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من مطبخي بسكوي رولي بالموز بالصور

الموضوع في 'ركن الكيك والحلويات' نشر بواسطة قطر الندىdz, ‏31 ديسمبر 2017 على 23:29.

  1. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعمل البسكوي نحتاج..
    5حبات بيض+150غ سكر +فاني نضربهم مليح بالباتوغ حتى يصبح اللون قريب ابيض نضيفلو ملعقة ماء دافئ ثم 150غ فرينة مغربلة مع 1خميرة الحلوة (10غ) قرصة ملح نضيفوهم بتدريج ونخلطو من التحت للفوق وبعد نديروها في السنيوة فيها ورق الطهي ونديرها تطيب مدة 15دقيقة على درجة 180 2017-12-31-18-41-23.jpg
    نجوزو للكريمة نحتاج
    250غ زبدة +100غ سكر رطب نضربهم مليح بعدها نزيدو 2مغارف كبار شكولاطة الطلي 2017-12-31-18-42-56.jpg
    بعد متطيب لفوها وهي
    سخونة بلا منحوها من الورق 2017-12-31-18-42-11.jpg
    بعد ماتبرد نحوها من الورق غير بالشوية ونشربها بالعصير ونديرو الكريمة 2017-12-31-18-43-21.jpg فوقها نديرو الموز وخطوط من شكولاطة الطلي 2017-12-31-18-43-49.jpg ولفوها ونطلوها الكريمة 2017-12-31-18-44-31.jpg ونزينها بروندات الموز وخطوط شكولاطة الطلي وحبات الحلوى الصغيرة 2017-12-31-18-46-40-098_480x640.jpg وشهية طيبة 2017-12-31-23-07-36.jpg
     
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    قطر الندىdz, ‏31 ديسمبر 2017 على 23:29
    #1
  2. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    ya3iki assa7a tban tchahiiiiii
     
    zohor kfz, ‏1 جانفي 2018 على 00:14
    #2
  3. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    يسلمك اختي
     
    قطر الندىdz, ‏1 جانفي 2018 على 00:18
    #3
  4. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكم
    ممممم تشهي ختيتو

    البنان راه غالي هههههههههه ،،نتمسخر بصحتكم
     
    قطر الندىdz معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏1 جانفي 2018 على 01:43
    #4

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