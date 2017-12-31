من مطبخي بسكوي رولي بالموز بالصور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعمل البسكوي نحتاج.. 5حبات بيض+150غ سكر +فاني نضربهم مليح بالباتوغ حتى يصبح اللون قريب ابيض نضيفلو ملعقة ماء دافئ ثم 150غ فرينة مغربلة مع 1خميرة الحلوة (10غ) قرصة ملح نضيفوهم بتدريج ونخلطو من التحت للفوق وبعد نديروها في السنيوة فيها ورق الطهي ونديرها تطيب مدة 15دقيقة على درجة 180 نجوزو للكريمة نحتاج 250غ زبدة +100غ سكر رطب نضربهم مليح بعدها نزيدو 2مغارف كبار شكولاطة الطلي بعد متطيب لفوها وهي سخونة بلا منحوها من الورق بعد ماتبرد نحوها من الورق غير بالشوية ونشربها بالعصير ونديرو الكريمة فوقها نديرو الموز وخطوط من شكولاطة الطلي ولفوها ونطلوها الكريمة ونزينها بروندات الموز وخطوط شكولاطة الطلي وحبات الحلوى الصغيرة وشهية طيبة