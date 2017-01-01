السلام عليكم

شوفي أختي أولا ربي يوفقك ويرزقك كل الخير ويفتحلك كل أبواب الخير كذلك

نتي اذا الدوكتوراه هادي قادرة عليها كمليها، كي نقولك قادرة عليها قصدي اقعدي مع نفسك وشوفي نسبة

احتمالك التعب وزيد الانتقال، اذا كانت الجامعة في نفس مدينتك يعني مسافة الحافلة برك ولا هادي ماش حاجة كبيرة

واذا كانت بعيدة يعني من ولاية لولاية هنا شوي صعيبة، انا كنت قادرة نسجل في ولاية خلاف في الدوكتوراه والوالدة تاعي

رفضت بشدة، يعني اقعدي بينك وبين روحك وقبل هاد الشي كامل ديري استخارة وشوفي ربي واش من طريق يفتحهولك

وقبل هاد الشي ماتحطيش دئما العمل هو الهدف من الدراسة، حطي في بالك بلي اذا كملتي دوكتوراه باه تحصلي على لقب دكتورة

وباه تطلعي من النيفو تاعك وتتثقفي أكثر يعني العلم ساويه بالعلم ماش بالعمل، لكن اذا شفتي روحك متعبة نفسيا وجسديا

ماتحمليش نفسك فوق طاقتها، يعني فكرة انك تكملي دوكتوراه ولالا خليها على ربي صلي استخارة واقعدي مع نفسك

وادرسي كل الجوانب والقرار لي تشوفيه مناسب ليك اتاخذيه، خاطر مانقدرش نقولك انا كملي ولا حبسي نتي لي راكي عايشة الوضع

اما فيما يخص العمل، العمل يختلف من مكان لآخر، كي تخدمي في حضانة مربية للأطفال ولا معلمة ولا ديري دروس خصوصية

ولا أي عمل آخر فيه منفعة ومافيهش فتنة، ماش عيب أنك تكسبي قوتك بيدك وكذلك في إطار الشرع

وفي النهاية نقولك ماتكلفيش نفسك أكثر من طاقتها، يعني ديري لي ترتاحي فيه وتحسي نفسك آلاز تاع الصح

وخلي الاخوة يزيدو يساعدوك بآراءهم

بالتوفيق عزيزتي ​