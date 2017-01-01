سلام حباب وشراكم لاباس نشالله تكونوا ملاح بدون مقدمات ولا اعوجاجات ههه جيت اليوم نحكيلكم على انسانة فاضلة عرفتها فحياتي￼ هاذ الإنسانة هي خالتي حليمة وقبل مانحكي عليها حبيت نقولكم أنو حليمة مهوش الأسم تاعها و لكن محبيتش نذكر الأسم تاع هاذ السيدة الحقيقي على كل حال خالتي حليمة امرأة متزوجة وأم لأطفال تزوجت واحد من غرداية وراحت تعيش معاه فالولاية نتاعوا علما أنو هي من القليعة جابت ست دراري ورباتهم وكانت حالتهم شويا صعيبة من الجهة المادية و مبعد راجلها حكموا مرض ولا ميخدمش مع أنو مهوش فكل وقت مريض مي ساعات يحكموا المرض وعلاهاديك ميحبوش يمدولو خدمة علابالهم يشد الخدمة ومبعد يطيح مريض والخدمةوالخدمة متكملش أيا بدات خالتي حليمة تخدم باش تعيش دارها خالتي حليمة عرفتها ملي كنت صغيرة مي معرفتش أي حاجة عن أحوالها المادية الصيف هذا تزوجت بنت عمتي ونشفا إكزاكت فليلة الحنة رحت للكوزينة ندي حاجة لضياف ولقيت خالتي حليمة تما الله غالب غاضتني ومقدرتش نحكم دموعي غاضتني حنا سهرانين وفرحانين وكل وحدة بحطتها وخالتي حليمة راهي تغسل لماعن و هي إنسانة هادئة وقلتها عطيني نعاونك قاتلي لا ورفضت نعاونها أيا رحت ريحت مع الغاشي مي خالتي حليمة غاضتني كنت حابة نعرف عليها كثر وعلى حياتها واش خلاها تخدم هاك فصباح كنت فالصالون شفتها من التاقة تبكي مفهمتش علاه أيا طلبت من عمتي تشوف وشبيها راحت عمتي وبدات تهدر معاها وشفت عمتي تاني تبكي￼ خلعت هديك اللحظة قلت كاش ما صرا ومعلاباليش ومبعد جات عمتي قاتلي راهي تشكي لنا على حالتها راهي مخلاتش حتى خدمة ودوك يجي الدخول المدرسي وملحقت حتى تشري الأدوات ولا المحافظ ولا صبابط لولادها غاضتني هاديك اللحظة خالتي حليمة ومع العلم أنو زيدت وخلات بنتها مع راجلها وحبست لها الرضاعة غير الوقت اللي تكون فالدار باش تروح تخدم وراجلها يقابل دراري فالدار وساعات تخرج ف8 تاع صباح وتولي بالاك 12 تاع الليل￼ لأنو دارها بعيدة بزاف ومتقدرش تبقا رايحة جاية علاهاديك تبقا فداك العرس حتى الليل وين يروح الغاشي وتكمل تغسل لماعن يوصلوها لدارها المهم بعد سمانة وحدة كان عندنا عرس وحد اخر فالعايلة وجات خالتي حليمة كالعادة باش تخدم فالليل رحت مع وليد عمتي يوصلني جات معانا خالتي حليمة نوصلوها لدارها وقبل ماتطلع فالطوموبيل داخت ومبغاتش تفيق ومع الليل حوسنا عالطبيب وجا وشافها قالنا مبيها والو شنو هو لازم تريح راهي ضعيفة بزاف سرتو زيدت ومريحتش و بعد ساعة تقريبا فاقت خالتي حليمة ووصلوها لدارها وقالت لها مولات العرس روحي ريحي روحك وراح نمدلك لباي تاعك كاملة هديك الليلة وككانت خالتي حليمة دايخة شفت منا ومنا لقيت نسا مغطية بالذهب رواب تاع زوج ولا ست ملايين دار تبرق ليكس كلشي فور وعلى فكرة اللي كانوا تما غالبهم ڨاع من الطبقة الراقية وڨاع هاذ الزوخ والفوخ كاين مرا دايخة فوسطنا وعلاش؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعلاش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعلاش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...... لأنو......... راهي........ تخدم............ على........ راجلها لمريض...... وست ولاد.............. حشوووووووومة والله حشومة المهم هذيك اللحظة شفت مع نسا اللي كانوا معايا تما قتلهم : حنا حاسبين رواحنا نلبسوا فور طوموبيلات ديور تبرق وناس عايشين بينانتا وهاذي حالتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ بزاف من نسا معجبهمش الحال كسمعوا هاذ لكلام مي كلمة حق كفاه تحسبوا رواحكم وناس بيناتكم هادي هي حالتهم تحسبوا رواحكم لأنو معندكمش انسانية ورحمة فقلوبكم ولا بواش واش قيمة سلسلة تاع ذهب نلبسها وكاين شي عباد معنهم مامبا واش ياكلوا الحاجة اللي تعلمتها هديك الليلة أنو سوف نحاسب والله راح نتحاسبوا على الإسراف وناس حالتها حالة منيش نقول ملازمش نلبسو فور ولا نعيشو لا مصح لازم كما نعرفوا نشوفو رواحنا لازم نشوفو غيرنا من المحرومين كفاه الواحد يرقد فالليل وعندو دراهم ولا وحدة عندها ذهب مستوكي فالكوفر وعلابالها ناس راهي جيعانة كفاه ترقد نورمال المهم هادي انسانة عرفتها حبيت نحكي عليها وحبيت نوصل ميساج أنو لازم نشوفو للمحرومين لأنو هاذو مش مسؤولية حكومة هادو مسؤولية الشعب كامل سلام