حمام الطفل

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى
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عندما تواجه الأم تجربتها الأولى تعتقد انهـا أمام مشكلة كبرى في
حياتها يصعب حلهـا ، غير أن هذه المرحلة من حياة الطفـل لا تتطلب
أي مجهـود ، فقط على كل أم مع بداية مرحلة الأمومة أن ترتكز على
بعض القواعد البسيطة .

وإليك بعض النصائح التي يقدمها لك الأخصائيون :
أول مشكلة تـواجـه الأم التي تنجب للمـرة الأولى هي حمـام طفلها ، فحمام الطفل له قواعد وأصول إذا أتبعتها كل أم أصبحت هذه
المهمة سهلة للغـايـة ، ويجب أن يكون حمـام الـطـفـل في منتصف
النهـار ، على أن يسبق موعـد الرضعة بنصف ساعة على الأقـل خـلال
الأشهر الأولى . وعندما يبدأ الطفل في النمو يتغير موعد حمامه اليـومي
ليكون قبل التوجه للنوم ، مما يساعده على النوم العميق

طريقة الحمام :

- إفردي منشفة فوق منضدة في حجرة نوم الطفل ، وضعي عليها كل
مستلزمات حمامه على أن تستعملي صابونة خاصة بالأطفال ، ويفضل أن تكون من الغلسرين
ـ قومي بملء البانيو الخاص بالطفل الى منتصفه فقط بشرط أن لا تزيد
درجة حرارة الماء عن 37 درجة ، يمكنك إختبار ذلك بالترمومتر
.
ـ دلكي جسم طفلك بـالـصـابـون ولا تستعملي اسفنـجـة بـل يـدك
فقط ، على أن تتم هذه المرحلة سريعاً ، ثم تغسلي رأسه بعد ذلك
بشرط أن يكون رأسه إلى الخلف حتى لا يدخل الماء إلى أنفه
ـ أغمري طفلك في الماء الدافىء لمدة تتراوح بين 3 ـ 5 دقائق إبدئي
بالأرجل ثم سائر الجسم ، مع مسكه بيد فوق الفخدين ويد تحت الرأس واليدين .
لفيه جيداً في منشفة نظيفة على أن تكون جافة تماماً ـ غطي الرأس
جيداً ، وجففيه بطريقة الضغط


التشطيف اليومي للطفل :
- يجب أن تتم عملية تشطيف يـومي للطفل ، لأن النظافة أحـد الأسس
الهامة في التربية .
الوجه :
إغمسي قطعة من القطن في الماء الدافيء ثم قومي بمسح
العينين جيدا في الاتجاه من الـداخـل إلى الخارج ، ثم باقي اجـزاء الوجه .

الأنف :
لفي قطعة صغيرة من القطن ، وأغمسيها في مطهـر ونظفي بها
أنف طفلك.

الأذن :
تنظف دون الوصول الى القنوات الداخلية ،
وتجنبي
استعمال
إدخال أي جسم صلب داخـل الأذن حتى لا تكـوني سبباً في إلحـاق
طفلك
الضرر بسمع

الشعر :
يمكنك غسل شعر طفلك يوميا خاصة في فصل الصيف لأن فـروة
الرأس في هذه المرحلة من العمـر تفـرز عرقاً غزيراً في أوقات
الرضاعة .
استعملي صـابـون الغلسرين لغسل شعر طفلك ، ولا تستعملي
الشامبو سوى بعد الشهر الثاني مع ملاحظة عدم وصول الصابون الى
ثم جففيها بطريقة الضغط الخفيف
عين
طفلك

الأظافر :
أفضـل فترة لقص أظافر طفلك هي فترة نومه ، واحرصي على
قص أظافر الطفل في خط مستقيم ، مع مراعاة أن الطفل في الأشهر
الأولى أظافره لينة للغاية

6
.
.
التهابات منطقة الكافولة ( الحفاضات ) :
غالباً ما يصاب الأطفـال بـاحـمـرار نتيجة التهابات في منطقة
، بسبب التبول المستمر مما يسبب له آلاماً مستمرةالكافولة

وإليك بعض النصائح التي تجنبـه الأصـابـة بـالتسلخـات
والالتهابات :
يجب مراعاة استبدال الكافولة بصفة مستمرة وعقب كل رضعة بشكـل

خاص
ـ التشطيف المستمر لهذه المنطقة بالماء الدافيء وصابون الغلسرين
- إستعمال الكافولة ( الحفاضات ) القطنية .
.
ـ تجنب الاستعمال المستمر للغيارات المصنوعة من النايلون خاصة في
الأشهر الأولى
.
ـ المـواظبـة لي غلي غيـارات الـطـفـل من أن لآخـر وشـطـفـهـا جيـداً من
الصابون .
ـ عـدم إستعمال بـودرة التالـك في هذه المنطقة ويفضل الكريم بكميـة
قليلة ، وليس بصفة مستمرة .


وفي الاخير نتمنى اني نكون افدتكم ولو بالقليل دمتم

نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت

المرجع :

كتاب تربية الطفل مجموعة مؤلفين
مؤلف: كاتب غير محدد
الصفحات: 358
 
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