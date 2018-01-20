الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانالت والمسابقات انطلاق عملية تاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018 اعلان هام : انطلاق عملية تاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018 -تمتد عملية المراجعة من 15 جانفي 2018 إلى 15 فيفري 2018 مراجعة المعلومات في شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2018 قم بما يلي 1 : حدد ولايتك ثم أحجز اسم المستخدم ورقمك السري 2 :أجب عن السؤال 3 :أنقر على زر استظهار ملاحظة : إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من إدارة مدرستك هــــام جدا جدا : إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من إدارة مدرستك التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 15 فيفري 2018. إنتبه: إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق إدارة مدرستك وذلك قبل 15 فيفري 2018 الموقع الرسمي لتاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018 : http://www.e-onec.com/2018/01/2018cinq.html?m=1