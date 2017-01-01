السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخواني أخواتي ارجوا ان تعتبروني أختكم في الله و تنصحوني انا فتاة عزباء ابلغ من العمر 26 سنة على مستوى من الدين و العلم و الحمد لله شاءت الظروف و اجتزت مسابقة الدكتوراه و فعلا نجحت لكن بعد هدا النجاح تعرفت على أمور كثيرة لم اكن على علم بها من قبل فأنا الان جد محتارة من أمري من بين هده الامور وجدت صعوبات من حيث المسافة وخاصة ان مؤطري يجبرني على التواجد يوميا في الجامعة حتى و ان لك يكن لدي عمل و ايضا وجدت انني مجبرة على مصاريف كبيرة خاصة والدهاب للتربص في الخارج وووو ان فرصة الحصول على العمل بعد التخرج صعبة ايضا ككل قطاع فكرت و فكرت كثيرا و قلت في نفسي لمادا لا ادهب و ابحث عن عمل محترم و لا اجبر عائلتي لدفع مصاريف هم في غنى عنها فقط من اجل الحصول على اللقب و انسحب حتى ان هناك احساس داخلي يقول لي ان الله لا يطالب المراة بعل كل هدا فهل أنا على صواب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ارجوا الافادة بأراكم فأنا لا أريد ان أخالف شرع الله