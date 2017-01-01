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أغذية ننصحك ألاّ تتناولها في الصباح الباكر

الموضوع في 'منتدى الصحة العام' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏13 جانفي 2018 على 22:19.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    تعتبر وجبة الفطور أحد أكثر الوجبات أهمية والتي يجب التركيز على أن تكون خياراتها صحية وصحيحة لتبدأ نهاراً مليئاً بالطاقة والإنجاز. اليك مجموعة من الأغذية الصحية التي يجب تجنبها عند الافطار:
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    الكعك، المعجنات، الدونات وغيرها الكثير من البدايات الغير صحية التي قد تؤدي الى صباح غير نشيط وغير مليء بالطاقة والإنجاز، العديد منا قد يخطئون ويختارون خيارات غير صحية ليس فقط لانها تفتقد للمغذيات أو لانها عالية بالسعرات الحرارية والسكريات، إلا أن بعض الأطعمة قد تكون صحية ولكن توقيتها قد لا يكون مناسباً.

    ولان وجبة الفطور هي مفتاح النهار وبدايته دعنا نرشدك إلى مجموعة من الأغذية التي قد تعتقد أنها صحية الا انه من المفضل تجنبها:

    حبوب الإفطار العالية بالسكر

    نحن نتكلم هنا عن أغلب الحبوب المنتشرة في الأسواق، المليئة بالمحليات والصبغات والمواد المضافة والسكريات. لا تجعل أي منها هو خيارك. اذ ان تناولك لأنواع حبوب الإفطار المرتفعة بالسكر، والقليلة بالألياف والبروتينات، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم لفترة زمنية بسيطة سرعان ما تنخفض وتترك بدون طاقة، مع الشعور السريع بالجوع.

    لذا ننصحك عند اختيارك لحبوب الإفطار أن تركز على النوعية التي تحتوي فيها الوجبة على ما لايقل عن 5 غم من الالياف، ونسبة سكر لا تزيد عن 10 غم.

    الموز

    مقولة أن الموز هو "قنبلة الطاقة الموقوتة" صحيحة ولكن ليست هي ما تجعل منه الخيار المثالي لوجبة إفطارك، فالموز صحيح يحتوي على نسبة عالية من سكر الفواكه الفركتوز، لكن وكما بينت الدراسات هو مصدر غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنين يساعدان على استرخاء الأعصاب والعضلات، لذا فقد لا ننصحك بتناول الموز فترة الصباح اذا ما كان لديك يوم مليء بالمهام التي تحتاج منك للطاقة والنشاط.

    التوست بالزبدة "التوست الفرنسي"

    من منا لا يجد التوست الفرنسي أو الفطائر المحلاة وجبة فطور مغرية، هي حقاً لذيذة وقد تكون وجبة تقليدية لدى العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، الا ان هذا لا يعني انها وجبة فطور مثالية وصحية!

    تعد الزبدة مصدر للدهون المهدرجة والمضرة جداً بصحة القلب والشرايين، والتي قد تساهم في رفع مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار في الدم ومن غير المحبذ تناولها سواء مع التوست أو مع الفطائر المحلاة. ولجعل هذه الخيارات أكثر صحة، فقد ننصحك بتناول التوست المصنوع من الحبوب الكاملة متجنباً الفطائر المحلاة، مع استبدال الزبدة أو شراب الذرة بالعسل أو المربى، او ايجاد خيارات أخرى بروتينية أكثر صحة، مثل زبدة الفول السوداني أو القليل من الحمص.

    القهوة

    للأسف أن العديد من الأشخاص قد يبدأون صباحهم قبل الإفطار بكوب من القهوة، ولعل هذه تعتبر إحدى العادات السيئة فعلاً والتي يجب تجنبها قدر الامكان!

    اذ على الرغم من فوائد القهوة العديدة للصحة إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يؤدي الى تهيج المعدة بسبب محتواها من الكافيين، ورفع خطر الاصابة بحموضة المعدة وحتى قرحتها مستقبلاً.

    كما وأن الكافيين مرتبط باضطرابات الهضم فإن تناول القهوة قد يؤدي الى تثبيط الشهية مؤقتاً مما يجعلك تتنحى تدريجياً عن تناول وجبة فطور متكاملة ومتزنة.

    كما ترى فخيارات وجبة الفطور عديدة ومتنوعة، احرص على أن تجد البدائل الصحيحة والانسب لك، فالفطور الصحي كما بينت الدراسات هو الطريق الى بداية نهار مليء بالطاقة والإنجاز.
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏13 جانفي 2018 على 22:19
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    جزاك الله خيرا
    انا من الناس الذين تؤثر فيه كثيرا بدايات يومه سواءا نفسية او الاكل او غير ذلك

    كرام او قهوة حليب هي من السلبيات الصباحية
    حليب وحده يسبب النفخ و الفشل
    يستحسن شرب شيء قبله
    الماء مع قطرات من الليمون على الريق دواء للسمنة و الكوليسترول
    الماء الدافيء على الريق دواء متعدد و فعال جدا ..

    لم افهم هذا الجمع بين الصحية و تجنبها
    ....
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏14 جانفي 2018 على 11:55
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    شكرااا لمرورك وردك الحلووووو
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏14 جانفي 2018 على 22:07
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    فكرتني في لحم لحلو
    و crb هه
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏14 جانفي 2018 على 22:26
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    ههههه انا فكرتني في البطاطا الحلوة

     
    عماد خطاب, ‏14 جانفي 2018 على 22:36
    #5

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