كي نتعرضوا للعرس....

سلام عليكم واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني هههه منحبش نطول في المقدمه ندخل في الموضوع ديركت ههه كي نتعرضو للعرس ياااااااولي واش يصير فيا المنكر ههه كيما كامل لبنات أول حاجة نديرها نروح نجري لهاذيك لخزانه ناريه ههه نجبد ونلوح هه هاذي تجيني تحشم وهاذي شافوني بيها العرس لي فات وهاذي ديمودي وتبدأ رحلة البحث عن لبسه نروح لصاحبتي ونبداو نحكو ومبعد نقلها روبتك لي قولتيلي شريتيها وريهلي تروح تجيبهالي وأنا غير نشوفهايطير عقلي من راسي ومبعد نحرجها ونقلها سلفيهالي عندي عرس اليوموهي تقولي ok لازم بسكو أنا ثاني راني نسلفلها في حوايجي المهم روحت لدار وقست روبه وحدثت الكارثة جاتني تحشمقريب نبكي ههههههه العرس اليوم واش راح ندير وتفكرت بلي عندي100ألفقلت نكري روبه ومبعد نلحقلو الباقية رحت نوضت ختي وريتلها واش تجيب وأنا لهيت نسشور في شوشتي ههه وماما لاهيا تعيط حبسي هاذ الزف دوختينا المهم كملت شوشتي وجابتلي ختي لبسه وعجبتنيولبست وشبحت روحي مليحولهيت بالمكياج قاتلي ماما ياك ماكيش أنت لعروسه علاه تحطي مكياج حنا بكري منديروش هاذ الصوالحالمهم قاتلي راها15:00نتاع لعشية يلا نروحو دانا باباودخلنا لصال لآخرة نايضة ههه رقص وتزغريد وسيلفي يخبط طرك...طرك...طرك هههه قعدنا نورمال ورحبوا بينا وضيفوناوجاوني بنات لافامي وقعدنا نحكو ونgصرو ونقرعجو ونضحكو على الحلوى نتاع العرس وعلى نساء لي يرقصو وعلى لبستهم المهم تعرفو لبناتوبعد جابونا لعشاء أنا منحبش الطعام توجور نروح جيعانه لدار ومبعد جات السهرة لاتاي والبقلاوةكليت بسكو جيعانه جاء لعريس ودا لعروسه والبايرات مسكان غير يتفرجو شغل حلم حبينو يتحقق ههه وحنا رحنا لدار وتعشيت وضربتها برقدة بسكو نجي عيااااانه من العرس أيا كل وحد يحكي على لعراس لحضرهم واش صرالكم فيهم