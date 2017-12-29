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سلسلة تعرفي على طفلك ~ طفلك يكبر

الموضوع في 'ركن تربية وتنشئة الأطفال' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:41.

  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    بسم الله الرحمن الرحيم

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

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    الأبناء قرة عين الانسان في حياته و بهجته في عمره، وانسه في عيشه بهم تحلو الحياة و تعلق الآمال و ببركتهم تستلجب الارزاق و تتنزل الرحمات و ترفع الدرجات .
    أرتأيت أن أقدم لكم هذه السلسلة يتناول كل جزءإحدى المراحل العمري للطفل.

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    الجزء الأول : طِفَلُكِ يكبر

    تتميز سرعة النمو الجسمي للطفل في هذه المرحلة بالهدوء النسبي مقارنة بسرعته لطفل ماقبل المدرسة ؛ تتساقط في بداية هذه المرحلة الأسنان اللبنية و تبدأ الأسماء الدائمة في الظهور و تستكمل الأسنان الدامة في نهاية المرحلة.

    كيف تحافظين على صحة طفلك :

    لكي يكون النمو الجسمي للطفل سليما يمكن للوالدين اتباع النصائح التالية :
    1- ملاحظة زيادة وزن الطفل او نقصه وسرعة نموه او بطئه مع الأخد بعين الآعتبار متوسط الوزن للطفل.
    2- الإهتمام بالتغدية المناسبة للطفل من حيث :
    ـ الكمية : وهي تختلف من طفل لاخر حسب نشاط الطفل الحركي و الذهني .
    ـ النوعية : من الضروري الاهتمام بان يحتوي غذاء طفلك على العناصر الغذائية المختلفة البروتينات؛ النشويات؛ الدهون؛ الفيتامينات و المعادن
    3- متابعة التزام الطفل بآداب الطعام التي تصلب النمو الجسمي السليم كغسل اليدين قبل الطعام و بعده
    4- مساعدة الطفل على تعلم عادات النظافة : تقليم الاظافر و تمشيط الشعر، تنظيف الأسنان و غسل اليدين بعد اللعب و الخروج من الحمام و المحافظة على نظافة المكان و في هذا يقول النبي صلى الله عليه و سلم « إن الله جميل يحب الجمال »
    5-العناية بصحة طفلك و المسارعة بمعالجة اي متاعب صحية و الحذر من الأمراض المعدية فيالمدرسة مثل الحصبة.
    6- عمل كشف طبي دوري كل فترة زمنية للطفل.
    7- تعويده على ممارسة مجموعة من التمارين الرياضية الخفيفة يوميا و يفضل ان تكون بمشاركة افراد الاسرة.








    مممممم.gif
     
    Ryry_Ndj معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:41
    #1
  2. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك موضوع مفيد
     
    Ryry_Ndj, ‏29 ديسمبر 2017 على 16:08
    #2

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