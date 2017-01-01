أرواحو نضحكو علي فرنسا بلاد التعفن هههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, 19 جانفي 2018 على 11:17.
من الخارج قصر جميل
ومن الداخل متعفنة وخامجة
ههه
السلام عليكم و رحمة الله
ياودي بيناتنا برك ... انا ما رحت لفرنسا ما والو ههه
بصح ما نظنش كاين لقطة كيما هذي ... باالاك فوطو شوب ياودي ههه
ها الحق يتقال ههه
وعليكم السلام
كل شيئ ممكن
ومهما كانت جميلة أو فطو شوب تبقي خامجة في عيني
هههههههه تبان في جزائر ماشي في فرنسا هه
السلام عليك
فرنسا كانت بكري
كون تروح تشوف العجب فيها
منروحش ليها باذن الله
نقعد في الجزائر بلاد حرية التعبير
ههه
إسم الجزائر
أنظف منها
ربما هذه في الصبيحة التي تلت احتفالات رأس السنة .. و الأكيد أنهم سينظفون المكان سريعا
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أما عن الإعجاب أو عدم الإعجاب بفرنسا فالأمر مبثوث فيه و لا داعي للتفصيل .. و إنما الكارثة عندنا .. فلمّا ترفع الأوساخ من الطريق الكثيرون يفهمون رسالة مفادها كأنك تقول لهم يا موسخين .. هل يمكنك الإعجاب هنا ؟؟
الإستنتاج
الجزائر نظيفة الشعب هو لي خامج
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ههههه (فقط حاشى لي خاطيين)
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هاذي هي ..
الفرنسيين حتى و ان كانوا نظيفين فهم لأنفسهم .. و ذلك لن يجعلني أحبهم (لأنني أعرف نظرتهم الينا)
أما عن نتاوعنا .. واش نقولك .. ألقى وحدة برك تدخل قلبك و حبها هي برك ياسر بزاف (هههههه)
ولاّ واش قلت يا عماد ؟
ههههه
ماضنتش اجد فتاة تحبني عندي عقلية نتقلق بزاف
أفضل البقاء وحدي
واطلب من الدولة ترفعلي في راتب منحة المعاق باه نقدر نزهي بلا ما نروح لتونس
..
آآآآ صايي فهمت ..
يظهرلي راك من جيهة لي نسائهم يحبّو الأنانيش و يحبو يديرو سلسلة نتاع كلاب في رقبة الراجل .. و ما يحبّوش الراجل نتاع الصح لي يخلع و يمنع
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صح يا عماد ولاّ لا ؟
الحقيقة واش راه في راسي
والله ما علبالي واشمن جيهة ك نلقي الوظيفة براتب جيد أضن 100علي100
منديرش نصف الدين مش نافحتلي فيه
ربما نحاول نفري الكوارط ونخرج
كرهت
في هاذي أنا طلّعت هبطت لقيتها ما تخرّجش .. إذا رحت لازم تلقى الوضعية مع الدخلة مليحة
أما إذا رايح تتمرمد قبل ما تستقر .. يعني كيف كيف
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أما عن الوظيفة غير اخطيك .. مهما كان الراتب غير اخطيك .. لأنّو رايح تفقد حريتك و بالشوي بالشوي تفقد شخصيتك
و أما على النفحة نتاع الزواج .. عندك الحق بالأوضاع و الظروف الراهنة ما جيك نفحة
ربي يجعل الخير
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).