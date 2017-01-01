اللمة في أوج نشاطها !

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 23:17.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كيف حالكم أبناء وبنات اللمة الجزائرية
    اللمة في أوج نشاطها
    فمن يبارك لها !
    بعد مرور شهر من سنة 2018
    وكتقييم لنشاط أعضاء منتدانا
    وددنا توجيه شكر خاص لهم جميعا
    كونهم ينشطون ويقدمون أفضل ماعندهم
    تحية الى ربان هذه السفينة العملاقة:
    @Fethi.dz
    [​IMG]

    تحية الى جميع الأعضاء كل واحد باسمو
    تحية الى جميع العضوات كل وحدة باسمها
    تحية الى كل مشرف
    تحية الى كل مشرفة
    تحية الى كل مراقب
    تحية الى كل اداري
    تحية الى كل واحد
    يرفع اسم اللمة عاليا في سماء المنتديات
    ويتجه بها نحو التطور والرقي
    تحية لكل من قرر أن يعمل بصدق
    بأمانة
    أن يمنح من قلبه كل مايملكه من خير اتجاه أهل المنتدى واتجاه المنتدى
    تحية الى كل من قرر أن يركب معنا هذا السفينة ويمضي قدما !

    حمدا لله

    احتراماتي
     
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    أم ياسمينdz, ‏2 فيفري 2018 على 23:17
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    على بالي ملي حكمت انا الاشراف ههه راها ناشطة الحالة :cool:ههه
    نقسر برك ههه
    ربي يحفظكم نشالله
    و بارك الله فيكم على الالتفاتة

     
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    Salah eddin, ‏2 فيفري 2018 على 23:22
    #2
  3. سكون الفجر

    سكون الفجر
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    الله يبارك فيكِ حبيبة قلبي على هالالتفاتة الطيبة منك
    انا اللي عن جد بدي اشكر كل اللي عم يقدمو من مواضيع ومشاركات وعم يلفو هيك متل النحل ما شاء الله لا قوة الا بالله

    الله يجزيكم الخير كل واحد باسمه وكل وحدة بإسمها
    بوركتِ غاليتي
     
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    سكون الفجر, ‏2 فيفري 2018 على 23:22
    #3
  4. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    مبروووووووك
    تبارك الله ما شاء الله
    :Love:
    شكرا للجميع​
     
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    Queen Fati, ‏2 فيفري 2018 على 23:23
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2018
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    السلام عليكم و رحمة الله

    اولا اتقدم بدوري كذلك
    لشكر الأعضاء الذين لفوا كل
    ركن و كل منتدى خاصة الأعضاءالجدد
    متمنية ان يقدمو و يتقدموا بلمتهم
    فاللمة لازالت تملك ذلك العطر الخاص
    فمهما ابتعدت الا وانت تتقترب مجددا منها
    و كذلك ارجو من كل طاقم اللمة ان يركب
    هذه الباخرة ادريا مشرفا عضوا
    فاللمة تكتمل بوجودكم و ان تحتم الغياب
    فلا تطيلوا وتذكروها

    اللمة,,
     
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    yaso ياسمين, ‏2 فيفري 2018 على 23:31
    #5
  6. cossette

    cossette
    :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة طاقم المرشحين للإشراف

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    at my hôûsSSse
    السلام عليك

    بارك الله فيكم

    وكل اللي يشاركو ولو بمشاركة صغيرة

    بارك الله فيكم وسدد خطاكم



    مزيدا من التالق للمنتدى
     
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    cossette, ‏2 فيفري 2018 على 23:32
    #6
  7. Queen Fati

    Queen Fati :: عضو مُتميز ::

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    والله كانت ظروفي تسحبني الى ان قررت ذلك لكن الفتي بكم منعتني واعادتني
    :giggle:
     
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    Queen Fati, ‏2 فيفري 2018 على 23:38
    #7
  8. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو مُشارك ::

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    باتنة
    احم احم هذا كله بفضلي طبعا :cool::cool::cool:

    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

    شكراااا للجميع اللمة لمتنا و لا تكون الا بلمتنا :giggle:
     
    جميلة أنا, ‏2 فيفري 2018 على 23:52
    #8

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