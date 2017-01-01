تضحكو بلا جدكم هههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة صفاءdz, 9 جانفي 2018 على 03:03.
سلاااااااام كيفكم؟
جبتلكم حكايات نشالله يعجبوكم
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شفت فيديو غير ضروك ع الفيسبوك،
D:
قاله :كي نروح للمخبزة ما نعرفش إذا سموها un baguette ولا une baguette وصاحبي فرنساوي عطاني الحل.
وشتاهو الحل؟
هو صح غالي شوية، بصح نقوله deux baguettes وخلاص
ههههههههههههههههه
عن جد ياخي حالة
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).