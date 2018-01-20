الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوزارة التربية الوطنيةالديوان الوطني للامتحانالت والمسابقاتانطلاق عملية تاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018اعلان هام : انطلاق عملية تاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018-تمتد عملية المراجعة من 15 جانفي 2018 إلى 15 فيفري 2018مراجعة المعلومات في شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2018قم بما يلي1 : حدد ولايتك ثم أحجز اسم المستخدم ورقمك السري2 :أجب عن السؤال3 :أنقر على زر استظهارملاحظة :إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من إدارة مدرستكهــــام جدا جدا :إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من إدارة مدرستك التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 15 فيفري 2018.إنتبه:إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق إدارة مدرستك وذلك قبل 15 فيفري 2018الموقع الرسمي لتاكيد معلومات شهادة التعليم الابتدائي 2018 :