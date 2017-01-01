تواضع_العلماء

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏29 جانفي 2018 على 22:00.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    تواضع_العلماء

    كنا في هذا اليوم مع شيخنا العلامة :
    د. محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ،،،
    وذلك بعد خروجنا معه من محاضرة في كتاب المحرر لابن عبدالهادي رحمه الله ،،،
    فسأل أحد الإخوة الشيخ : " هل درس الفرقان لابن تيمية رحمه الله بعد العصر " ( كما هو المعتاد لأن الشيخ أحيانا يدرسه بعد العشاء ) ،،،
    فقال_الشيخ حفظه الله ورعاه : " لا لن أدرس والشيخ صالح الفوزان في المدينة النبوية " ،،،،
    ( وذكر أن دروسه ستتوقف إلى أن يغادر الشيخ العلامة صالح الفوزان المدينة النبوية ،،،
    وماهذا إلا تواضع وحث من شيخنا لنا على لزوم الأكابر و معرفة قدرهم ) .

    فاللهم بارك لنا فيما سندرسه على الشيخ العلامة صالح الفوزان ،،،
    واحفظ لنا يا ربنا بحفظك شيخنا العلامة محمد بن هادي .

    كان هذا في يوم الإثنين بعد الظهر ،،،
    12 جمادى الأول 1439 ه .
    29 يناير 2018 م .

    أخوكم محمد الشريف .

    قناة درر .فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي _ حفظه الله ورعاه _ بإذن منه.
    نقلا عن منتديات التصفية و التربية.

     
    ابو ليث, ‏29 جانفي 2018 على 22:00
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