أرواحو نضحكو علي فرنسا بلاد التعفن هههه

ربما هذه في الصبيحة التي تلت احتفالات رأس السنة .. و الأكيد أنهم سينظفون المكان سريعا

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أما عن الإعجاب أو عدم الإعجاب بفرنسا فالأمر مبثوث فيه و لا داعي للتفصيل .. و إنما الكارثة عندنا .. فلمّا ترفع الأوساخ من الطريق الكثيرون يفهمون رسالة مفادها كأنك تقول لهم يا موسخين .. هل يمكنك الإعجاب هنا ؟؟ ​