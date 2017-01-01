لنُعرِّف بالجزائِر



السلام عليكم يا أبناء الجزائر الأحرار

وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم السلام عليكم يا أبناء الجزائر الأحراروأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم

في شمال الوطن أو في جنوبه، في شرقه أو في غربه، داخله أو خارجه

فأينما كنّا، كل فرد منا داخل هذا الوطن العزيز يحمل حبّه لوطنه

واعتزازه به

هذا الوطن الجميل والمتنوع من حيث ثقافاته، تقاليده، طبيعته وتضاريسه

هو كنزنا الثمين الذي نفتخر به أينما ذهبنا

وبالمقابل نحن واجهة هذا الوطن العزيز، كل فرد منا يعشق منطقته

التي ترعرع فيها، يعلم أهم تقاليدها وأجمل ما يميزها من طبيعة وثقافات

وحتى تصل كل هذه الثقافات إلى كل جزء من هذا الوطن وحتى إلى

غيرنا من البلدان والقارات نحن من سنعرف بوطننا

{لنُعرِّف بالجزائر}