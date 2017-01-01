تواضع_العلماء كنا في هذا اليوم مع شيخنا العلامة : د. محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ،،، وذلك بعد خروجنا معه من محاضرة في كتاب المحرر لابن عبدالهادي رحمه الله ،،، فسأل أحد الإخوة الشيخ : " هل درس الفرقان لابن تيمية رحمه الله بعد العصر " ( كما هو المعتاد لأن الشيخ أحيانا يدرسه بعد العشاء ) ،،، فقال_الشيخ حفظه الله ورعاه : " لا لن أدرس والشيخ صالح الفوزان في المدينة النبوية " ،،،، ( وذكر أن دروسه ستتوقف إلى أن يغادر الشيخ العلامة صالح الفوزان المدينة النبوية ،،، وماهذا إلا تواضع وحث من شيخنا لنا على لزوم الأكابر و معرفة قدرهم ) . فاللهم بارك لنا فيما سندرسه على الشيخ العلامة صالح الفوزان ،،، واحفظ لنا يا ربنا بحفظك شيخنا العلامة محمد بن هادي . كان هذا في يوم الإثنين بعد الظهر ،،، 12 جمادى الأول 1439 ه . 29 يناير 2018 م . أخوكم محمد الشريف . قناة درر .فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي _ حفظه الله ورعاه _ بإذن منه. نقلا عن منتديات التصفية و التربية.