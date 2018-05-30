mahmoud madera
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يترقب طلاب وأولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية في الجزائر، موعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني، فبعد ان اجتاز أبنائنا امتحان شهادة التعليم الابتدائي دورة ماي 2018 بجدارة ، ينتظرون أن يتم الاعلان عن النتائج و التي ستكون في الاسبوع الأول من شهر جوان 2018 بشكل رسمي.
رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 جميع الولايات
تعلن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 لجميع الولايات في وقت واحد من خلال موق الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات cinq.onec.dz . ويمكن الاطلاع على النتائج بالطريقة التالية :
الدخول الى موقع اعلان نتائج شهاة التعليم الابتدائي 2018
ادحال اسم المستخدم و القم السري
الضغط على استظهار النتيجة
كل تلميذ تحصل على معدل 5 من 10 يعتبر ناجحا , أما التلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل 5 من 10 فيمكنهم النجاح بطريقة اخرى تتمثل في احتساب معدلات الفصول العادية : الاطلاع على كيفية الانقاد في شهادة التعليم اابتدائي 2018
رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 جميع الولايات
تعلن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2018 لجميع الولايات في وقت واحد من خلال موق الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات cinq.onec.dz . ويمكن الاطلاع على النتائج بالطريقة التالية :
الدخول الى موقع اعلان نتائج شهاة التعليم الابتدائي 2018
ادحال اسم المستخدم و القم السري
الضغط على استظهار النتيجة
كل تلميذ تحصل على معدل 5 من 10 يعتبر ناجحا , أما التلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل 5 من 10 فيمكنهم النجاح بطريقة اخرى تتمثل في احتساب معدلات الفصول العادية : الاطلاع على كيفية الانقاد في شهادة التعليم اابتدائي 2018