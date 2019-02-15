استدعاء باك 2019 احرار

Yasmina.yaso
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
هام للمترشحين لباك 2019 احرار
انطلاق عملية سحب الاستدعاءات
انطلقت عملية سحب استدعاءات بكالوريا 2019 للمترشحين الاحرار وتستمر العملية من : ماي 2019 الى غاية جوان 2019
موقع خاص بسحب الاستداعاءات الالكترونية في امتحان البكالوريا
كيفية سحب الاستدعاءات
حدد الولاية
احجز اسم المستخدم والرقم السري
أجب عن السؤال
ثم أنقر على زر "استظهار"
ملاحظات :
إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي
إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 05 جوان 2019 كأقصى حد
ملاحظة حول طبع الإستدعاء:
إذا لم تظهر الحروف باللغة العربية، غير المتصفح أو غير وسيط الـpdf
هــــام جدا جدا : إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 05 جوان 20109.
كما لا يسمح للذين هم في حالة عقوبة بسبب الغش من استخراج الاستدعاء وإجراء الامتحان حتى تنقضي فترة العقوبة
موقع خاص بسحب الاستداعاءات
bac.onec.dz
بالتوفيق ......
هام للمترشحين لباك 2019 احرار
انطلاق عملية سحب الاستدعاءات
انطلقت عملية سحب استدعاءات بكالوريا 2019 للمترشحين الاحرار وتستمر العملية من : ماي 2019 الى غاية جوان 2019
موقع خاص بسحب الاستداعاءات الالكترونية في امتحان البكالوريا
كيفية سحب الاستدعاءات
حدد الولاية
احجز اسم المستخدم والرقم السري
أجب عن السؤال
ثم أنقر على زر "استظهار"
ملاحظات :
إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي
إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 05 جوان 2019 كأقصى حد
ملاحظة حول طبع الإستدعاء:
إذا لم تظهر الحروف باللغة العربية، غير المتصفح أو غير وسيط الـpdf
هــــام جدا جدا : إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 05 جوان 20109.
كما لا يسمح للذين هم في حالة عقوبة بسبب الغش من استخراج الاستدعاء وإجراء الامتحان حتى تنقضي فترة العقوبة
موقع خاص بسحب الاستداعاءات
bac.onec.dz
بالتوفيق ......