كل شيء يحدث معك هو نتيجة افكارك

كل شيء يحدت معك هو نتيجة افكارك نعم كل شيء يحدت معك هو نتيجة افكارك ،ذا الظروف كلها ضدك هو نتيجة افكارك، ما عندك مال هو نتيجة افكارك،اذا ما عندك اصدقاء هو نتيجة افكارك، اذا الكل تخلى عنك هو نتيجة افكارك، اذا مو سعيد الان هو نتيجة افكارك، اذا حياتك مدمرة و رايح من فشل الى فشلذلك نتيجة افكارك... المهم هو ان تعلم ان كل شيء يقع معك هو نتيجة افكارك لذلك يجب ان تراقب افكارك جيدا لانها ستصنع مستقبل ، هل تعلم ان افكارك هي اكبر حاجز يقف امام نجاحك، نعم لا الظروف و لا المحيطين بك هم المسؤولون عن فشلك لكن انت هو المسؤول الاول و الاخير عن نجاحك لانك انت من تصنع ظروفك بنفسك ، فالظروف تصنع و لا تأتي و لكي تصنع هذه الظروف الجديدة لازم تتخلص من الافكار الي خلاتك سنين مدمر و فاشل ، اذا كنت تعاني من اي شي فهو نتيجة افكارك لذلك راقب افكارك جيدا و اصنع مستقبل مشرق و تخلى عن كل تلك الافكار المعرقلة الي في راسك .