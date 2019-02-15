استدعاء باك 2019 احرار

السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

هام للمترشحين لباك 2019 احرار

انطلاق عملية سحب الاستدعاءات

انطلقت عملية سحب استدعاءات بكالوريا 2019 للمترشحين الاحرار وتستمر العملية من : ماي 2019 الى غاية جوان 2019

موقع خاص بسحب الاستداعاءات الالكترونية في امتحان البكالوريا

كيفية سحب الاستدعاءات

حدد الولاية

احجز اسم المستخدم والرقم السري

أجب عن السؤال

ثم أنقر على زر "استظهار"

ملاحظات :

إذا نسيت اسم المستخدم أو رقمك السري أطلبه من المؤسسة التي أودعت بها ملفك الورقي



إذا اكتشفت اي خطأ (مهما كان نوعه) يجب التبليغ عنه عن طريق المؤسسة التي أودعت فيها ملفك الورقي وذلك قبل 05 جوان 2019 كأقصى حد

ملاحظة حول طبع الإستدعاء:

إذا لم تظهر الحروف باللغة العربية، غير المتصفح أو غير وسيط الـpdf

هــــام جدا جدا : إذا لم يسمح لك البرنامج من استظهار معلوماتك فهذا يعني أن ملفك به خلل ويتوجب عليك التقرب من المؤسسة التي تتبعها من أجل تسوية الوضعية قبل 05 جوان 20109.

كما لا يسمح للذين هم في حالة عقوبة بسبب الغش من استخراج الاستدعاء وإجراء الامتحان حتى تنقضي فترة العقوبة



موقع خاص بسحب الاستداعاءات



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