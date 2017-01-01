كيف تكون محبوبا عند الناس...؟ لا تتحدث عن نفسك كثيرا فتقول " أنا أنا أنا.. لا تسمع باذنيك فقط..اذا لم تسمع بقلبك فلا داعي ابدا لكي تسمع.. ان طلب منك احدا مساعدة فلا تردها ان كنت تستطيع ان تساعده في الحال ساعده وان كنت لا تقدر فاخبره انك عندما ستنتهي ستتصل به.. اياك ان تعطي وعود كثيرة ولا تفي باي منها..فانا اضمن لك انك ستخسر ثقة ذلك الشخص.. ان كنت غير قادر على فعل شيء فقل انا لا يمكنني فعل ذلك..كن صريح مع نفسك اولا..ومن ثم صريح مع الناس الذين حولك.. عندك قواعد مهمة في حياتك اخبر بها اصدقاءك ان يحترموها..انا اعدك في تلك اللحظة ستحافظ على مكانتك وستكسب احترامهم.. كان عندك موعد مع اصدقاءك كن انت السباق الى المكان..لا تاتي متاخرا دائما.. طلب منك احد ان تعطي رايك فيما يفعل او ما يقوم به.. اطلعه على رايك بصراحة..ولا داع لان تنافقه.. ان كنت لا تريد ان تخبر احدا بشيء فاحسن ان لا تخبره من ان تكذب عليه.. شارك فرحتك وحزنك مع أعز ناسك..لا داعي لكي تتصنع السعادة وانت في داخلك مقهور..لكن اخبر من سيساعدك لا من سيشفق عليك.. اعط القيمة لوقتك اذا كنت تحترم وقتك فانا اعدك ان اصدقاءك سيحترمونك..اما كنت تعطي وقتك لكل من هب ودب فان اعدك كذلك ان حياتك لن يكون لها اي قيمة..