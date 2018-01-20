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انطلاق عملية تاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018

الموضوع في 'منتدى المرحلة الإبتدائية' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏21 جانفي 2018 على 15:20.

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  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    وزارة التربية الوطنية
    الديوان الوطني للامتحانالت والمسابقات

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    انطلاق عملية تاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018
    اعلان هام : انطلاق عملية تاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018
    -تمتد عملية المراجعة من 15 جانفي 2018 إلى 15 فيفري 2018
    مراجعة المعلومات في شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2018

    قم بما يلي
    1 : حدد ولايتك ثم أحجز اسم المستخدم ورقمك السري
    2 :أجب عن السؤال
    3 :أنقر على زر استظهار
    ملاحظة :
    إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من إدارة مدرستك
    هــــام جدا جدا :
    إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من إدارة مدرستك التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 15 فيفري 2018.
    إنتبه:
    إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق إدارة مدرستك وذلك قبل 15 فيفري 2018
    الموقع الرسمي لتاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018 :

    http://www.e-onec.com/2018/01/2018cinq.html?m=1
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏21 جانفي 2018 على 15:20
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بارك الله فيك
    ان شاءالله بالتوفيق للكتاكيت
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏21 جانفي 2018 على 15:38
    #2
  3. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    وفيكي بارك الرحمان
    ان شااء الله
    سعيدة بتواجدك
     
    yaso ياسمين, ‏21 جانفي 2018 على 15:42
    #3
  4. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    إذربيجان-افغنستان-شكوبستا
    ربي يوفقهم
     
    مشاغب, ‏21 جانفي 2018 على 18:49
    #4
  5. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    at my hôûsSSse
    وفقهم الله ،^^
     
    زهرة البليدة, ‏21 جانفي 2018 على 18:53
    #5

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