شعارك في الحياة

10 حكم مما علمتني الحياة 1) الوقت هو المال فلا تضيع مالك ووقتك في اتفه الامور . 2)انا اسمع و انسى، ارى واتدكر، افعل و افهم. 3) دق الخوف الباب و عندما اجاب الايمان لم يجد احد عند الباب . 4)لا تتق في النجاح فانت لم تفعل شيء بعد. 5)انا عندي جسم واحد و حياة واحدة فاذا لم اهتم بنفسي فمن سيهتم بي. 5)عش كل يوم بشغف ، عش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك . 6)اذا لم يفعلها احد من قبلي فساكون الاول، و اذا فعلها احد من قبلي فساكون الافضل . 7)العظماء يولدون من رحم المعاناة. 8)علمتني الحياة ان كل شيء يحدت معك فيه خير، انتظر وسترى بعينك . 9)الالتزام يدل على مدى احترامك لنفسك . 10)لا تتعلق باحد ، لان اي شيء تتعلق به غير الله يأخده منك .