     
    Ryry_Ndj, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:47
    #6
  7. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    بداية قصتك رجعتني للطفولة حسيت روحي راني نتفرج في رسوم متحركة ناس عايشة مع الطبيعة
    كملي خليني نزيد نستمتع و متحرميناش من موهبتك
    موفقة
     
    آمِيْرَتُه, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:57
    #7

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