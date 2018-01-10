سفر عبر الزمن -ابنتي- الجزء الأول

السلام عليكم

إلى عشاق القصص والحكايات ، وخاصة عشاق الخيال

إليكم قصتي وأتمنى أن تنال إعجابكم

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سعاد هي سيدة متزوجة منذ 6 سنوات ، ماكثة بالبيت ، تعيش مع زوجها حياة هادئة وجميلة .. لأنه يبادلها مشاعر الحب والود والإحترام ، لكن الذي كان ينقص الزوجان ،هي الذرية الصالحة التي تملأ البيت بهجة وفرحة وتملأ الطبيعة زهورا وأنهارا بعدما جفت ويبست...



زوج سعاد محمد لم يترك شيئا إلا وجربه من أجل أن يحضى ولو بولد واحد فقط.. لكن القدر كان سيد الموقف .

وفي يوم من الأيام صديقة سعاد (سوسن)جاءت لزيارة هذه الأخيرة حاملة معها كتب اقتنتها مؤخرا من معرض للكتب

سعاد: ماهاذا يا حبيبتي هل اشتريت كل هذه الكتب؟

سوسن: اووو وكأنك لا تعرفي جنوني بالقراءة ... ولكن هذا الكتاب هو لك

سعاد : امممم شكرا حبيبتي أرني عنوانه..

حملت سعاد الكتاب وإذا بعنوانه ((السفر عبر الزمن ))

سوسن : آ تأخرت زوجي ينتظرني في الخارج .. وداعا

سعاد : ولكن ... الكت...

خرجت سوسن مسرعة وتركت سعاد حائرة في هذا الكتاب وماذا يحمل في طياته..

سعاد تفتح الصفحة الأولى من المقدمة ولكن تذكرت أن الوقت تأخروعليها أن تجهز وجبة الغداء لزوجها وبعد رجوعه مرة أخرى إلى العمل ستتفرغ لقراءته ...

بعدما عاد محمد إلى عمله ،غسلت سعاد الأواني ونظفت المطبخ ثم صلت الظهر وذهبت إلى غرفتها حاملة معها الكتاب.. وفجأة ..اختفى عنوان الكتاب

سعاد : ما هذا ياترى ؟؟ أين العنوان؟؟ اوووف ربما ليس نفس الكتاب ،يبدوا أني متعبة ..

فتحت الكتاب وبدأت بالقراءة ، بعد دقيقة من القراءة تجمدت في مكانها وكأن نبضها توقف

سعاد : يا للهول... ماهذا الكتاب . ثم نهظت مسرعة لتلقي به إلى الخارج سقط من يدها ، انحنت لتحمله بسرعة وإذا به مفتوح على الصفحة 50 وهي عند حمله وقعت عيناها على هذه العبارة "ابنة سعاد الآن عمرها 28 سنة هي قوية وجذابة ولكن هناك خطر سيحل بها"

بعد هذه العبارة غيرت رأيها وقررت أن تقرأه

سعاد : كتاب يروي قصتي في المستقبل؟؟ هل ستكون لي ابنة؟؟

جلست وهدأت قليلا وشربت الماء ، ثم فتحت الكتاب مجددا ، والمفاجأة !! لم يعد هناك شيئ مكتوب فالكتاب فارغ بكل صفحاته..

كان وقت القيلولة ، وضعت سعاد رأسها على الوسادة وهي لم تفهم ماذا يجري ومن هي ابنتها ؟ لأنها لحد الآن لم ترزق بالأولاد ، نامت سعاد والكتاب في يدها...

ماهو لغز هذا الكتاب؟

انتظروا الجزء الموالي

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(يتبع...)