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أرواحو نضحكو علي فرنسا بلاد التعفن هههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 11:17.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    من الخارج قصر جميل
    ومن الداخل متعفنة وخامجة
    ههه

    DT3N2ErX0AEToYY.jpg


     
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    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 11:17
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجلفة
    السلام عليكم و رحمة الله
    ياودي بيناتنا برك ... انا ما رحت لفرنسا ما والو ههه
    بصح ما نظنش كاين لقطة كيما هذي ... باالاك فوطو شوب ياودي ههه
    ها الحق يتقال ههه





     
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    Salah eddin, ‏19 جانفي 2018 على 11:24
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    وعليكم السلام
    كل شيئ ممكن
    ومهما كانت جميلة أو فطو شوب تبقي خامجة في عيني

    :LOL::cool:(y)
     
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    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 11:31
    #3
  4. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    عالمي الخاص
    هههههههه تبان في جزائر ماشي في فرنسا هه
     
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    ♥نجلاء♥, ‏19 جانفي 2018 على 13:25
    #4
  5. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليك
    فرنسا كانت بكري
    كون تروح تشوف العجب فيها
     
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    آمِيْرَتُه, ‏19 جانفي 2018 على 13:46
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    منروحش ليها باذن الله
    نقعد في الجزائر بلاد حرية التعبير
    ههه
     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 17:38
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    إسم الجزائر
    أنظف منها


     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 17:40
    #7
  8. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    ربما هذه في الصبيحة التي تلت احتفالات رأس السنة .. و الأكيد أنهم سينظفون المكان سريعا
    -
    أما عن الإعجاب أو عدم الإعجاب بفرنسا فالأمر مبثوث فيه و لا داعي للتفصيل .. و إنما الكارثة عندنا .. فلمّا ترفع الأوساخ من الطريق الكثيرون يفهمون رسالة مفادها كأنك تقول لهم يا موسخين .. هل يمكنك الإعجاب هنا ؟؟
     
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    rycerz, ‏19 جانفي 2018 على 18:40
    #8
  9. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    الإستنتاج
    الجزائر نظيفة الشعب هو لي خامج


     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 18:42
    #9
  10. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    --
    ههههه (فقط حاشى لي خاطيين)
    -
    هاذي هي ..
    الفرنسيين حتى و ان كانوا نظيفين فهم لأنفسهم .. و ذلك لن يجعلني أحبهم (لأنني أعرف نظرتهم الينا)
    أما عن نتاوعنا .. واش نقولك .. ألقى وحدة برك تدخل قلبك و حبها هي برك ياسر بزاف (هههههه) :LOL:
    ولاّ واش قلت يا عماد ؟

     
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    rycerz, ‏19 جانفي 2018 على 18:52
    #10
  11. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    ههههه
    ماضنتش اجد فتاة تحبني عندي عقلية نتقلق بزاف
    أفضل البقاء وحدي
    واطلب من الدولة ترفعلي في راتب منحة المعاق باه نقدر نزهي بلا ما نروح لتونس
    :Love::ROFLMAO::Love:
     
    rycerz معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:00
    #11
  12. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    ..
    آآآآ صايي فهمت ..
    يظهرلي راك من جيهة لي نسائهم يحبّو الأنانيش و يحبو يديرو سلسلة نتاع كلاب في رقبة الراجل .. و ما يحبّوش الراجل نتاع الصح لي يخلع و يمنع
    -
    صح يا عماد ولاّ لا ؟
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    rycerz, ‏19 جانفي 2018 على 19:12
    #12
  13. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    الحقيقة واش راه في راسي
    والله ما علبالي واشمن جيهة ك نلقي الوظيفة براتب جيد أضن 100علي100
    منديرش نصف الدين مش نافحتلي فيه
    ربما نحاول نفري الكوارط ونخرج
    كرهت
     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:41
    #13
  14. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

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    แวนคูเวอร์
    في هاذي أنا طلّعت هبطت لقيتها ما تخرّجش .. إذا رحت لازم تلقى الوضعية مع الدخلة مليحة
    أما إذا رايح تتمرمد قبل ما تستقر .. يعني كيف كيف
    -

    أما عن الوظيفة غير اخطيك .. مهما كان الراتب غير اخطيك .. لأنّو رايح تفقد حريتك و بالشوي بالشوي تفقد شخصيتك
    و أما على النفحة نتاع الزواج .. عندك الحق بالأوضاع و الظروف الراهنة ما جيك نفحة
    ربي يجعل الخير
     
    rycerz, ‏19 جانفي 2018 على 19:58
    #14

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