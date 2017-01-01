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مشكلتي اريد أراءكم عاجلللللللللللللللللل

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏16 جانفي 2018 على 19:32.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
    :: وإنتظر النصح والتوجيه ::
    كلمة المرور: 4algeria2017

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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اخواني أخواتي ارجوا ان تعتبروني أختكم في الله و تنصحوني
    انا فتاة عزباء ابلغ من العمر 26 سنة على مستوى من الدين و العلم و الحمد لله شاءت الظروف و اجتزت مسابقة الدكتوراه و فعلا نجحت
    لكن بعد هدا النجاح تعرفت على أمور كثيرة لم اكن على علم بها من قبل فأنا الان جد محتارة من أمري
    من بين هده الامور وجدت صعوبات من حيث المسافة وخاصة ان مؤطري يجبرني على التواجد يوميا في الجامعة حتى و ان لك يكن لدي عمل
    و ايضا وجدت انني مجبرة على مصاريف كبيرة خاصة والدهاب للتربص في الخارج وووو ان فرصة الحصول على العمل بعد التخرج صعبة ايضا ككل قطاع
    فكرت و فكرت كثيرا و قلت في نفسي لمادا لا ادهب و ابحث عن عمل محترم و لا اجبر عائلتي لدفع مصاريف هم في غنى عنها فقط من اجل الحصول على اللقب و انسحب حتى ان هناك احساس داخلي يقول لي ان الله لا يطالب المراة بعل كل هدا
    فهل أنا على صواب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ارجوا الافادة بأراكم فأنا لا أريد ان أخالف شرع الله
     
    بشرى ملاك, Princess nour, Ma$Ter و 4 آخرون معجبون بهذا.
    مشكلتي, ‏16 جانفي 2018 على 19:32
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    السلام عليكم اختي
    هناك تفصيل واضح حول عمل المراة
    لي عودة وأضعه لك بإذن الله
     
    Ma$Ter, حلم كبير, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏16 جانفي 2018 على 19:57
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    شوفي أختي أولا ربي يوفقك ويرزقك كل الخير ويفتحلك كل أبواب الخير كذلك
    نتي اذا الدوكتوراه هادي قادرة عليها كمليها، كي نقولك قادرة عليها قصدي اقعدي مع نفسك وشوفي نسبة
    احتمالك التعب وزيد الانتقال، اذا كانت الجامعة في نفس مدينتك يعني مسافة الحافلة برك ولا هادي ماش حاجة كبيرة
    واذا كانت بعيدة يعني من ولاية لولاية هنا شوي صعيبة، انا كنت قادرة نسجل في ولاية خلاف في الدوكتوراه والوالدة تاعي
    رفضت بشدة، يعني اقعدي بينك وبين روحك وقبل هاد الشي كامل ديري استخارة وشوفي ربي واش من طريق يفتحهولك
    وقبل هاد الشي ماتحطيش دئما العمل هو الهدف من الدراسة، حطي في بالك بلي اذا كملتي دوكتوراه باه تحصلي على لقب دكتورة
    وباه تطلعي من النيفو تاعك وتتثقفي أكثر يعني العلم ساويه بالعلم ماش بالعمل، لكن اذا شفتي روحك متعبة نفسيا وجسديا
    ماتحمليش نفسك فوق طاقتها، يعني فكرة انك تكملي دوكتوراه ولالا خليها على ربي صلي استخارة واقعدي مع نفسك
    وادرسي كل الجوانب والقرار لي تشوفيه مناسب ليك اتاخذيه، خاطر مانقدرش نقولك انا كملي ولا حبسي نتي لي راكي عايشة الوضع
    اما فيما يخص العمل، العمل يختلف من مكان لآخر، كي تخدمي في حضانة مربية للأطفال ولا معلمة ولا ديري دروس خصوصية
    ولا أي عمل آخر فيه منفعة ومافيهش فتنة، ماش عيب أنك تكسبي قوتك بيدك وكذلك في إطار الشرع
    وفي النهاية نقولك ماتكلفيش نفسك أكثر من طاقتها، يعني ديري لي ترتاحي فيه وتحسي نفسك آلاز تاع الصح
    وخلي الاخوة يزيدو يساعدوك بآراءهم
    بالتوفيق عزيزتي
     
    بشرى ملاك, Twinkle Stars, Ma$Ter و 4 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏16 جانفي 2018 على 20:09
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    أختي الكريمة أنا رأيي تتوقفي هنا وتبحثي عن عمل أحسن ،وتعوضي والديك التعب اللي تعبوه معاك طوال المشوار الدراسي
    لو كانت أوضاعكم المادية جيدة كون نصحتك تكملي ،لكن أنو مصاريف تثقل كاهل الأهل أقول كفى أختي الكريمة وإذا حبيتي من بعد كي تخدمي وتجمعي شويه دراهم كملي ،العلم لا ينقطع بعمر أو بحالة نعرف نساء كملو قرايتهم مع بناتهم فالجامعة وقراو مع بناتهم يعني كبرت ولادها ومن بعد كملت ...
    نصيحتي حبسي وحوسي على خدمة تعينك وتعين والديك ،ومن يدري لعلك تلتقين بنصفك الثاني فيعينك أكثر على طلب العلم
    ربي يسددلك خطاك وينورلك دربك آمين
    إحترامي وتقديري
     
    بشرى ملاك, Twinkle Stars, *حزن النبلاء* و 4 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏16 جانفي 2018 على 20:21
    #4
  5. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    essemhili khti mais madamek lha9ti l doctorat c que 3andek experiance m3a tmermidh w l massarif ta3 la fac w sam3a b les problemes ta3 l khadma , jamais khamemti fihom hatan doka?? maalich rabi ydjib l khair w la chefti rohek li takhessrih kthar men li terebhih habssi, diri liste la ta9edri, 9assmiha w choufi les sacrifices li dertihom w kifeh wssalti l doctorat w kifeh rah yet9ablou tes parents koun thabssi contre gdeh raki khassra w l bo3d w kolech

    w nzid nmedlek hal ta3 l wesst khir peut etre, esseye tahedrim3a l promoteur ta3ek prc hata howa tssa3do, rahom ness yakhedmo ydiro des projets kbaar a distance prk pas nti, fahmih que raha dima tebe3thilo par mail et tt ça, w pr l argent d poche ana cheft gdeh n wahed doctorant hakem les sceance de tp wala y3awen l prof, doonc ahedri m3a chef departement si c possible w diri li 3lik
    w rabi m3ek nchallah
     
    بشرى ملاك و Twinkle Stars معجبون بهذا.
    GI Joe, ‏16 جانفي 2018 على 23:02
    #5
  6. حكاية قمر

    حكاية قمر :: عضو شرفي ::

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    كملي اختي مدام لحقتي كملي وثابري وباذن الله تنالي صح تكاليف مي مابقالكش قد لي فات ماغادياش نقولك بلي عادي ولا ساهل مي راكي في عينها كما نقولو^^ سافي حبيبتي ما تتراجعيييش واياك تخلي اليأس ولهدرات المحبطة يأثرو عليك وكما فاتو ذوك لعوام يفوتوو هاذو... موفقة
     
    بشرى ملاك و aljentel معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏16 جانفي 2018 على 23:39
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    واصلي تعليمك لاتقطعيه فالوقت لايحتمل الانتظار والتأخير وقد قطعتي شوطا كبيرا ولم يبق الا القليل
    واذا وجدتي عملا يتوائم ودراستك ولايكون عائقا يحول بينك وبينها فلا بأس ..
    وعائلتك ستعوضيهم خيرا في حال نجاحك ان شاء الله ...
    بالمختصر نصيحتي لاتتركي دراستك تحت اي ذريعه وبس .
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    aljentel, ‏16 جانفي 2018 على 23:40
    #7
  8. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    عندك دافع ايماني
    سيوفقك الله للحل
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏16 جانفي 2018 على 23:50
    #8
  9. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إسمحي لي أختي أني تأخرت عليك
    أولا حبيبتي راكي تقولي أنو إحساسك يقول لك أن الله عز وجل لا يطالب المرأة بفعل كل هذا
    أكيد أخيتي يعني أن تبقي في الجامعة لفترة طويلة أكيد ستتعرضين للكثير من المضايقات
    ونحن فتيات ونعلم هذا خاصة أنك بعيدة عن مكان منزلك على ما أظن فابتعاد المرأة عن منزلها أمر خطر حبيبتي للغاية تُدركه جميع الفتيات
    لكن هيهات فكلهن يقلن نحن لا نتغير وينسون أن الشيطان يتربص بهن حتى يقعن فيما لا يُحمد عقباه
    لذلك أخيتي أنت درستِ ونجحتِ والحمد لله فيه خير وفير لماذا تحتاجين العمل ألم يقل الله عز وجل " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " من سورة الأحزاب ؟
    أظن أنك لا تحتاجين إلى عمل في الخارج بقدر عملك الطبيعي الذي هو عمل المنزل
    أنظري إلى أمك كيف أتعبتها أعمال المنزل أليس لها الحق في الراحة الآن؟ وأن تعوضيها عن كل تعبها عليك منذ الصغر؟
    كما أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز أخيتي إذ قلت لنا أنه يمكنك الذهاب إلى الخارج
    وعمل المرأة في الإختلاط محرم باتفاق العلماء لذلك فنصيحتي لك كأخت هو الوقور في البيت فهو أحسن شيء تفعله المرأة والله في زمن الإختلاط زمن الفتن هذا
    وأختم كلامي بأن أضع لك رابطا للشيخ إبن باز رحمه الله عله يفيدك أخيتي
    https://www.binbaz.org.sa/fatawa/91

    بالتوفيق
     
    بشرى ملاك و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏17 جانفي 2018 على 00:07
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    هه
    راني جايب لعجوز نجي نخطب هه و نهنيك م التخمام ..
     
    حلم كبير و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏17 جانفي 2018 على 00:10
    #10

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