تضحكو بلا جدكم هههه

قاله : كي نروح للمخبزة ما نعرفش إذا سموها un baguette ولا une baguette وصاحبي فرنساوي عطاني الحل.

وشتاهو الحل؟

هو صح غالي شوية، بصح نقوله deux baguettes وخلاص ​