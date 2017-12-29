سلسلة تعرفي على طفلك ~ طفلك يكبر

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الأبناء قرة عين الانسان في حياته و بهجته في عمره، وانسه في عيشه بهم تحلو الحياة و تعلق الآمال و ببركتهم تستلجب الارزاق و تتنزل الرحمات و ترفع الدرجات . أرتأيت أن أقدم لكم هذه السلسلة يتناول كل جزءإحدى المراحل العمري للطفل. الجزء الأول : طِفَلُكِ يكبر تتميز سرعة النمو الجسمي للطفل في هذه المرحلة بالهدوء النسبي مقارنة بسرعته لطفل ماقبل المدرسة ؛ تتساقط في بداية هذه المرحلة الأسنان اللبنية و تبدأ الأسماء الدائمة في الظهور و تستكمل الأسنان الدامة في نهاية المرحلة. ✔ كيف تحافظين على صحة طفلك : لكي يكون النمو الجسمي للطفل سليما يمكن للوالدين اتباع النصائح التالية : 1- ملاحظة زيادة وزن الطفل او نقصه وسرعة نموه او بطئه مع الأخد بعين الآعتبار متوسط الوزن للطفل. 2- الإهتمام بالتغدية المناسبة للطفل من حيث : ـ الكمية : وهي تختلف من طفل لاخر حسب نشاط الطفل الحركي و الذهني . ـ النوعية : من الضروري الاهتمام بان يحتوي غذاء طفلك على العناصر الغذائية المختلفة البروتينات؛ النشويات؛ الدهون؛ الفيتامينات و المعادن 3- متابعة التزام الطفل بآداب الطعام التي تصلب النمو الجسمي السليم كغسل اليدين قبل الطعام و بعده 4- مساعدة الطفل على تعلم عادات النظافة : تقليم الاظافر و تمشيط الشعر، تنظيف الأسنان و غسل اليدين بعد اللعب و الخروج من الحمام و المحافظة على نظافة المكان و في هذا يقول النبي صلى الله عليه و سلم « إن الله جميل يحب الجمال » 5-العناية بصحة طفلك و المسارعة بمعالجة اي متاعب صحية و الحذر من الأمراض المعدية فيالمدرسة مثل الحصبة. 6- عمل كشف طبي دوري كل فترة زمنية للطفل. 7- تعويده على ممارسة مجموعة من التمارين الرياضية الخفيفة يوميا و يفضل ان تكون بمشاركة افراد الاسرة.