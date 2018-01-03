المْــخَــلّـــع أكلة تقليدية

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هو احد الاكلات التقليدية لسكان ولاية بشار يصنف الى جانب المحاجب الا انه هناك فرق كبير بينهما من ناحية العجينة والحشو وطريقة الحشو حتى المذاق مختلف
اكلة رئيسية يعتمدها اناس منطقة بشار ويقدمونه للضيف العزيز ، واذا قامت ربة البيت بطهيه فكل العائلة وصلة الرحم حينما يسمعون - المخلع - يجتمعون عليه
رائحته مميزة هه - مرة فطرت بيه ولعشية رحت للجامعة نقرا قاتلي زميلتي كليتي المخلع باينة مسكينة ظلت تتشهى - وعندي زميلة كانت تجيبلنا مرة ع مرة قفة وناكلو فالورشة رب يبارك في يماها ويشفيها
المخلع هذا كي يطيبوه ناس بشار يشربو معاه الشاي حتى لو يديروه فالعشا فوق الطابلة تلقى المخلع والشاي
العجينة :
فرينة
ملح
شويا خميرة الخبز وتقدري مديريش
وتعجنيها بالماء وتكون شويا مطلوقة وخليها ترتاااح
بعدها قرصيها ديري خبيزات كي تع المطلوع وخليهم يرتاحو
اما الحشو الاصلي مرة سقسيت وحد المرا من منطقة القنادسة هد المنطقة معروفين بلي يخدموه مليح
قاتلي بنتي حنا زمان كنا نخلعو اللحم : يعني ، اللحم ديري من الهبرة وتقطعيه ديريله الملح وتنشريه ينشف فالشمس / نتفكر الوالدة كانت ديرهلنا كنت نشوف اللحم منشور نلقها وش هدا تقلي الخليع / امالا هذا اللخم حتى يجف تماما يولي كي الحطبة به تجيبيه دقيه شويا به يتفتت / امي كانت تقطعه وديره فالبركوكس بصح انا كنت نبغيه وحده ويااااا مزينته :Love::Love: ههه /
قلنا الحشو فيه الخليع
البصل
الشحم
والبيض مقلي
ثوم
الحار
التتبيلة :
ملح
فلفل اسود
راس الحانوت
فلفل احمر
كركم
كمون
اما الان نظرا لقلة تحضير الخليع
راهم يستعملو فالحشو : البصل والشحم واللحم مرحي
انا درت شحم وبصل رابيتهم والحار ودرتهم فالطنجرة شويا فوق النار
منبعد تهزي القرصة هديك تقرصيها به تحطي فوسطها الحشو وتلمي
دوماج درت فيديو بصح كنت نتكلم فيه ادا كش ما لقيت كي ندير نحي الصوت راني نحطو
كي تحطي الجشو بدي تغلقي كيما مين تغلقي الحبة تع دزيريات زعما كي السرة
واللي كان زايد نحيه وبدي تقرصيها من جديد كيما المطلوع وكي ترميها فالطاجين ثان زيدي قرصي به تجيك رقيقة
وكي تقلبي الحبة ادهني الوجه تعها بالشحم والشخم هذاك لي يجي مع الكلية مش الردي
بصحتكم ونتمنى الاخت @بنقابي افتخر تتوفق فيه
هو احد الاكلات التقليدية لسكان ولاية بشار يصنف الى جانب المحاجب الا انه هناك فرق كبير بينهما من ناحية العجينة والحشو وطريقة الحشو حتى المذاق مختلف
اكلة رئيسية يعتمدها اناس منطقة بشار ويقدمونه للضيف العزيز ، واذا قامت ربة البيت بطهيه فكل العائلة وصلة الرحم حينما يسمعون - المخلع - يجتمعون عليه
رائحته مميزة هه - مرة فطرت بيه ولعشية رحت للجامعة نقرا قاتلي زميلتي كليتي المخلع باينة مسكينة ظلت تتشهى - وعندي زميلة كانت تجيبلنا مرة ع مرة قفة وناكلو فالورشة رب يبارك في يماها ويشفيها
المخلع هذا كي يطيبوه ناس بشار يشربو معاه الشاي حتى لو يديروه فالعشا فوق الطابلة تلقى المخلع والشاي
العجينة :
فرينة
ملح
شويا خميرة الخبز وتقدري مديريش
وتعجنيها بالماء وتكون شويا مطلوقة وخليها ترتاااح
بعدها قرصيها ديري خبيزات كي تع المطلوع وخليهم يرتاحو
اما الحشو الاصلي مرة سقسيت وحد المرا من منطقة القنادسة هد المنطقة معروفين بلي يخدموه مليح
قاتلي بنتي حنا زمان كنا نخلعو اللحم : يعني ، اللحم ديري من الهبرة وتقطعيه ديريله الملح وتنشريه ينشف فالشمس / نتفكر الوالدة كانت ديرهلنا كنت نشوف اللحم منشور نلقها وش هدا تقلي الخليع / امالا هذا اللخم حتى يجف تماما يولي كي الحطبة به تجيبيه دقيه شويا به يتفتت / امي كانت تقطعه وديره فالبركوكس بصح انا كنت نبغيه وحده ويااااا مزينته :Love::Love: ههه /
قلنا الحشو فيه الخليع
البصل
الشحم
والبيض مقلي
ثوم
الحار
التتبيلة :
ملح
فلفل اسود
راس الحانوت
فلفل احمر
كركم
كمون
اما الان نظرا لقلة تحضير الخليع
راهم يستعملو فالحشو : البصل والشحم واللحم مرحي
انا درت شحم وبصل رابيتهم والحار ودرتهم فالطنجرة شويا فوق النار
منبعد تهزي القرصة هديك تقرصيها به تحطي فوسطها الحشو وتلمي
دوماج درت فيديو بصح كنت نتكلم فيه ادا كش ما لقيت كي ندير نحي الصوت راني نحطو
كي تحطي الجشو بدي تغلقي كيما مين تغلقي الحبة تع دزيريات زعما كي السرة
واللي كان زايد نحيه وبدي تقرصيها من جديد كيما المطلوع وكي ترميها فالطاجين ثان زيدي قرصي به تجيك رقيقة
وكي تقلبي الحبة ادهني الوجه تعها بالشحم والشخم هذاك لي يجي مع الكلية مش الردي
بصحتكم ونتمنى الاخت @بنقابي افتخر تتوفق فيه
انا هدي كانت محاولتي الاولى وفرحت كي ما تفتحتليش الحبة وقت الطياب ههه سي نو كارثة
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