السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



لعل مشكلتي محرجة وغريبة ولكنني لم أجد فضاءا غير هذا وأسألكم بالله دعاءا في ظهر الغيب



أنا انسانة مطلقة عمري 32 سنة لم أوقع بعد أوراق الطلاق بقي لي شهر وتكتمل عدتي....

حاولت مع زوجي عدة مرات لنرجع لأجل اطفالنا الثلاثة ولكنه رفض...

مشكلتنا باختصار التي أدت للفراق اولا تدخل أمه وزرع الفتنة بيننا ثانيا السحر ثالثا هو انسان مدلل أمه يضرب يهين يذلني ويحب يعاشرني اخر الليل من غير طلب السماح ونا الله غالب كنت نحبو ولكن بقا يآذيني حتى نهار برد قلبي من فرط الأذية...

وهو كي شافني هاك لم يقم بادنى بمحاولة اعتذار بل خمم فالطلاق هاذو احداث 14 سنة باختصار وزيد دار الدراهم رجع حاجة خلاف ورجع يحتقرني ونا اللي كنت معاه قبل ما تطلع بيه...

المشكل مش هنا المشكل تقبلت الطلاق مالقري غاضني واش فات واش جوزت ولكن ربي عوضني بعايلتي حطوني فوق ريسانهم وبقا برك نروحو للمحكمة....

داومت على سورة البقرة والذكر وسبحان الله نزلت علي الطمأنينة وتفتحو عليا بيبان جامي توقعت يتفتحو....

مشكلتي في حياتي الزوجية طول 14 سنة والله جامي حسيت بالأمان ولا حسيت بمعنى أنو عندك سند وراااااجل يخاف عليك الشعور اللي نتمنى نعيشو....

دفئ العلاقة جامي ذقتو...

تبانلكم حاجة نورمال وبزاف راح يقولولك ماكلة شاربة حمدي ربي...

مي والله قلبي ينزف كنشوف راجل واقف مع مارته يدخلها للطبيب يطبطب عليها....

عشت الترف وي....

سافرت وي....

ولكن عانيت عاطفيا وكنت الآلة التي تشبع رغبات الزوج وتقوم بالبيت أما الداخل اجوف زوجي انسان مادي وتهمو المظاهر ونا عكسو تماما ياربي تكون ما عندكش مي كون راجل معايا برك..

وماحسيتلهاش لأنو كنت نحب زوجي حب اعمى...

حتى بديت نفيق للحيلة تاعه ووووووو تماك بديت نفطن .....

لاعلينا...

درك حابة نتزوج....

وحنا عندنا عيب....

الزواج الثاني وزيد ثلاث اولاد...

من جهتي أنا الحمد لله نبان صغيرة بزاف على عمري والحمد لله....

والديا راح يرفضو سورتو بناتي يحبو يما و والديا يرفضو فكرة زواجي مجددا وفكرة رجوع البنات للاب...

درك تقولولي كفاش راكي مزال في العدة وتخممي تتزوجي....

انا من سنوات طوال عايشة كمطلقة فارغة من الداخل وفالسنوات الأخيرة كنت مطلقة باتم المعنى ولكن متزوجة بنفس الوقت...أما عاطفيا فمطلقة من زمان....

مشكلتي شهوتي نقاوم والحمد لله اغض بصري لا اخالط الرجال الا للضرورة القصوى....

ولكنني أريد الستر وأخاف الوقوع بالحرام.. ورغبتي في الزواج بحثا عن السند و الدفئ قبل الفراش.....

بالرغم متأكدة أنني لن أقع في الحرام كوني انسانة مثقفة و أمقت بشدة المرأة التي تعطي جسدها ذليلة دون زواج...

كما أن نفسي تعيف الحرام وهذه نعمة...

ولكنني اريد الزواج بشدة فكيف اقنع اهلي لو تقدم لي خاطب علما ان هنالك من بلغه خبر طلاقي فقرر القدوم لوالدي ثم تراجع لما علم ان الطلاق لم يتم بعد في المحكمة...

ثم بناتي كبار شوي يمكن البقاء لهن مع أمي فهي تحبهن وهن كذلك أو يعدن لأبيهن.... ويمكنني اخذهن معي ايضا

الأمر صعب جدا ولكنه أهون من الوقوع بالحرام... عجزت مرة نخمم كأنثى ومرة نخمم كأم....

ففي الأخير أنا بشر...

كما أنني اتعرض للمضايقات بشدة علما أنني محجبة ولا أتبرج خارجا...

ولعل السبب لأنني ابدو صغيرة والكثير يظنونني فتاة... (واش يقولو الناس)

اخبروني ماذا افعل ودون تعليقات جارحة...

وجزاكم الله خيرا....

ملاحظة....

الزوج طلبت العودة له بسبب الأولاد فقط...