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طريقة حفظ القران وعدم نسانه - الشيخ فركوس

الموضوع في 'منتدى القراَن الكريم والسنة النبوية' نشر بواسطة Twinkle Stars, ‏14 جانفي 2018 على 20:49.

  1. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     
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    Twinkle Stars, ‏14 جانفي 2018 على 20:49
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    بعد العشاء ساطالعه ان شاء الله

    كاين بينيسيو تاع 20 حديث نووية الاولى اليوم لازم تخلاص ..
    @ابو ليث ...^_
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏20 جانفي 2018 على 17:50
    #2
  3. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    السلام عليكم
    حسنا
    إني أغبطكم^^
    وقد أتتني فكرة من مبادرتكم إن شاء الله نطبقها مع صديقاتي
    بالتوفيق
     
    Twinkle Stars, ‏20 جانفي 2018 على 18:07
    #3
  4. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    للاسف مقدرتش نطلع الفيديو ياريت تفيدينا في رؤوس اقلام
    جزاك الله الجنة
     
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    fadwa maria, ‏20 جانفي 2018 على 18:16
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    طيب حبيبتي
    بإذن الله
    نكمل غسيل لماعن برك ونرجعلك ههه
    وجزاك
     
    fadwa maria معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏20 جانفي 2018 على 18:44
    #5
  6. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    ربي يقدرك حبيبتي
     
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    fadwa maria, ‏20 جانفي 2018 على 18:52
    #6
  7. ابو ليث

    ابو ليث
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    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    ابو ليث, ‏20 جانفي 2018 على 19:14
    #7
  8. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    آمين يا رب
    جربي أختي تدخلي لليوتوب بلاك تقدري تسمعيه من تم
    http://y2u.be/yhIxYSOn3-0
    ويلا ماقدرتيش نكتبلك بإذن الله
    @fadwa maria
     
    التعديل الأخير: ‏20 جانفي 2018 على 19:46
    fadwa maria معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏20 جانفي 2018 على 19:38
    #8
  9. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    Twinkle Stars, ‏20 جانفي 2018 على 19:48
    #9
  10. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
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    Twinkle Stars, ‏20 جانفي 2018 على 19:48
    #9
  11. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بارك الله فيك أخية
    أظنها نفسها التي بالموقع وهاهونقلها الكتابي
    السؤال:

    شيخَنا حفظكم اللهُ، ما نصيحتُكم لمن أراد حِفْظَ القرآن الكريم؟ وكيف يستطيع الشخصُ المحافظةَ على ما حفظه منه وعدمَ نسيانه؟ حفظكم اللهُ ورعاكم.

    الجواب:

    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

    فاعلمْ أنَّ حِفْظَ القرآن الكريم فرضُ كفايةٍ على الأمَّة بالإجماع، وحِفْظَ ما تصحُّ به الصلاةُ مِنَ القرآن فرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ بالإجماع(١)، وما عدا ذلك فحفظُه مستحبٌّ بالإجماع.

    وفي حفظِ كلام الله تعالى فضلٌ عظيمٌ لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»(٢)، والتفاضلُ في مراتب الاستحقاق في الإمامة بالناس أو الأولوية في الدفن ونحو ذلك إنما تكون بحفظ القرآن؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»(٣) أيْ: «أحفظُهم»، وكان يقول: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ(٤)، وكذلك التفاضلُ في درجات الجنَّة على قدْرِ الحفظ في الدنيا لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا»(٥).

    ولا يخفى ما في حفظِ القرآن الكريم مِنْ أهمِّيَّةٍ بالغةٍ لطالبِ العلم وللمتفقِّه؛ فالقرآنُ مصدرُ الأدلَّة يستظهرها الفقيهُ -عند الحاجة- في أحكامه وفتاويه، فمَنْ قَدَرَ على حفظه فهو مِنْ أجلِّ الطاعات والقُرُبات -كما تقدَّم-.

    ومِنَ العوامل المساعدة على تثبيت الحفظ وعدم ذهاب العلم ما يلي:

    ١) شكرُ الله تعالى على نعمة الحفظ، واستعمالُ هذه النعمة في إتمام الحكمة التي شُرِعَتْ مِن أجلها في طاعة الله تعالى، ليكون القرآنُ حجَّةً له لا عليه. قال الله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

    ٢) إخلاصُ الحفظ لله تعالى، والصدقُ في العملِ بمقتضاه، وعدمُ ربطِ الحفظ بالمطالب الدنيوية، وأنْ لا تُتَقَصَّدَ به المفاخرةُ والمباهاةُ والمقاصدُ السيِّئةُ أو يُستعمَلَ في غير الغرض المطلوب؛ فإنَّ أخْذَ القرآن بهذه النوايا يُوَرِّثُ النفاقَ؛ فقد جاء في الحديث قولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا»(٦).

    ٣) تَعاهُدُ القرآن والإكثارُ مِن تلاوته ومراجعته؛ فإنَّ عدمَ التعاهد سببٌ لضياع الحفظ وذهاب العلم؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «تَعَاهَدُوا هَذَا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا»(٧)، ولقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ القُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ: إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ»(٨).

    ٤) أنْ يقومَ به آناءَ الليل والنهار؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ»(٩).

    ٥) توطيدُ حفظه للقرآن الكريم بفقه المعاني والأحكام للعمل بها والدعوة إليها، مع ملازمته الصبرَ على هذه الطاعات؛ لأنَّ النفس قد تنفر منها لاتِّساع الأسباب وكثرة الأتباع، أو للاستثقال والكسل، أو لملاذِّ الحياة.

    ٦) أنْ يجتنبَ المعاصِيَ والآثامَ والخِلْطَةَ مع الأشرار ونحوَها؛ لأنها جوانبُ شيطانيَّةٌ مُظْلِمَةٌ للقلب مُنْسِيَةٌ للذِّكر.

    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
     
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    طموحة, ‏20 جانفي 2018 على 19:49
    #10
  12. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخيتي طموحة
    @fadwa maria
     
    طموحة معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏20 جانفي 2018 على 19:51
    #11

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