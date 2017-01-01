تكريمات الأعضاء الجدد { شهر ديسمبر }

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كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع ؛؛؛







وكان هذا التكريم خاص بشهر ديسمبر 2017



مشاركات و مواضيع في المستوى



جميلة أنا

امنيات



تتحصلنّ على











آملين منكم التميز اكثر فاكثر ~



وسام المميز الجديدآملين منكم التميز اكثر فاكثر ~



كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر

فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم





في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي









تحياتنا و احترامنا لجميع اللماويين





الاختين اللتين انظممن مؤخرا و كانت لهنّمشاركات و مواضيع في المستوىتتحصلنّ علىكذلك يجدر الذكر هنا أنلكلكان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخرفمنهم من كانوتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز{بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهمفي النهاية ما عسانا إلا أن نقول

أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتناوأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائريةآملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا