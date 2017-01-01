لنُعرِّف بالجزائِر

السلام عليكم يا أبناء الجزائر الأحرار وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم في شمال الوطن أو في جنوبه، في شرقه أو في غربه، داخله أو خارجه فأينما كنّا، كل فرد منا داخل هذا الوطن العزيز يحمل حبّه لوطنه واعتزازه به هذا الوطن الجميل والمتنوع من حيث ثقافاته، تقاليده، طبيعته وتضاريسه هو كنزنا الثمين الذي نفتخر به أينما ذهبنا وبالمقابل نحن واجهة هذا الوطن العزيز، كل فرد منا يعشق منطقته التي ترعرع فيها، يعلم أهم تقاليدها وأجمل ما يميزها من طبيعة وثقافات وحتى تصل كل هذه الثقافات إلى كل جزء من هذا الوطن وحتى إلى غيرنا من البلدان والقارات نحن من سنعرف بوطننا {لنُعرِّف بالجزائر} فكرة الموضوع إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات هو كلّ فرد منّا يعيش في منطقة معيّنة وفي مدينة معيّنة وفي جزء معين في هذا الوطن الحبيب، وعلى كل من يريد المشاركة في هذا الموضوع أن يشارك بشيء يمثل منطقته أو بشيء يعرّف بمدينته على سبيل المثال: يضع صورة طبق من الأطباق الشهيرة في مدينته ويرفقها بتعريف بذلك الطبق سواء من معلوماته الشخصية كطريقة تحضيرها ومتى تُقدّم وفي أي مناسبة، أو بالاستعانة بالانترنت ووضع تاريخها كذلك يمكن إضافة صورة ملابس تقليدية تعبر عن المدينة أو صورة طبيعتها أو معلم أثري مع ذكر بعض المعلومات بالطبع أو أي شيء يعبّر عن هذه المدينة أو المنطقة هذا لنعرّف ببلادنا ولنتعرّف عليها كذلك من خلال مشاركات الآخرين فقط في كل رد عرّفوا بشيء واحد حتى يكون الموضوع منظّم ويمكنكم المشاركة سواءً باللغة العربية الفصحى أو العامية أتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم ويلقى تفاعلكم وليحفظ الله بلادنا الحبيبة من كلّ سوء تحياتي