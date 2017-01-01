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تكريمات الأعضاء الجدد { شهر ديسمبر }

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏8 جانفي 2018 على 14:35.

  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    بنر-الموضوع-الجديد-للمنتسبين-الجدد.gif





    ❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
    ❀❀     وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
    ❀❀    آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀



    كما وعدناكم أن الإدارة ستعتمد على طريقة جديدة في تكريم أعضائها الجدد
    ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
    المواضيع ؛؛؛

    unnamed.gif

    وكان هذا التكريم خاص بشهر ديسمبر 2017

    الاختين اللتين انظممن مؤخرا و كانت لهنّ
    مشاركات و مواضيع في المستوى

    جميلة أنا
    امنيات

    تتحصلنّ على وسام المميز الجديد


    مميز-جديد.gif


    آملين منكم التميز اكثر فاكثر ~

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    كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
    فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
    وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه     {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم


    في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
    التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي


    unnamed.gif

    تحياتنا و احترامنا لجميع اللماويين



    في-امان-الله-وحفظه.gif
     
    بشرى ملاك, {هِشام}, ميلينا و 1 آخرون معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏8 جانفي 2018 على 14:35
    #1
  2. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    وفقكم الله
     
    بشرى ملاك و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏8 جانفي 2018 على 14:37
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام و الرحمة الله
    اللهم آمين
    بارك الله فيك ~
     
    بشرى ملاك و Ma$Ter معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏8 جانفي 2018 على 14:45
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    @جميلة أنا
    @امنيات
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏8 جانفي 2018 على 14:50
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    الف مبروك للغاليتين امنيات و جميلة أنا
    نريد ان نرى الابداع اكثر يا امنيات و يا جميلة انت
    @ياسمينyaso وفقك الله في عملك
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ميلينا, ‏8 جانفي 2018 على 14:53
    #5
  6. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    ~

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    مبارك التكريم للأختين @جميلة أنا و @امنيات

    وبالتّوفيق لكما في بذل المزيد من الإبداع والعطاء

    والشّكر موصول إلى الإدارة الّتي لا زالت تفاجئنا كلّ حين بتكريم جديد!
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    {هِشام}, ‏8 جانفي 2018 على 16:58
    #6
  7. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    الف الف مبروك تستاهلو الحق...
    بالتوفيق لكما
     
    بشرى ملاك, ‏8 جانفي 2018 على 17:07
    #7

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