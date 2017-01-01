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كي نتعرضوا للعرس....

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة صفاءdz, ‏15 جانفي 2018 على 06:44.

  1. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام عليكم
    واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني هههه منحبش نطول في المقدمه ندخل في الموضوع ديركت ههه

    كي نتعرضو للعرس ياااااااولي واش يصير فيا المنكر ههه كيما كامل لبنات
    أول حاجة نديرها نروح نجري لهاذيك لخزانه ناريه ههه نجبد ونلوح هه هاذي تجيني تحشم وهاذي شافوني بيها العرس لي فات وهاذي ديمودي
    وتبدأ رحلة البحث عن لبسه نروح لصاحبتي ونبداو نحكو ومبعد نقلها روبتك لي قولتيلي شريتيها وريهلي تروح تجيبهالي وأنا غير نشوفها:Love::Love:يطير عقلي من راسي :p ومبعد نحرجها ونقلها سلفيهالي عندي عرس اليوم:giggle:وهي تقولي ok:p لازم بسكو أنا ثاني راني نسلفلها في حوايجي:sneaky:
    المهم روحت لدار وقست روبه وحدثت الكارثة جاتني تحشم:mad::mad:قريب نبكي ههههههه العرس اليوم واش راح ندير وتفكرت :unsure: بلي عندي100ألف:pقلت نكري روبه ومبعد نلحقلو الباقية رحت نوضت ختي وريتلها واش تجيب
    وأنا لهيت نسشور في شوشتي ههه
    وماما لاهيا تعيط حبسي هاذ الزف دوختيناo_Oo_O المهم كملت شوشتي وجابتلي ختي لبسه وعجبتني:Love::Love:ولبست وشبحت روحي مليح:cool::giggle:ولهيت بالمكياج قاتلي ماما ياك ماكيش أنت لعروسه علاه تحطي مكياج حنا بكري منديروش هاذ الصوالح:cry:المهم قاتلي راها15:00نتاع لعشية يلا نروحو دانا بابا:Love:ودخلنا لصال لآخرة نايضة ههه رقص وتزغريد وسيلفي يخبط طرك...طرك...طرك هههه
    قعدنا نورمال ورحبوا بينا:p وضيفونا:coffee::coffee:وجاوني بنات لافامي وقعدنا نحكو ونgصرو ونقرعجو ونضحكو على الحلوى نتاع العرس وعلى نساء لي يرقصو وعلى لبستهم المهم تعرفو لبنات:devilish::devilish::devilish:وبعد جابونا لعشاء :cautious:أنا منحبش الطعام توجور نروح جيعانه لدار:cry::cry:
    ومبعد جات السهرة لاتاي والبقلاوة:giggle::giggle:كليت بسكو جيعانه
    جاء لعريس ودا لعروسه والبايرات مسكان غير يتفرجو شغل حلم حبينو يتحقق هههo_O:Love: وحنا رحنا لدار وتعشيت :giggle:وضربتها برقدة بسكو نجي عيااااانه من العرسo_O;)

    أيا كل وحد يحكي على لعراس لحضرهم واش صرالكم فيهم :geek::geek:
     
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    صفاءdz, ‏15 جانفي 2018 على 06:44
    #1
  2. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    صفاءdz, ‏15 جانفي 2018 على 06:56
    #2
  3. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    التعديل الأخير: ‏15 جانفي 2018 على 07:20
    بشرى ملاك, Skor m@k و مشاغب معجبون بهذا.
    صفاءdz, ‏15 جانفي 2018 على 07:15
    #3
  4. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    ونا مدرليش واحد سبيسيال
     
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    مشاغب, ‏15 جانفي 2018 على 11:45
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا بما أني الفتاة الوحيدة في المنزل لازمني نحضر الأعراس الخاصة بالعائلة حتى لو كانت بالغناء للأسف
    الأعراس الأمر الوحيد الي يعجبني فيها لما نتجمعو فالليل كامل ذوات نفس العمر أو نفس الجيل يعني كي نكونو هكا بنات في بنات بررك ونسهرو نحكو ونضحكو
    كيما تعجبني شخشوختنا ههههه
    فالعرس أنا مانوجدش أمور بزاف نكتفي بأني نجبد شعري وحدي بلاما نروح عند الحفافة نروح نختار حوايجي ووش نلبس حسب أهمية العرس هدا بالنسبة ليا أسكو نلبس حاجة صح شابة ولا عادي
    ونبقى نعاون فأمي باش توجد روحها
    بعدها نلبس جلبابي ونروحو
    لما نوصل تم نشوف الحالة إذا فيها أبناء العم أو هكذا أمور نبقى لابسة حجابي أو نسلم على النسا الي تم كامل ونروح لبيت من البيوت تع الحكايات بعيدا عن الغناء ونقعد تم هههه
    أو نروح نعاونهم فالكوزينة إذا شفتهم محتاجين وإذا مش محتاجين راحتي أولى
    مبعد إذا فيها لاصال نروح وجربت لحد الآن مرتين لاصال
    يوم عرس بنت عمتي وبقيت فلاشومبر تعها بعيدا عن الصخب نساعد فيها وننظم فحوايجها ونحكو أنا وهي بحكم أننا قراب بزاف من بعض
    و يوم عرس ابنة خالتي بقيت نعسلها فلاشومبر وذهبها قبل ماتجي وبعدها روحنا بيسك ولاية أخرى وكان لازم نروحو قبل ما يكمل العرس
    ولما نرجع من العرس أكيد دايما فيها رقدة صحيحة
    بارك الله فيك أختي
     
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    Twinkle Stars, ‏15 جانفي 2018 على 11:50
    #5
  6. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    سلامو دخلت دخلت علابالي متعرفنيش . سقسي عليا درك تعرفيني
    انا نكره لعراس داك حس تاع غاشي وحاجة لي تكرهني كي يجبدولك نساء باش تشطح خخخ كامل يحبوني
    وسماطة بزاااف كي يجي وقت لعشاء ولا غداء نا نحب نروح نريح ننن يجوك دوك صامطين نوض تخدم سربي مناا ومنا ...الخ :cry::mad:
    شحال نكره لعراس مي حاجة لي نحبها هي كورطاج وبارود وقسرة تاع رجال وكي نجو نديرولو حنة
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏15 جانفي 2018 على 20:50
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    مشاغب, ‏15 جانفي 2018 على 11:51
    #6
  7. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    صباح الفل
    العراس كااارثة كبيرة ههههههع
    انا تعرفي كي يعرضوني للعرس ندير تفكير عمييق يادرا نروح ولا لا ههههه
    ا يا كي ننوي باش نروح كيما كامل النساء نحوس واش
    نلبس ،مكياج خفيف منشورش ههههه باسكو ندير حجاب فالاعراس ا يا نروح هي وكيفاش يلا كان العرس شباب نقي مفيهش الخلاط بزاف نقعد شويا ونجي وملي نقبط موضعي نوضش حتي الكرسي يبدي يعين فيا من كترة لي كره مني هههههههه
    التقرعيج وي نحب نشوف اللبسات كيفاش مخيطين الحلويات وكيفاش مصنوعين نبدي نخون لي زيدي بعينيا ههههههه
    ونزيدك حاجة والله معندي القوسطو مع العراس الا لي نحشم منهم كي يعرضوني نروحلهم
    ا يا نهار عرسك نجي نحضر برك عرضيني اوك
    حبيبتي عندي تعقيب صغير عليك سمحلي
    معحبتنيش كلمة بايرات لا لا حبيبتي متعاوديش تقوليها ومتزعفيش مني ختي
    ا يا تحياتي حبيبتي:kiss::kiss:
     
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    Malika Tlm, ‏15 جانفي 2018 على 12:33
    #7
  8. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    ايييييه سقسيني على لعراس قبل مانتزوج كنت ندير كتر منك ونروح مع ماما وخواتاتي وتقرعيج يا سلام غير لي ما جاش في طريقنا مانطلقو حتى واحد وماما غير حي عليا سكتو بهدلتوني وحنا مواصليييييييين... ومزال تقرعيج تاع بصح كي نروحو للدار..
    اما درك كي تكون فاميلا قريبة نلبس قفطان الله الله وندي دوزاني باش نبدل فالعرس وشينيو وماكياج سهرة لكن هاد الشي قبل ما يجو دراري وليت نخمم كيفاش نديرلهم في عوض لي نرفد قشي نرفد لي كوش والحليب و و و ههههههه
    أَلُوغْ نقعد فالدار احسن ومبعد نروح وحدي نبورك اصلا راجلي مايخلينيش نروح كامل الاعراس يقولي شوفي اليوتيوب نسا الرجال مصورينهم وبيناتنا هناني نقعد في داري احسن...
    لعقبة لعرسك صفصف وكامل لي مزالو...
     
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    بشرى ملاك, ‏15 جانفي 2018 على 14:15
    #8
  9. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    شكرا صفاء على الموضوع
    الأعراس واش دارو في البنات ههههه أنا صراحة بالاك في 4 سنين نحضر عرس واحد هههه
    يعني لو مايكونش عرس قرييييب خلاص وين مجبرة نروح كن مانروحش خلاص، مانحبش الأعراس بزاف
    واذا كان عرس قريب خلاص كيما قلت راني نوجدلو الملابس مثلا من قبل أما البعيد هاداك مانديرش عليه خلاص هههه
    أما تاع الحفافة وصباح العرس وين الغاشي يجري أنا الحمد لله مانحيش الخيمار ماش كي يكون اختلاط برك حتى بين النساء
    مانحيش الخيمار، خاطر تجي وحدة هاهي تصور في روحها تشطح وتبدا تفيلمي وتحكمك في هاتفها ويا درا شكون لي رايح
    يهز هاتفها ويشوفو ويشوف الفيديوهات ويشوفني بلا خيمار على هادي تلقايني ملابسي دائما مستورة ونحب الاكسسوارات
    كل لباس مع الاكسسوار تاعو ولكن طبعا بالخيمار، وصراحة درك في وقتنا لدرجة العرس كلشي فيه تبذير وفسق
    تولي تحكمي لسانك لأنو ماتلقاي ما تمنشري ههههه اللباس الفاضح ولا الغناء غير المحترم ولا هاديك الامور لي ولاو يكتاسبوها من الغرب
    تاع طابي روج ويدخل العريس يرقص مع مرتو، أمور تخليك تستغفري بدل ما تمنشري
    هادا بلا مانحكيو على راي البنات الصغار لي ولا يمشي، بحيث نتكلم على نفسي وعلى مدينتي مدينة قسنطينة لي مشهورة
    بالتراث والحلويات التقليدية تاعها روعة تجيين وحدة تقتل كامل الحلويات تهز عجينة وحدة دير بيها 10 قاطوات مايشبهو لوالو
    حاشا طعام ربي، باه دير 4 قاطوات تقليديين ولا 3 برك حطة ويرجو ريحة زمان وريحة الاصالة ولاشتا معليش قاطو ولا زوج
    عصري، هوما لالا اللباس راح ولا عصري والاكل عصري والحلويات عصرية حتى الغناء عصري، انا ضد الغناء على كل حل
    ولكن نفضل غناء تاع تراث كلامو موزون وإلا كلام الشوارع وغناء الشوارع، على هادي راح جمال الأعراس للأسف
    المهم راني خرجت على الموضوع ههههه
    شكرا صفصوفة على الموضوع ربي يهنيك
    تحياتي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏15 جانفي 2018 على 20:38
    #9
  10. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    السلام عليكم
    هههههه فكرتيني ديجا واحد صاحبي البارح عرضني للعرس نهار الجمعة
    لوكان نحكيلك انا كيفاه تنخلعي ههههههههههه
    زوج كلمات تكفيني باش نوجد روحي للعرس هههههه
    نلبس السباط ونروح للعرس ههههههه هذا مكان هههه
    مانخير حوايج مانسلفهم مانمشط شعري مانقول شافوني بلحوايج هذو ههههههه
    تقريبا النساء لي عندهم المشاكل هذو قبل العرس ههههه
    أنا علبالي بلي كي نروح لازم نعاونهم سريبي وحط وأغسل لماعن سافيك تولي معفون كامل
    نروح بحوايج قدم أحسن من الجدد ونمحنهم معايا هههههه

    عجبتني ختي @Malika Tlm كي قالت نبدا نخون لي زيدي بعينيا ههههههه

    يعطيك الصحة ختي ضحكتيني
     
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    Skor m@k, ‏15 جانفي 2018 على 21:00
    #10
  11. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    يعطيك الصحة اختي على الموضوع
    الاعراس يا الاعراس هههه
    قبل كل شيء طريقة لبسي واستعدادي تكون بعد دراستي للوضع آسكو فيها اختلاط او لا ومرّات كيما قالت اختي
    @لؤلؤة قسنطينة تخافي من الاختلاط ومن البنآت الطآيرة فالسماء اللي معاها برتابل <<_<<
    عليها كي تكون الحالة هادي نقعد باللبسة المستورة اللي جيت فيها
    ومع الاسف الاختلاط اصبح في كل مكان وانعدم الحياء الا في بيوت رحمها ربي
    بالمناسبة مننساوش دور بنات الكواليس تع الماعن ديما في أي عرس تع اقارب ننتمي لتلك الفئة هههه
    عل كل الانسان يتبدل وتتبدل معاه عقليتو وليت منحبش نخرج بزاف..
    كيما هذا العام مارحت لحتى عرس غير تع ولد عمتي وعايلتي اوبليجات علي نروح... على جال عمتي ><
    وكنت عارفة الاختلاط ومكان النساء والرجال... رحت بحجاب وخيمار pا بلuس
    وتاني خطبة صاحبتي العزيزة عليّ أكيد لازمني نحضر وكنت تاني عارفة بوجود خاوتها وخوالها ...
    رحت بحجاب وقعدت بيه , بعدما تفرزت شوية الحالة ولقيت بيت فارغة
    اغتنمت الفرصة بش جهزت نفسي وصوّرت معاها فوطو شباب للذكرى ♥-♥ بِــبورتابلي <<=
    ورجعت لحجابي أكيد ^^
    مع الاسف شفت مناظر تطيّح الدمعة الحجاب ماولاش بقيمتو وفي مقام الطفلة تستر روحها قدام الرجال
    وتحفظ نفسها من العيون المفترسة تعرض في زينتها يعني علاه؟ومبعد؟وربي؟
    على كل ربي يهدينا ويهدينا ثم يهدينا
    خخخخ اتاسف للخروج عن الموضوع
    شكرا اختي صفاء للموضوع ربي يحفظك ^♥^
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏15 جانفي 2018 على 22:18
    #11
  12. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    ههههه الله يفتح عليك خويا مالك
    والله نضرب السقرة ونبدي نشوف ونسرق هههههه هذي فعراس نتاع براوية مي عراس لافامي تشوف الشطارة نتاع ختك ههه
    ربي يفرح الجميع
    خويا مالك وياك متعرضنيش فعرسك
    تحياتي
     
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    Malika Tlm, ‏15 جانفي 2018 على 22:29
    #12
  13. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    هههههههه
    هذا سبيسيال ليك
    @مشاغب

    هههههههه
    علاش نسقسي عليك أنا نعرفك مليح ههه
    ضحكتني كي قتلي يجبدوك نساء باش تشطح هههههه والله غير تصير نتاع الصح سورتو كي تولي ماتعرفش ترقص والله غير كارثة ههه
    مرسي على تواجدك
     
    صفاءdz, ‏16 جانفي 2018 على 04:57
    #13
  14. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    أهلا خيتي
    إيه عندك الحق إذا كان فيه اختلاط رجال ونساء لازم الوحدة تستر روحها باش ربي يرضى عليها
    وحنا عندنا تقاليدنا في الجلفة الرجال يقعدو وحدهم ونساء وحدهم يعني تمشي براحتك هه
    إييييييه الgصرة نتاع البنات هي الصح في الأعراس تقرعيج والضحك وتمنشير ههه ربي يهدينا
    يعطيك الصحة اختي
     
    صفاءdz, ‏16 جانفي 2018 على 05:09
    #14
  15. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام خيتي
    منزعفش منك نورمال هه:Love:
    أنا ثاني ماشي كامل لعراس نروحلهم بgوسطو برك:p
    وي تقرعيج عليا ههههه:ROFLMAO::ROFLMAO:
    وعرسي نعرضك أنت لولا :kiss::kiss:
    مرسي حنونتي(y)
     
    صفاءdz, ‏16 جانفي 2018 على 05:17
    #15
  16. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلام عبورةخيتي :Love:
    ههههه ضحكتيني كي قلتي نروح لدار يبدأ تقرعيج نتاع الصح ههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    صح لي عندها ولاد تجيها صعيبة :cautious::cautious: وتولي حابة تخليهم عند كاش وحدة ومتلقاش:(:(
    بصح درك ولاو يجيبو كامل ولادهم نورمال تشوفيهم دايرين حاله بالعياط وتنgاز لاخرة نايضة:ROFLMAO::ROFLMAO:
    آميييين كي ندير عرسي نعرضك:Love:وغير جيبي وليداتك نتهلا فيهم :giggle:
    مرسي خيتي(y)
     
    صفاءdz, ‏16 جانفي 2018 على 05:30
    #16
  17. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    سلاااااام خيتي :giggle:
    والله عندك الحق على الحلوى يجيبو عجينه ويبادو يقسمو فيها ويديرو في العطور يخرج gاطو مايشبه الوالو
    والغناء مانحكيلكش ولاو يديرو الهندي ويلهاو يرقصو ههههه

    تسلمي خيتي
     
    صفاءdz, ‏16 جانفي 2018 على 05:33
    #17
  18. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

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    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    سلاااااام خويا
    هههههههه كي قلت أنت مانمشط شعري وعندي زوج حوايج نلبس صباطي ونروح للعرس:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    مالا أنت عكسي طول أنا إذا مخرجتش حطة:cool:مانروحش بصح الرجال ماشي كيما نساء حنا ندوخو كي نولو رايحين للعرس o_Oo_Oهههه

    مرسي خويا:giggle:(y)
     
    صفاءdz, ‏16 جانفي 2018 على 05:48
    #18
  19. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ماي 2017
    المشاركات:
    643
    الإعجابات المتلقاة:
    3,911
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    وعليك مني أجمل سلااام خيتي:Love:
    عندك الحق الاختلاط بين الرجل والمرأة ماشي مسموح أبدا
    وحنا الحمد لله في أولاد نايل رجال وحدهم و النساء و حدهم يعني تتصرفي براحتك والعرس لي فيه اختلاط مانرحوش
    هههه و الماعن نتاع العرس غير خليها مغطية :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:هههه
    مرسي أميرتي:Love::Love:
     
    صفاءdz, ‏16 جانفي 2018 على 05:56
    #19

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