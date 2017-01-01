كي نتعرضوا للعرس....

السلام عليكم

شكرا صفاء على الموضوع

الأعراس واش دارو في البنات ههههه أنا صراحة بالاك في 4 سنين نحضر عرس واحد هههه

يعني لو مايكونش عرس قرييييب خلاص وين مجبرة نروح كن مانروحش خلاص، مانحبش الأعراس بزاف

واذا كان عرس قريب خلاص كيما قلت راني نوجدلو الملابس مثلا من قبل أما البعيد هاداك مانديرش عليه خلاص هههه

أما تاع الحفافة وصباح العرس وين الغاشي يجري أنا الحمد لله مانحيش الخيمار ماش كي يكون اختلاط برك حتى بين النساء

مانحيش الخيمار، خاطر تجي وحدة هاهي تصور في روحها تشطح وتبدا تفيلمي وتحكمك في هاتفها ويا درا شكون لي رايح

يهز هاتفها ويشوفو ويشوف الفيديوهات ويشوفني بلا خيمار على هادي تلقايني ملابسي دائما مستورة ونحب الاكسسوارات

كل لباس مع الاكسسوار تاعو ولكن طبعا بالخيمار، وصراحة درك في وقتنا لدرجة العرس كلشي فيه تبذير وفسق

تولي تحكمي لسانك لأنو ماتلقاي ما تمنشري ههههه اللباس الفاضح ولا الغناء غير المحترم ولا هاديك الامور لي ولاو يكتاسبوها من الغرب

تاع طابي روج ويدخل العريس يرقص مع مرتو، أمور تخليك تستغفري بدل ما تمنشري

هادا بلا مانحكيو على راي البنات الصغار لي ولا يمشي، بحيث نتكلم على نفسي وعلى مدينتي مدينة قسنطينة لي مشهورة

بالتراث والحلويات التقليدية تاعها روعة تجيين وحدة تقتل كامل الحلويات تهز عجينة وحدة دير بيها 10 قاطوات مايشبهو لوالو

حاشا طعام ربي، باه دير 4 قاطوات تقليديين ولا 3 برك حطة ويرجو ريحة زمان وريحة الاصالة ولاشتا معليش قاطو ولا زوج

عصري، هوما لالا اللباس راح ولا عصري والاكل عصري والحلويات عصرية حتى الغناء عصري، انا ضد الغناء على كل حل

ولكن نفضل غناء تاع تراث كلامو موزون وإلا كلام الشوارع وغناء الشوارع، على هادي راح جمال الأعراس للأسف

المهم راني خرجت على الموضوع ههههه

شكرا صفصوفة على الموضوع ربي يهنيك

تحياتي

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