السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



[الْمَوْعِظـَــةُ الْحَسَنَــةُ]





فضائل يوم الجمعة

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(❶)↫ صلاة.الصبح.في.جماعة.

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↫قال رسول الله ﷺ : "أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة" .

[ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رواه البيهقي في (شعب الإيمان) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1119)]

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(❷)↫ الاغتسال.

↫قال رسول الله ﷺ : "مَن غسَّلَ يومَ الجمعةِ واغتسلَ ثم بكَّرَ وابتكرَ ومشَى ولَم يركبْ ودَنا مِن الإمامِ فاستمعَ ولَم يَلْغُ كان لهُ بكلِّ خُطوةٍ عملُ سنةٍ أجرُ صيامِها وقيامِها .

[ من حديث ﺃﻭﺱ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ﺭﺿﻲ ﺍلله عنه ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ (345) ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ وصححه الألباني ]

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↫قال رسول الله ﷺ : "لا يغتسلُ رجلٌ يومَ الجمعة ويتطهر ما استطاع مِن طُهر ويَدَّهن مِن دُهنِه أو يَمَس مِن طِيب بيتِه ثم يَخرج فلا يُفَرِّق بين اثنين ثم يُصلي ما كُتِب له ثم يُنصِت إذا تَكلَّم الإمام إلَّا غُفِرَ له ما بينَه وبين الجمعة الأُخرى .

[ من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه رواه البخاري (843)]

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(❸)↫ الذهاب.الى.الجمعة.وحسن.الانصات.

↫قال رسول الله ﷺ : "مَن توضأَ فأحْسَنَ الوضوء ثم أتى الجمعة فأستمعَ وأنصَت غُفِرَ له مابينَه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومَن مَسَّ الحصى فّقّد لَغَا".

[ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم (857) ]

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(❹)↫ قراءة.سورة.الكهف.

↫قال رسول الله ﷺ : "مَن قرَأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمُعةِ أضاء له منَ النورِ ما بين الجمُعتَين".

[ من حديث أبي سعيد رواه البيهقي في السنن الكبرى (5856) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6407)]

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(❺)↫ الصلاة.على.النبي.

↫قال رسول الله ﷺ : "أكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ وليلةَ الجمُعةِ فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ عَشرًا".

[ من حديث أبي الدرداء وأنس وجماعة رضي الله عنهم رواه البيهقي وغيره وحسنه الألباني في الصحيحة (1407/3) وفي صحيح الجامع (1209)]

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↫قال رسول الله ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَة فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَفِيهِ قُبِض وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام".

[ من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه رواه أبو داود (1047) وصححه ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود (4/273) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (925)]

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(❻)↫ الدعاء

↫قال رسول الله ﷺ : "يومُ الجمعة اِثنتا عشرة ساعة لا يُوجدُ فيها عَبْدٌ مُسلم يَسألُ اللهَ شيئاً إلاَّ آتاهُ إيَّاه فالتَمِسُوها اخِر ساعة بعد العصر .

[ من حديث جابر رضي الله عنه رواه أبوداود ( 1048) والنسائي (1389) وصححه الألباني فيهما ]

↫قال رسول الله ﷺ : "إنَّ في الجُمُعة لَساعةً لا يُوافِقُها مُسلمٌ قائمٌ يُصَلِّي يَسألُ اللهَ خيراً إلا أعطاه إيَّاه"

☜وقال بِيَدِهِ يُقَلِّلُها يُزَهِّدُها.

ــــــ|[ المَـ⇩ـصْدَرُ ]|ــــــ

↫|[من حديث ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (893) ﻭﻣﺴﻠﻢ (852)]|

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