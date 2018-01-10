سفر عبر الزمن -ابنتي- الجزء الأول

دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
641
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
إلى عشاق القصص والحكايات ، وخاصة عشاق الخيال
إليكم قصتي وأتمنى أن تنال إعجابكم
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سعاد هي سيدة متزوجة منذ 6 سنوات ، ماكثة بالبيت ، تعيش مع زوجها حياة هادئة وجميلة .. لأنه يبادلها مشاعر الحب والود والإحترام ، لكن الذي كان ينقص الزوجان ،هي الذرية الصالحة التي تملأ البيت بهجة وفرحة وتملأ الطبيعة زهورا وأنهارا بعدما جفت ويبست...

زوج سعاد محمد لم يترك شيئا إلا وجربه من أجل أن يحضى ولو بولد واحد فقط.. لكن القدر كان سيد الموقف .
وفي يوم من الأيام صديقة سعاد (سوسن)جاءت لزيارة هذه الأخيرة حاملة معها كتب اقتنتها مؤخرا من معرض للكتب
سعاد: ماهاذا يا حبيبتي هل اشتريت كل هذه الكتب؟
سوسن: اووو وكأنك لا تعرفي جنوني بالقراءة ... ولكن هذا الكتاب هو لك
سعاد : امممم شكرا حبيبتي أرني عنوانه..
حملت سعاد الكتاب وإذا بعنوانه ((السفر عبر الزمن ))
سوسن : آ تأخرت زوجي ينتظرني في الخارج .. وداعا
سعاد : ولكن ... الكت...
خرجت سوسن مسرعة وتركت سعاد حائرة في هذا الكتاب وماذا يحمل في طياته..
سعاد تفتح الصفحة الأولى من المقدمة ولكن تذكرت أن الوقت تأخروعليها أن تجهز وجبة الغداء لزوجها وبعد رجوعه مرة أخرى إلى العمل ستتفرغ لقراءته ...
بعدما عاد محمد إلى عمله ،غسلت سعاد الأواني ونظفت المطبخ ثم صلت الظهر وذهبت إلى غرفتها حاملة معها الكتاب.. وفجأة ..اختفى عنوان الكتاب
سعاد : ما هذا ياترى ؟؟ أين العنوان؟؟ اوووف ربما ليس نفس الكتاب ،يبدوا أني متعبة ..
فتحت الكتاب وبدأت بالقراءة ، بعد دقيقة من القراءة تجمدت في مكانها وكأن نبضها توقف
سعاد : يا للهول... ماهذا الكتاب . ثم نهظت مسرعة لتلقي به إلى الخارج سقط من يدها ، انحنت لتحمله بسرعة وإذا به مفتوح على الصفحة 50 وهي عند حمله وقعت عيناها على هذه العبارة "ابنة سعاد الآن عمرها 28 سنة هي قوية وجذابة ولكن هناك خطر سيحل بها"
بعد هذه العبارة غيرت رأيها وقررت أن تقرأه
سعاد : كتاب يروي قصتي في المستقبل؟؟ هل ستكون لي ابنة؟؟
جلست وهدأت قليلا وشربت الماء ، ثم فتحت الكتاب مجددا ، والمفاجأة !! لم يعد هناك شيئ مكتوب فالكتاب فارغ بكل صفحاته..
كان وقت القيلولة ، وضعت سعاد رأسها على الوسادة وهي لم تفهم ماذا يجري ومن هي ابنتها ؟ لأنها لحد الآن لم ترزق بالأولاد ، نامت سعاد والكتاب في يدها...
ماهو لغز هذا الكتاب؟
انتظروا الجزء الموالي


(يتبع...)
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
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الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم


مقدمة رائعة اثارت الفضول
و كنت ساحمل الصفحة لاقراها
لاحقا ما ان وجدتها مقدمة قصيرة
سارعت لاكمال القراءة
حقا يا ترى ما سر الكتاب
في انتظار التكملة, ,
+ اسلوبك راق لي في كتابتك
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
30 نوفمبر 2014
المشاركات
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الإعجابات
7,708
النقاط
641
الجنس
أنثى
#3
قال yaso ياسمين:
السلام عليكم


مقدمة رائعة اثارت الفضول
و كنت ساحمل الصفحة لاقراها
لاحقا ما ان وجدتها مقدمة قصيرة
سارعت لاكمال القراءة
حقا يا ترى ما سر الكتاب
في انتظار التكملة, ,
+ اسلوبك راق لي في كتابتك
إضغط للتوسيع...
اعتمدت قصر المقدمة ليقرأها الجميع ... مرحبا بك اختي ياسمين شكرا على الإطراء..انتظري المتبقي شكرا
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#4
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الجنس
ذكر
#4
[QUOTE="دعاء الجنات, post: 6616306, member: 172495"]اعتمدت قصر المقدمة ليقرأها الجميع ... مرحبا بك اختي ياسمين شكرا على الإطراء..انتظري المتبقي شكرا[/QUOTE]

وانا واحد من الجميع نجحت معه الخطة (y)
بداية مشوقة لاحداث قصة غامضة .
 
دعاء الجنات

دعاء الجنات

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#5
إنضم
30 نوفمبر 2014
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النقاط
641
الجنس
أنثى
#5
قال فريد أبوفيصل:
[QUOTE="دعاء الجنات, post: 6616306, member: 172495"]اعتمدت قصر المقدمة ليقرأها الجميع ... مرحبا بك اختي ياسمين شكرا على الإطراء..انتظري المتبقي شكرا
إضغط للتوسيع...
وانا واحد من الجميع نجحت معه الخطة (y)
بداية مشوقة لاحداث قصة غامضة .[/QUOTE]
مرحبا بك اذن في قصتي واتمنى أن تتابعها للأخير
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#6
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العمر
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الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#6
السلام عليكم
يعطيك الصحة حبيبتي دعاء بداية جميلة جدا
ومشوقة، وأظنها ستحمل الكثير من الإبداع في أجزائها القادمة
لا تتأخري علينا في وضع الجزء القادم
بالتوفيق عزيزتي، أحيي فيكِ حب الكتابة وحب تنمية موهبتكِ
تحياتي ^^
 
آخر تعديل:
rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
26 سبتمبر 2014
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الإقامة
แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
#7
أفكار رائعة ... كان كافيا لي قراءة هذا الجزء لوحده حتى يسرح خيالي في القصة و التوسع الثري و المتنوع الذي يمكن أن يتبعها .. و أرى أنها منفتحة على الكثير من الأحداث المتشعبة بتنوعها (خيال دراما رعب .. إلخ) .. هذه القصة تصلح جيدا أن تكون سيناريو جميل جدا لفيلم ناجح

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(هل يمكن يا ترى أن ترحل سعاد إلى عوالم أخرى و إلى المستقبل عبر ما هو مكتوب في صفحات الكتاب ..)
 
فاعل الخير

فاعل الخير

:: عضو فعّال ::
#11
إنضم
13 ديسمبر 2016
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الإقامة
في مريخ ^_^
الجنس
ذكر
#11
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وااو بداية مشوقة
بصح حبيت نعرف كتاب لي عطتوهلهاا صديقتها
هل صديقتها صرالها نفس مشكل حتان قدمت لهاا كتاب
انتظر جزء ثاني اكثر تشويق
 
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