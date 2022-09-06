حمام الطفل

عندما تواجه الأم تجربتها الأولى تعتقد انهـا أمام مشكلة كبرى في

حياتها يصعب حلهـا ، غير أن هذه المرحلة من حياة الطفـل لا تتطلب

أي مجهـود ، فقط على كل أم مع بداية مرحلة الأمومة أن ترتكز على

بعض القواعد البسيطة .



وإليك بعض النصائح التي يقدمها لك الأخصائيون :

أول مشكلة تـواجـه الأم التي تنجب للمـرة الأولى هي حمـام طفلها ، فحمام الطفل له قواعد وأصول إذا أتبعتها كل أم أصبحت هذه

المهمة سهلة للغـايـة ، ويجب أن يكون حمـام الـطـفـل في منتصف

النهـار ، على أن يسبق موعـد الرضعة بنصف ساعة على الأقـل خـلال

الأشهر الأولى . وعندما يبدأ الطفل في النمو يتغير موعد حمامه اليـومي

ليكون قبل التوجه للنوم ، مما يساعده على النوم العميق



طريقة الحمام :



- إفردي منشفة فوق منضدة في حجرة نوم الطفل ، وضعي عليها كل

مستلزمات حمامه على أن تستعملي صابونة خاصة بالأطفال ، ويفضل أن تكون من الغلسرين

ـ قومي بملء البانيو الخاص بالطفل الى منتصفه فقط بشرط أن لا تزيد

درجة حرارة الماء عن 37 درجة ، يمكنك إختبار ذلك بالترمومتر

.

ـ دلكي جسم طفلك بـالـصـابـون ولا تستعملي اسفنـجـة بـل يـدك

فقط ، على أن تتم هذه المرحلة سريعاً ، ثم تغسلي رأسه بعد ذلك

بشرط أن يكون رأسه إلى الخلف حتى لا يدخل الماء إلى أنفه

ـ أغمري طفلك في الماء الدافىء لمدة تتراوح بين 3 ـ 5 دقائق إبدئي

بالأرجل ثم سائر الجسم ، مع مسكه بيد فوق الفخدين ويد تحت الرأس واليدين .

لفيه جيداً في منشفة نظيفة على أن تكون جافة تماماً ـ غطي الرأس

جيداً ، وجففيه بطريقة الضغط





التشطيف اليومي للطفل :

- يجب أن تتم عملية تشطيف يـومي للطفل ، لأن النظافة أحـد الأسس

الهامة في التربية .

الوجه :

إغمسي قطعة من القطن في الماء الدافيء ثم قومي بمسح

العينين جيدا في الاتجاه من الـداخـل إلى الخارج ، ثم باقي اجـزاء الوجه .



الأنف :

لفي قطعة صغيرة من القطن ، وأغمسيها في مطهـر ونظفي بها

أنف طفلك.



الأذن :

تنظف دون الوصول الى القنوات الداخلية ،

وتجنبي

استعمال

إدخال أي جسم صلب داخـل الأذن حتى لا تكـوني سبباً في إلحـاق

طفلك

الضرر بسمع



الشعر :

يمكنك غسل شعر طفلك يوميا خاصة في فصل الصيف لأن فـروة

الرأس في هذه المرحلة من العمـر تفـرز عرقاً غزيراً في أوقات

الرضاعة .

استعملي صـابـون الغلسرين لغسل شعر طفلك ، ولا تستعملي

الشامبو سوى بعد الشهر الثاني مع ملاحظة عدم وصول الصابون الى

ثم جففيها بطريقة الضغط الخفيف

عين

طفلك



الأظافر :

أفضـل فترة لقص أظافر طفلك هي فترة نومه ، واحرصي على

قص أظافر الطفل في خط مستقيم ، مع مراعاة أن الطفل في الأشهر

الأولى أظافره لينة للغاية



6

.

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التهابات منطقة الكافولة ( الحفاضات ) :

غالباً ما يصاب الأطفـال بـاحـمـرار نتيجة التهابات في منطقة

، بسبب التبول المستمر مما يسبب له آلاماً مستمرةالكافولة



وإليك بعض النصائح التي تجنبـه الأصـابـة بـالتسلخـات

والالتهابات :

يجب مراعاة استبدال الكافولة بصفة مستمرة وعقب كل رضعة بشكـل



خاص

ـ التشطيف المستمر لهذه المنطقة بالماء الدافيء وصابون الغلسرين

- إستعمال الكافولة ( الحفاضات ) القطنية .

.

ـ تجنب الاستعمال المستمر للغيارات المصنوعة من النايلون خاصة في

الأشهر الأولى

.

ـ المـواظبـة لي غلي غيـارات الـطـفـل من أن لآخـر وشـطـفـهـا جيـداً من

الصابون .

ـ عـدم إستعمال بـودرة التالـك في هذه المنطقة ويفضل الكريم بكميـة