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شعارك في الحياة

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة امنيات, ‏23 جانفي 2018 على 19:39.

  1. امنيات

    امنيات :: عضو مُشارك ::

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    ‏4 ديسمبر 2017
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    10 حكم مما علمتني الحياة
    1) الوقت هو المال فلا تضيع مالك ووقتك في اتفه الامور .
    2)انا اسمع و انسى، ارى واتدكر، افعل و افهم.
    3) دق الخوف الباب و عندما اجاب الايمان لم يجد احد عند الباب .
    4)لا تتق في النجاح فانت لم تفعل شيء بعد.
    5)انا عندي جسم واحد و حياة واحدة فاذا لم اهتم بنفسي فمن سيهتم بي.
    5)عش كل يوم بشغف ، عش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك .
    6)اذا لم يفعلها احد من قبلي فساكون الاول، و اذا فعلها احد من قبلي فساكون الافضل .
    7)العظماء يولدون من رحم المعاناة.
    8)علمتني الحياة ان كل شيء يحدت معك فيه خير، انتظر وسترى بعينك .
    9)الالتزام يدل على مدى احترامك لنفسك .
    10)لا تتعلق باحد ، لان اي شيء تتعلق به غير الله يأخده منك .
     
    امنيات, ‏23 جانفي 2018 على 19:39
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