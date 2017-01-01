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لنُعرِّف بالجزائِر

الموضوع في 'منتدى عادات وتراث وتقاليد الجزائر' نشر بواسطة لؤلؤة قسنطينة, ‏9 جانفي 2018 على 21:59.

  1. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    [​IMG]
    السلام عليكم يا أبناء الجزائر الأحرار
    وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم
    في شمال الوطن أو في جنوبه، في شرقه أو في غربه، داخله أو خارجه
    فأينما كنّا، كل فرد منا داخل هذا الوطن العزيز يحمل حبّه لوطنه
    واعتزازه به
    هذا الوطن الجميل والمتنوع من حيث ثقافاته، تقاليده، طبيعته وتضاريسه
    هو كنزنا الثمين الذي نفتخر به أينما ذهبنا
    وبالمقابل نحن واجهة هذا الوطن العزيز، كل فرد منا يعشق منطقته
    التي ترعرع فيها، يعلم أهم تقاليدها وأجمل ما يميزها من طبيعة وثقافات
    وحتى تصل كل هذه الثقافات إلى كل جزء من هذا الوطن وحتى إلى
    غيرنا من البلدان والقارات نحن من سنعرف بوطننا
    {لنُعرِّف بالجزائر}
    [​IMG]
    فكرة الموضوع إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات
    هو كلّ فرد منّا يعيش في منطقة معيّنة وفي مدينة معيّنة وفي جزء معين
    في هذا الوطن الحبيب، وعلى كل من يريد المشاركة في هذا الموضوع
    أن يشارك بشيء يمثل منطقته أو بشيء يعرّف بمدينته
    على سبيل المثال: يضع صورة طبق من الأطباق الشهيرة في مدينته
    ويرفقها بتعريف بذلك الطبق سواء من معلوماته الشخصية كطريقة تحضيرها
    ومتى تُقدّم وفي أي مناسبة، أو بالاستعانة بالانترنت ووضع تاريخها
    كذلك يمكن إضافة صورة ملابس تقليدية تعبر عن المدينة
    أو صورة طبيعتها أو معلم أثري مع ذكر بعض المعلومات بالطبع
    أو أي شيء يعبّر عن هذه المدينة أو المنطقة
    هذا لنعرّف ببلادنا ولنتعرّف عليها كذلك من خلال مشاركات الآخرين
    فقط في كل رد عرّفوا بشيء واحد حتى يكون الموضوع منظّم
    ويمكنكم المشاركة سواءً باللغة العربية الفصحى أو العامية

    أتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم ويلقى تفاعلكم
    وليحفظ الله بلادنا الحبيبة من كلّ سوء
    تحياتي

     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 جانفي 2018 على 21:59
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
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    الجلفة

    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    ...
    فكرة الموضوع رائعة جداً جداً ... و قد تساهم بشكل كبير في حياء ركن العادات و التقاليد
    ...
    جزائرنا معروف عليها الاتساع و الشساعة ... و معهما يأتي التنوع و الاختلاف
    و هو ما ظهر و برز في التنوع الكبير في الطوابع الثقافية لكل منطقة و اختصاصها بمميزات دون غيرها
    ...
    لي عودة ان شاء الله لاثراء الموضوع بمختلف عادات منطقتي ... بلاد سيدي نايل
    و هي ولاية الجلفة و ما جاورها من مدن و مناطق
    ...
    [​IMG]

    ...
    و بارك الله فيك أختي مريم على المبادرة القيمة
    شكرا





     
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    habchisalaheddin, ‏9 جانفي 2018 على 22:05
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أهلا بيك خويا صلاح، وسعيدة أنو الموضوع عجبك ^^
    جزائرنا جميلة وفاتنة وواسعة وشاسعة كما ذكرت، ويرتبط بكل هذا الاتساع
    التنوّع في الثقافات والتقاليد والأكلات والحلويات والتنوع النباتي كذلك
    لنقل أن الجزائر هي البلد القارة لما تحمله من تنوع في المناخ وفي كل شيء
    بما في ذلك اللهجات، وحتى لا يندثر هذا الجمال وهذا التنوع نحن من سنحييه
    ومن سنعرّف به، بصراحة كنت قاعدة هكا جاتني الفكرة هههه هيا طبقتها
    وأنتظر عودتك أخي صلاح للتعريف بمنطقة مميّزة أكيد ولا تقلّ أهمية عن بقية مناطق الجزائر
    نعتمد عليك في التعريف بها أنت وأبناء منطقتك الأحرار
    ولي عودة كذلك للتعريف بمدينتي كما يجب بإذن الله
    شكرا لكرم مرورك :)
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 جانفي 2018 على 22:15
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    موضوع شباب حبيبتي اليوم الضرس راها قاتلتني
    نريح ونجي نشارك معاك
    الله يهنيك ويوفقك ختي
     
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    Malika Tlm, ‏9 جانفي 2018 على 23:50
    #4

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