المْــخَــلّـــع أكلة تقليدية

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هو احد الاكلات التقليدية لسكان ولاية بشار يصنف الى جانب المحاجب الا انه هناك فرق كبير بينهما من ناحية العجينة والحشو وطريقة الحشو حتى المذاق مختلف

اكلة رئيسية يعتمدها اناس منطقة بشار ويقدمونه للضيف العزيز ، واذا قامت ربة البيت بطهيه فكل العائلة وصلة الرحم حينما يسمعون - المخلع - يجتمعون عليه

رائحته مميزة هه - مرة فطرت بيه ولعشية رحت للجامعة نقرا قاتلي زميلتي كليتي المخلع باينة مسكينة ظلت تتشهى - وعندي زميلة كانت تجيبلنا مرة ع مرة قفة وناكلو فالورشة رب يبارك في يماها ويشفيها

المخلع هذا كي يطيبوه ناس بشار يشربو معاه الشاي حتى لو يديروه فالعشا فوق الطابلة تلقى المخلع والشاي


العجينة :
فرينة
ملح
شويا خميرة الخبز وتقدري مديريش
وتعجنيها بالماء وتكون شويا مطلوقة وخليها ترتاااح
بعدها قرصيها ديري خبيزات كي تع المطلوع وخليهم يرتاحو


اما الحشو الاصلي مرة سقسيت وحد المرا من منطقة القنادسة هد المنطقة معروفين بلي يخدموه مليح

قاتلي بنتي حنا زمان كنا نخلعو اللحم : يعني ، اللحم ديري من الهبرة وتقطعيه ديريله الملح وتنشريه ينشف فالشمس / نتفكر الوالدة كانت ديرهلنا كنت نشوف اللحم منشور نلقها وش هدا تقلي الخليع / امالا هذا اللخم حتى يجف تماما يولي كي الحطبة به تجيبيه دقيه شويا به يتفتت / امي كانت تقطعه وديره فالبركوكس بصح انا كنت نبغيه وحده ويااااا مزينته :Love::Love: ههه /
قلنا الحشو فيه الخليع
البصل
الشحم
والبيض مقلي
ثوم
الحار
التتبيلة :

ملح
فلفل اسود
راس الحانوت
فلفل احمر
كركم
كمون

اما الان نظرا لقلة تحضير الخليع
راهم يستعملو فالحشو : البصل والشحم واللحم مرحي

انا درت شحم وبصل رابيتهم والحار ودرتهم فالطنجرة شويا فوق النار

منبعد تهزي القرصة هديك تقرصيها به تحطي فوسطها الحشو وتلمي

دوماج درت فيديو بصح كنت نتكلم فيه ادا كش ما لقيت كي ندير نحي الصوت راني نحطو

كي تحطي الجشو بدي تغلقي كيما مين تغلقي الحبة تع دزيريات زعما كي السرة
واللي كان زايد نحيه وبدي تقرصيها من جديد كيما المطلوع وكي ترميها فالطاجين ثان زيدي قرصي به تجيك رقيقة
وكي تقلبي الحبة ادهني الوجه تعها بالشحم والشخم هذاك لي يجي مع الكلية مش الردي

بصحتكم ونتمنى الاخت @بنقابي افتخر تتوفق فيه

انا هدي كانت محاولتي الاولى وفرحت كي ما تفتحتليش الحبة وقت الطياب ههه سي نو كارثة

















 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
قطر الندىdz

قطر الندىdz

:: عضو مُتميز ::
#6
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#6
ماشاء الله
الأكل التقليدي دائما مميز
مع اني منحبش الشحم لكن هذي الأكلة شهاتني يعطيك الصحة ومرة على مرة حطينا وصفات منطقة بشار
 
بنقابي افتخر

بنقابي افتخر

:: عضو شرفي ::
#9
إنضم
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في أرض الله الواسعة
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#9
السللم عليكم هاني جيت خليتيلي حقي ولا وااالووو
كيما تعرفي كنت لاهيا مع التطبيق وضرك صبحت عليك هههههه اخوات اني جربتها تشهييييي ومام العجينة خفيييفة وروعة ننصحكم تجربوها
ايا البنات انشطو شويا
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
#11
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أزمير
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#11
السلام عليكم و رحمة الله
يعطيك الصحة اختي سمية
مشاء الله يسخف لولا الشحم ههههه منحبوش
بصحتكم حبيبتي
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#12
إنضم
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#12
قال زهرة البليدة:
السلام عليكم
الله يبارك اختي
يشهي
مممم
يعطيك الصحة حبيبتي
،﹋o﹋
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وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا زهرة
الله يبارك فيك ويحفظك
الله يسلمك
اتمنى لك التوفيق فيه حين تجربينه
قال حلم كبير:
السلام عليكم
ما شاء الله تشهي يعطيك الصحة وتسلم يديك
ميام ميام
بارك الله فيك
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وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا صاحب القلم الراقي
الله يسلمك عمو حليم عقبى ما تجو للبلاد ونديرو لمة حقيقية هه أنا أطالب بلمة واقعية هه مرة كي كنت مزلت ندرس فالثانوية حلمت بذلك ان جميع الاعضاء ملتمين مثلما يلتم الممثلين على جائزة الاوسكار ^^ هه ونجيبولكم المخلع بعدا تعاوني فيه الاخت @بنقابي افتخر راهي نجحت فالتطبيق
وفيك بارك الله
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#13
إنضم
28 أوت 2011
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#13
قال *amani*:
السلام عليكم
تبارك الله ..باينة عليها ماكلة زينة بنينة
سلمت يداك وبصحتكم
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وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك اماني ، زينة زينة بصح كون تكثري تحكمك الدوخة هههه انا كنت مرات ناكل خبوة يا ندوخ يا يحكمني النعاس ومش غير انا لي يصرالي هم هههه
الله يسلمك اختي
اهلا بك
قال قطر الندىdz:
ماشاء الله
الأكل التقليدي دائما مميز
مع اني منحبش الشحم لكن هذي الأكلة شهاتني يعطيك الصحة ومرة على مرة حطينا وصفات منطقة بشار
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اهلا اختي
صحيح دوما الاكل التقليدي مميز لكن ، متميز كثيرا وله ذوق خاص جدا كي يكون مطبوخ من عند الجدة اووو ذوق وحدو اكيد ، وحتى المكونات الي نستعملها منظنت باقية بجودة زمان
عادي نقصي من كمية الشحم
:)
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#14
إنضم
28 أوت 2011
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5,814
الإعجابات
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#14
قال Amani nani:
يعطيك الصحة مع اني نباتية مناكلش اللحم و الشخم
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الله يسلمك
هه ايوا راكي قتلتي باباها لا شحم لا لحم
ايماجين توا ديريه بالحوت هههه والله كابابل يجي بنين انا ناكل كلش يا جدك موتوي هه تيامواي هه طياية يايوا بديت نهبل
اهلا بك ختي
قال Ryry_Ndj:
السلام عليكم
يعطيك الصحة شاطرة
جاتك رووعةة(y)
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وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
الله يسلمك الطب
عقبى ليك تجربيه
اهلا بك
قال بنقابي افتخر:
السللم عليكم هاني جيت خليتيلي حقي ولا وااالووو
كيما تعرفي كنت لاهيا مع التطبيق وضرك صبحت عليك هههههه اخوات اني جربتها تشهييييي ومام العجينة خفيييفة وروعة ننصحكم تجربوها
ايا البنات انشطو شويا
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وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
ههه حقك داته @أم ياسمينdz
ههه شفت تطبيقك لبارح قبل ما نرقد والله ق كنت مديقوتيا للحلق واصلة معي كي شفت موضوعك ع الاقل خلاني نتبسم
يا ستي حسيت انو رح تنجحي ههه كليتيني يا جدك كي قلتيلي نطبقو نطبقو ولو بقات شعرة فحياتي
صباح قلت للوالدة قتلها تع بلعباس راهي جرباته ونجح وعجبها
بصحتك حبيبة قلبي
سلامي لاميرة المشاكسة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#15
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#15
:Love::Love::Love::Love: الله يبارك
شحال يشهي
حنا الشحم هادا نقولولو القديد gadid
نملحوه ونيبسوه في الشمس
يعطيك الصحة على الخطوات بالتفصيل
نموت على التقليدي :kiss:
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#16
إنضم
28 أوت 2011
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#16
قال قطر الندىdz:
ماشاء الله
الأكل التقليدي دائما مميز
مع اني منحبش الشحم لكن هذي الأكلة شهاتني يعطيك الصحة ومرة على مرة حطينا وصفات منطقة بشار
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مش مشكل
لعشية ان شاء الله نحط الفسيخة - تع بشار- راني وجدتها قاع فالصيف برك كي كان الكلافي ضايع أجلتها
تكرم عيونك اختي
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#17
إنضم
28 أوت 2011
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#17
قال إلياس:

هذي هنا نقولوا ليها مطبقة
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شكرا لك اضفت لي معلومة
وش من منطقة تقولوها هك ؟
وفيك بارك الله
اهلا بك
قال عآشقة الجنـة:
السلام عليكم و رحمة الله
يعطيك الصحة اختي سمية
مشاء الله يسخف لولا الشحم ههههه منحبوش
بصحتكم حبيبتي
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وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا اسومة
الله يسلمك رب يحفظك
هههههههههه يسخف لولا الشحم يا بنت ما تكتريش من الشحم دي وسيبيك من الدلع ما تgربي شويا ههههه
انا بهزر طبعا اهو المصرية دي لزؤهالي العم @الامين محمد واخوه @حلم كبير
قال أم ياسمينdz:
:Love::Love::Love::Love: الله يبارك
شحال يشهي
حنا الشحم هادا نقولولو القديد gadid
نملحوه ونيبسوه في الشمس
يعطيك الصحة على الخطوات بالتفصيل
نموت على التقليدي :kiss:
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الله يبارك فيك أم ياسمين
ايواااا حنا تان نقولو القديد راكي فكرتيني كنت ناسية بصح مشي الشحم ، راه اللحم الي مملح ومجفف فالشمس هو لي نقولوله الخليع = القديد
الله ييسلمك ام ياسمين
لازم يكون التفصيل به ينجح مع اللي تحب تجرب
اهلا بك دوما
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#19
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#19
يا سلام، المكونات والشكل كله يقول انا شهي ولذيذ كلوني كلوني ههههههه
تسلم ايديكِ على الوصفة غاليتي
جزاكِ الله خيراً​
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#20
إنضم
28 أوت 2011
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أنثى
#20
قال إلياس:
في تبسة نقولها مطبقة
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اممم ، كل منطقة وكفاه
شكرا
قال سكون الفجر:
يا سلام، المكونات والشكل كله يقول انا شهي ولذيذ كلوني كلوني ههههههه
تسلم ايديكِ على الوصفة غاليتي
جزاكِ الله خيراً​
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ههه جربيها مع اللحم مغروم بتطلع وايد لذيذة
امين
الله يحفطك لي يا غالية
 
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