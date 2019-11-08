اهم الزيوت الطبيعية للشعر

أهم الزيوت الطبيعية للشعر

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أهم الزيوت الطبيعية للشعر

أفضل انواع زيوت السعر

1- استخدامات زيت اللافندر

2- فوائد زيت النعناع

3- زيت الليمون

4- فوائد زيت الزعتر للشعر

5- شجرة الشاي

6- فوائد اكليل الجبل

7- زيت خشب الارز للشعر

علاج الشعر الجاف .

علاج للإكزيما.

علاج تساقط الشعر.

التهاب الجلد

حرق ، عدم الراحة ، أو وخز مؤلمة

احمرار في المنطقة المصابة

التهاب الجلد الحاد

الطفح الجلدي

صعوبة في التنفس

تورم اللسان أو تضيق الحلق

الجميع منا يقرر شراء نوع الزيت الخاص به ليس من معرفته بتركيبة هذا الزيت أو بهل هذا النوع من الزيوت مناسب له أم لأ ؟وإنما أصبح قرار الشراء فى المقام الأول يرجع إلى قوة إعلان الشركات عن الزيوت الخاصة بها أو بترشيح نوع زيت من صديق مقرب لك ولكن لابد من معرفة بأن لكل نوع شعر له نوع خاص به من الزيوت حتى تستطيع الإستفادة القصوى من إستخدامك الى هذا الزيت .اليوم نتعرف على أهم أنواع الزيوت الطبيعية للشعر :يمكن لزيت اللافندر تسريع نمو الشعر، كما أن لديه خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا ، والتي يمكن أن تحسن صحة فروة الرأس .ولإستخدامه بطريقة صحيحة يتم وضع عدة قطرات من زيت اللافندر مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ، ثم يوضع على فروة الرأس لمدة 10 دقائق على الأقل ، ثم تقوم بغسله كالمعتاد بالشامبو ، وتكرر هذه العملية مرتين أو ثلاثة كل أسبوع .فى حين قد يكون زيت النعناع معروفًا ببعض فوائد العناية بالبشرة ، إلا أنه مفيد أيضًا لشعرك وفروة رأسك ، قد يساعد في مشاكل الجفاف أو الحكة أو فروة الرأس الأخرى .بعض الناس استخدموا الزيت كعلاج لتساقط الشعر ، قد يكون هذا بسبب أن المنثول في زيت النعناع الأساسي عبارة عن موسع للأوعية ، كما تعمل موسعات الأوعية على تحسين تدفق الدم ولأن تساقط الشعر يحدث بسبب عدم تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ، زيادة الدورة الدموية مع موسع للأوعية مثل النعناع يمكن أن يحسن نمو الشعر ويمنع بعض تساقط الشعر.يكن أن يكون قشرة الرأس مرضًا شائعًا ، كما أن وجود فروة رأس صحية خالية من التقشر جزء مهم من صحة الشعر. زيت الليمون هو علاج فعال لقشرة الرأس .لطريقة إستخدام زيت الليمون امزج بضع قطرات في الشامبو أو البلسم يوميًا ، وتأكد من تدليكه في فروة رأسك بشكل سليم .يمكن أن يساعد الزعتر في تعزيز نمو الشعر من خلال تحفيز فروة الرأس ومنع تساقط الشعر بشكل فعال . وأيضا وجد أن زيت الزعتر مفيد فى علاج داء الثعلبة .الزعتر قوي بشكل خاص ، حتى بين الزيوت الأساسية، ضع قطرتين صغيرتين فقط في ملعقتين كبيرتين من زيت ناقل قبل وضعه على فروة رأسك ، اتركه لمدة 10 دقائق ، ثم اغسله.يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات ، عند استخدامه موضعياً ، يمكن أن يساعد في فصل بصيلات الشعر وزيادة نمو الشعر.ولطريقة إستخدامه يتم خلط 10 قطرات من زيت شجرة الشاي الضروري في الشامبو أو البلسم واستخدامه يوميًا ، أو يمكنك خلط 3 قطرات مع ملعقتين كبيرتين من زيت ناقل ، وتركه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه.إذا كنت ترغب في تحسين كل من كثافة الشعر ونمو الشعر ، فإن زيت إكليل الجبل هو خيار رائع وأيضا له القدرة على السيطرة فى إنتشار الشعر الأبيض ويضيف إلى شعرك الكثير من اللمعان والمظهر الرائع .له القدرة على حل كثير من مشاكل الشعر ومنها :أكبر خطر للزيوت الأساسية هو تهيج الجلد أو الحساسية ، هذا أمر شائع بشكل خاص عندما يتم تطبيق زيت أساسي مباشرة على الجلد ، لذلك من الضروري دائمًا استخدام زيت ناقل لتخفيفه.ردود الفعل التحسسية هي أيضًا أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الذين لديهم حساسية تجاه الزيت العطري.