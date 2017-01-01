السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أبناء وبنات اللمة الجزائرية اللمة في أوج نشاطها فمن يبارك لها ! بعد مرور شهر من سنة 2018 وكتقييم لنشاط أعضاء منتدانا وددنا توجيه شكر خاص لهم جميعا كونهم ينشطون ويقدمون أفضل ماعندهم تحية الى ربان هذه السفينة العملاقة: @Fethi.dz تحية الى جميع الأعضاء كل واحد باسمو تحية الى جميع العضوات كل وحدة باسمها تحية الى كل مشرف تحية الى كل مشرفة تحية الى كل مراقب تحية الى كل اداري تحية الى كل واحد يرفع اسم اللمة عاليا في سماء المنتديات ويتجه بها نحو التطور والرقي تحية لكل من قرر أن يعمل بصدق بأمانة أن يمنح من قلبه كل مايملكه من خير اتجاه أهل المنتدى واتجاه المنتدى تحية الى كل من قرر أن يركب معنا هذا السفينة ويمضي قدما ! حمدا لله احتراماتي