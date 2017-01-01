أغذية ننصحك ألاّ تتناولها في الصباح الباكر

تعتبر وجبة الفطور أحد أكثر الوجبات أهمية والتي يجب التركيز على أن تكون خياراتها صحية وصحيحة لتبدأ نهاراً مليئاً بالطاقة والإنجاز. اليك مجموعة من الأغذية الصحية التي يجب تجنبها عند الافطار:

الكعك، المعجنات، الدونات وغيرها الكثير من البدايات الغير صحية التي قد تؤدي الى صباح غير نشيط وغير مليء بالطاقة والإنجاز، العديد منا قد يخطئون ويختارون خيارات غير صحية ليس فقط لانها تفتقد للمغذيات أو لانها عالية بالسعرات الحرارية والسكريات، إلا أن بعض الأطعمة قد تكون صحية ولكن توقيتها قد لا يكون مناسباً.



ولان وجبة الفطور هي مفتاح النهار وبدايته دعنا نرشدك إلى مجموعة من الأغذية التي قد تعتقد أنها صحية الا انه من المفضل تجنبها:



حبوب الإفطار العالية بالسكر



نحن نتكلم هنا عن أغلب الحبوب المنتشرة في الأسواق، المليئة بالمحليات والصبغات والمواد المضافة والسكريات. لا تجعل أي منها هو خيارك. اذ ان تناولك لأنواع حبوب الإفطار المرتفعة بالسكر، والقليلة بالألياف والبروتينات، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الدم لفترة زمنية بسيطة سرعان ما تنخفض وتترك بدون طاقة، مع الشعور السريع بالجوع.



لذا ننصحك عند اختيارك لحبوب الإفطار أن تركز على النوعية التي تحتوي فيها الوجبة على ما لايقل عن 5 غم من الالياف، ونسبة سكر لا تزيد عن 10 غم.



الموز



مقولة أن الموز هو " قنبلة الطاقة الموقوتة " صحيحة ولكن ليست هي ما تجعل منه الخيار المثالي لوجبة إفطارك، فالموز صحيح يحتوي على نسبة عالية من سكر الفواكه الفركتوز، لكن وكما بينت الدراسات هو مصدر غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنين يساعدان على استرخاء الأعصاب والعضلات، لذا فقد لا ننصحك بتناول الموز فترة الصباح اذا ما كان لديك يوم مليء بالمهام التي تحتاج منك للطاقة والنشاط.



التوست بالزبدة " التوست الفرنسي "



من منا لا يجد التوست الفرنسي أو الفطائر المحلاة وجبة فطور مغرية، هي حقاً لذيذة وقد تكون وجبة تقليدية لدى العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، الا ان هذا لا يعني انها وجبة فطور مثالية وصحية!



تعد الزبدة مصدر للدهون المهدرجة والمضرة جداً بصحة القلب والشرايين، والتي قد تساهم في رفع مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار في الدم ومن غير المحبذ تناولها سواء مع التوست أو مع الفطائر المحلاة. ولجعل هذه الخيارات أكثر صحة، فقد ننصحك بتناول التوست المصنوع من الحبوب الكاملة متجنباً الفطائر المحلاة، مع استبدال الزبدة أو شراب الذرة بالعسل أو المربى، او ايجاد خيارات أخرى بروتينية أكثر صحة، مثل زبدة الفول السوداني أو القليل من الحمص.



القهوة



للأسف أن العديد من الأشخاص قد يبدأون صباحهم قبل الإفطار بكوب من القهوة، ولعل هذه تعتبر إحدى العادات السيئة فعلاً والتي يجب تجنبها قدر الامكان!



اذ على الرغم من فوائد القهوة العديدة للصحة إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يؤدي الى تهيج المعدة بسبب محتواها من الكافيين، ورفع خطر الاصابة بحموضة المعدة وحتى قرحتها مستقبلاً.



كما وأن الكافيين مرتبط باضطرابات الهضم فإن تناول القهوة قد يؤدي الى تثبيط الشهية مؤقتاً مما يجعلك تتنحى تدريجياً عن تناول وجبة فطور متكاملة ومتزنة.



كما ترى فخيارات وجبة الفطور عديدة ومتنوعة، احرص على أن تجد البدائل الصحيحة والانسب لك، فالفطور الصحي كما بينت الدراسات هو الطريق الى بداية نهار مليء بالطاقة والإنجاز.