تواضع_العلماء



كنا في هذا اليوم مع شيخنا العلامة :

د. محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ،،،

وذلك بعد خروجنا معه من محاضرة في كتاب المحرر لابن عبدالهادي رحمه الله ،،،

فسأل أحد الإخوة الشيخ : " هل درس الفرقان لابن تيمية رحمه الله بعد العصر " ( كما هو المعتاد لأن الشيخ أحيانا يدرسه بعد العشاء ) ،،،

فقال_الشيخ حفظه الله ورعاه : " لا لن أدرس والشيخ صالح الفوزان في المدينة النبوية " ،،،،

( وذكر أن دروسه ستتوقف إلى أن يغادر الشيخ العلامة صالح الفوزان المدينة النبوية ،،،

وماهذا إلا تواضع وحث من شيخنا لنا على لزوم الأكابر و معرفة قدرهم ) .



فاللهم بارك لنا فيما سندرسه على الشيخ العلامة صالح الفوزان ،،،

واحفظ لنا يا ربنا بحفظك شيخنا العلامة محمد بن هادي .



كان هذا في يوم الإثنين بعد الظهر ،،،

12 جمادى الأول 1439 ه .

29 يناير 2018 م .



أخوكم محمد الشريف .



قناة درر .فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي _ حفظه الله ورعاه _ بإذن منه.

نقلا عن منتديات التصفية و التربية.

