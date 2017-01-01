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بكاء دون دموع ج3

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 23:11.

  1. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    بكاء دون دموع ج1
    بكاء دون دموع ج2

    ......نعم انها أمي ...عباءتها و خمارها....و ها قد مرت بجواري تلك السيارة السوداء....و الصدمة كانت أكبر مع اختلاط بفرحة غريبة....انه والدي....من كان بالسيارة مع أمي...
    كان أول لقاء لي له بعد تلك الحادثة ....كيف هذا و ماذا يحدث؟؟ أسئلة كثيرة تداخلت بصدري و لم أفهم شيئا منها إلا هل يمكن ذلك؟؟؟
    ....مرت عليا دقائق و انا واقفة دون حركة و كأن أحدا جمدني ....لكن كلاما قرأته من قبل كان يتردد على لساني....لا يجوز لأمي الزواج من أبي حتى تتزوج بغيره و تتطلق!!!!!!!! نعم فماذا يحدث....
    عدت للمنزل و انا مصدومة.... كانت أختي سلوى تدرس بالسنة الثالثة أساسي تحب كثيرا المرح رغم بكاءها الجامد تحت أجفانها....نظرت بعيوني فقالت لي ماذا تخفي عني يا أختي؟؟ هل أنت مريضة؟؟! عجزت عن الاجابة...خفت من الحديث ....بل و أصبحت احفظ التكتم .....و هذا ماحدث تحملت بقلبي و لم أسرد ما رأيت لأحد....حتى أتت تلك الواقعة الكبرى التي لم أتخيلها...
    واصلت أمي غيابها الدائم عنا و كأنها نسيت زهراتها ...لم تعد تروينا لا بحبها و لا بحنانها ...و كل ما نسأل أين أنت؟ تجيب بانشغالها عند رفيقاتها....و جدي كان يلوم نفسه و اظهر هذا بعدم انشغاله بها....أحسست أنه يعيد لها شبابها بتركها تجول و تحوم ....لعلها تنسى ألمها.... لكن ما صدمتني به أمي لم أنسه طول حياتي كان أكبر بل و مثل والدي.... عادت أمي في تلك الليلة الي المنزل و كان المساء قد حل... كعادتها دخلت لغرفتها و نامت و في الصباح الباكر سمعنا جدي يصرخ و كأنه يبكي ألما لا صراخا..... خرجت كعادتي و قلبي يخفق بشدة....رأيت أمي ببطن منتفخ و هي هاربة بعباءتها الى الخارج....اندهشت و لم أجد ماذا أقول و لا جدي وجد ماذا يقول...اما جدتي فانهالت على أمي ضربا و صراخا ...و خالتي تبكي و تفرق الاثنتين...اما تلك البنتان اللتان جعلامن صدري ملجآ لبكاءهما لم أجد بماذا سأصبرهما.....
    مرت تلك اللقطات جامدة....حتى رن هاتف أمي....و اذ هو والدي المتصل...سألها جدي: من يكون؟ هل هو....قالت و الدموع تلفها نعم......انهار جدي و حملناه الى المستشفى....و ذهبت امي في حالها....الى زوجها السابق....
     
    وائل ابن الجزائر, قمر الوادي, *amani* و 1 آخرون معجبون بهذا.
    جميلة أنا, ‏3 جانفي 2018 على 23:11
    #1
  2. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    ومازلنا مع جمال قصتك...
    أرى انك تخاصمين علامات الوقف ههههه
    اتيتك للنبش وراء احرفك فتحمليني
    (كان أول لقاء لي له بعد تلك الحادثة)
    (له) ام ( معه)؟؟؟
    أسئلة كثيرة تداخلت بصدري؟؟لم أفهم شيئا منها إلا هل يمكن ذلك؟؟؟
    مخزن التساؤلات الصدر؟؟؟
    وكم اعجبني الوصف في:
    أصبحت احفظ التكتم ...و هذا ماحدث (،)تحملت بقلبي و لم أسرد ما رأيت لأحد...حتى أتت تلك الواقعة الكبرى التي لم أتخيلها...
    واصلت أمي غيابها الدائم عنا؛ و كأنها نسيت زهراتها( الثلاث) ...لم تعد تروينا لا بحبها و لا بحنانها    ...
    وكم هي قاسية لفظة( تجول) و(تحوم)
    ماصدمتني به أمي لم أنسه طول حياتي كان أكبر بل و مثل والدي..تقصدين مثل خطأ او صدمة والدي؟؟..
    وكأنه يبكي ألماً لا صراخاً...!! تشبيه يحتاح الى وقفة...
    اما تلك البنتان اللتان جعلامن صدريملجآ لبكاءهما لم أجد بماذا سأصبرهما.......ركزي اكثر ايتها الجميلة..
    (مرت تلك اللقطات جامدة.... )؟؟؟
    كل ماحصل ثورة وليس جموداً....
    ...
    اعذريني عزيزتي ان اطلت الوقوف على أحرفك
    تحياتي..
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    قمر الوادي, ‏4 جانفي 2018 على 13:11
    #2
  3. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    رائعة واصلي الاخت
     
    جميلة أنا معجب بهذا.
    وائل ابن الجزائر, ‏4 جانفي 2018 على 13:25
    #3
  4. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

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    لا حبيبتي بل رائع مرورك متشكرة
    ننتظر عودتك دوما ;)
     
    جميلة أنا, ‏4 جانفي 2018 على 17:20
    #4

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