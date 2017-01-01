السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



كيف حالكم أبناء وبنات اللمة الجزائرية

اللمة في أوج نشاطها

فمن يبارك لها !

بعد مرور شهر من سنة 2018

وكتقييم لنشاط أعضاء منتدانا

وددنا توجيه شكر خاص لهم جميعا

كونهم ينشطون ويقدمون أفضل ماعندهم

تحية الى ربان هذه السفينة العملاقة:

@Fethi.dz

