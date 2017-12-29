سلسلة تعرفي على طفلك ~ طفلك يكبر

الأبناء قرة عين الانسان في حياته و بهجته في عمره، وانسه في عيشه بهم تحلو الحياة و تعلق الآمال و ببركتهم تستلجب الارزاق و تتنزل الرحمات و ترفع الدرجات .

أرتأيت أن أقدم لكم هذه السلسلة يتناول كل جزءإحدى المراحل العمري للطفل.





الجزء الأول :

طِفَلُكِ يكبر

تتميز سرعة النمو الجسمي للطفل في هذه المرحلة بالهدوء النسبي مقارنة بسرعته لطفل ماقبل المدرسة ؛ تتساقط في بداية هذه المرحلة الأسنان اللبنية و تبدأ الأسماء الدائمة في الظهور و تستكمل الأسنان الدامة في نهاية المرحلة.



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كيف تحافظين على صحة طفلك :



لكي يكون النمو الجسمي للطفل سليما يمكن للوالدين اتباع النصائح التالية :

1- ملاحظة زيادة وزن الطفل او نقصه وسرعة نموه او بطئه مع الأخد بعين الآعتبار متوسط الوزن للطفل.

2- الإهتمام بالتغدية المناسبة للطفل من حيث :

ـ الكمية : وهي تختلف من طفل لاخر حسب نشاط الطفل الحركي و الذهني .

ـ النوعية : من الضروري الاهتمام بان يحتوي غذاء طفلك على العناصر الغذائية المختلفة البروتينات؛ النشويات؛ الدهون؛ الفيتامينات و المعادن

3- متابعة التزام الطفل بآداب الطعام التي تصلب النمو الجسمي السليم كغسل اليدين قبل الطعام و بعده

4- مساعدة الطفل على تعلم عادات النظافة : تقليم الاظافر و تمشيط الشعر، تنظيف الأسنان و غسل اليدين بعد اللعب و الخروج من الحمام و المحافظة على نظافة المكان و في هذا يقول النبي صلى الله عليه و سلم « إن الله جميل يحب الجمال »

5-العناية بصحة طفلك و المسارعة بمعالجة اي متاعب صحية و الحذر من الأمراض المعدية فيالمدرسة مثل الحصبة.

6- عمل كشف طبي دوري كل فترة زمنية للطفل.

7- تعويده على ممارسة مجموعة من التمارين الرياضية الخفيفة يوميا و يفضل ان تكون بمشاركة افراد الاسرة.

