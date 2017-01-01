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كل شيء يحدث معك هو نتيجة افكارك

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة امنيات, ‏21 جانفي 2018 على 23:13.

  1. امنيات

    امنيات :: عضو مُشارك ::

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    كل شيء يحدت معك هو نتيجة افكارك
    نعم كل شيء يحدت معك هو نتيجة افكارك ،ذا الظروف كلها ضدك هو نتيجة افكارك، ما عندك مال هو نتيجة افكارك،اذا ما عندك اصدقاء هو نتيجة افكارك، اذا الكل تخلى عنك هو نتيجة افكارك، اذا مو سعيد الان هو نتيجة افكارك، اذا حياتك مدمرة و رايح من فشل الى فشلذلك نتيجة افكارك... المهم هو ان تعلم ان كل شيء يقع معك هو نتيجة افكارك لذلك يجب ان تراقب افكارك جيدا لانها ستصنع مستقبل ، هل تعلم ان افكارك هي اكبر حاجز يقف امام نجاحك، نعم لا الظروف و لا المحيطين بك هم المسؤولون عن فشلك لكن انت هو المسؤول الاول و الاخير عن نجاحك لانك انت من تصنع ظروفك بنفسك ، فالظروف تصنع و لا تأتي و لكي تصنع هذه الظروف الجديدة لازم تتخلص من الافكار الي خلاتك سنين مدمر و فاشل ، اذا كنت تعاني من اي شي فهو نتيجة افكارك لذلك راقب افكارك جيدا و اصنع مستقبل مشرق و تخلى عن كل تلك الافكار المعرقلة الي في راسك .
     
    الصراحة راحة و Princess nour معجبون بهذا.
    امنيات, ‏21 جانفي 2018 على 23:13
    #1
  2. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    ليس دائما
     
    NAPOLA, ‏22 جانفي 2018 على 09:08
    #2
  3. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    يب يب يب
     
    Princess nour, ‏22 جانفي 2018 على 22:24
    #3
  4. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله
    اختي امنيات لا اواااافق الراي تماما لان التوفييييييييق الى من عند الله سبحانه وتعالى
    فهناااااااك العمل والنية وطريقة العمل اول الفكرة الموجهة او المقننة لهذا العمل
    وما توفييييييييييقي الا بالله
    تقبلي مرووووري
     
    امنيات معجب بهذا.
    الصراحة راحة, ‏22 جانفي 2018 على 22:32
    #4
  5. امنيات

    امنيات :: عضو مُشارك ::

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    بصراحة انا مقتنعة جدا بالموضوع ،،لأنه بالفعل أفكارنا هي لي تخلينا نتصرف على هذا الإحساس ،وهذا عن واقع تجربة،لما تكون أفكارنا سلبية تكون كل أفعالنا تصرفاتنا على هذا الأساس ،،ولما تكون أفكارنا إيجابية تكون كل تصرفاتنا على هذا الاساس،،
     
    الصراحة راحة معجب بهذا.
    امنيات, ‏22 جانفي 2018 على 22:41
    #5
  6. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    .............
    واش دخل المال في الافكااااااار كاين بعض الاشخاااااااااااص منذ ولادته لم يعمل ولم يفكر اطلاقا ولديييه مال كثير ؟؟؟؟
    يوووووووجد الكثير من الاشخاااااااص افكارهم سلبية وهم سعداااااااااااااء ؟؟؟؟؟؟؟
    في الحقيقة اختي هدا طرح فلسفي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فنحن كمسلمين نؤمن بالقدر خيره وشره ............... فالانسااااان له علاقة بافكار مجتمعه وبيئته فلا يستطيع ان ينسلخ منها
    ....................................
     
    الصراحة راحة, ‏22 جانفي 2018 على 22:56
    #6

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