بكاء دون دموع ج3

(كان أول لقاء لي له بعد تلك الحادثة

أسئلة كثيرة تداخلت بصدري

لم أفهم شيئا منها إلا هل يمكن ذلك؟؟؟

أصبحت احفظ التكتم ...و هذا ماحدث (،)تحملت بقلبي و لم أسرد ما رأيت لأحد...حتى أتت تلك الواقعة الكبرى التي لم أتخيلها...

واصلت أمي غيابها الدائم عنا؛ و كأنها نسيت زهراتها( الثلاث) ...لم تعد تروينا لا بحبها و لا بحنانها

ماصدمتني به أمي لم أنسه طول حياتي كان أكبر بل و مثل والدي

اما تلك البنتان اللتان جعلامن صدريملجآ لبكاءهما لم أجد بماذا سأصبرهما.....

ومازلنا مع جمال قصتك...أرى انك تخاصمين علامات الوقف هههههاتيتك للنبش وراء احرفك فتحمليني(له) ام ( معه)؟؟؟ههههه اااه منك كم تخربشين ههههه انا اكتب دون العودة اليها ههه شكرا لتتبعك...نعم معه؟؟مخزن التساؤلات الصدر؟؟برأسي بعقلي بداخلي ..... ههههوكم اعجبني الوصف في:...وكم هي قاسية لفظة( تجول) و(تحوم)تحفظت على هاته الكلمات لأنها كلمات من المصدر..تقصدين مثل خطأ او صدمة والدي؟؟..يمكن أن الصدمة قد فاقت التعبير هههوكأنه يبكي ألماً لا صراخاً...!! تشبيه يحتاح الى وقفة.....ركزي اكثر ايتها الجميلة..اوكيييي(مرت تلك اللقطات جامدة.... )؟؟؟كل ماحصل ثورة وليس جموداً....انا قصدت الجمود في الفعل و كأن المسرحية توقفت عند تلك الحركات ..اتمنى فهمتي قصدي...اعذريني عزيزتي ان اطلت الوقوف على أحرفكتحياتي..