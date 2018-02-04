》》》 ما معنى (راحوا الطيبين)،،،؟؟؟!!!! 》》

ربي اغفرلي

ربي اغفرلي

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
24 أفريل 2010
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محل الإقامة
خالة بنات أختي
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أنثى
#1
ما معنى (راحوا الطيبين)
في الماضي كان الاقتراب من هاتف المنزل
محظوراً وممنوعا إلا على الوالدين وإذا رن الهاتف تتعالى أصواتهم بالآمر من بعيد لا أحد يرد
فهذا الجهاز الساحر ارتبط بمفهوم الأخلاق والحياء
وكان اقتراب البنات
منه يمثل خروجهن في الشارع دون غطاء رأس
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في الماضي كان أقصى ما يمكن أن يشاهده الصغار
في التلفزيون افتح يا سمسم
والكابتن ماجد وزينه ونحول
وأفضل البرامج في رمضان بابا فرحان
(بعد العصر)
وبرنامج العلم للجميع
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في الماضي كان الأب عملاقا كبيرا، نظرة من عينه تخرسنا وضحكته تطلق أعيادا في البيت..
وصوت خطواته القادمة
إلى الغرفة تكفي لأن نستيقظ
من عميق السبات ونصلي الفجر
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في الماضي كانت المدرسة التي تبعد كيلومترات
قريبة لدرجة أننا نمشى إليها كل صباح
ونعود منها كل ظهيرة، لم نحتاج إلى باصات مكيفة
ولم نخش على أنفسنا
ونحن نتجول في الحارات
IMG-20180129-WA0023.jpg
في الماضي لم تكن هناك جراثيم على عربات التسوق
ولم نعرفها في أرضيات البيوت
ولم نسمع عنها في إعلانات التلفزيون
ولم نحتاج لسائل معقم ندهن فيه يدينا كل ساعتين
لكننا لم نمرض.
IMG-20180129-WA0023.jpg
في الماضي كانت للأم سلطة
وللمعلم سلطة
وللمسطرة الخشبية الطويلة سلطة
نبلع ريقنا أمامها
وهي وإن كانت تؤلمنا
لكنها جعلتنا نحفظ جزء عم
وجدول الضرب
وأصول القراءة وكتابة الخط العربي
ونحن لم نتعد التاسعة من العمر بعد
IMG-20180129-WA0023.jpg
في الماضي كان ابن الجيران يطرقُ الباب ويقول: (أمي تسلم عليكِم وتقول عندكم بصل .. طماطم .. بيض .. خبز)
إخوان في الجوار والجدار وحتى في اللقمة..
IMG-20180129-WA0023.jpg
في الماضي كانت الشوارع بعد العاشرة مساءً تصبح فارغة، وكان النساء
يمكثن في بيوتهن ولا يخرجن أبداً في المساء وكان الرجال لا يعرفون مكانا
يفتح أبوابه ليلا سوى المستشفى
IMG-20180129-WA0023.jpg
في الماضي كان الستر في الوجوه الطيبة الباسمة
وكانت أبواب البيوت مشرعة للجيران
والترحيب يُسمعُ من أقصى مكان
وكنا نتبادل أطباق الطعام والآن نتبادل الشكوك وسوء الظن!!
.̴.̴..̴.̴.̴ IMG-20180129-WA0023.jpg .̴.̴ .̴.̴.
والآن عرفتم من الطيبين اللي راحووا؟؟؟!!!
نعم إنها الأنفس التي تغيرتب وأعمتها الحضارة كما يقولون!
حضاره ألبستنا أرقى أنواع الملابس..
وعرتنا من القيم الإنسانية!!
وراحوا الطيبين..
IMG-20180129-WA0023.jpg
 
عاشق الاقصى

عاشق الاقصى

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جانفي 2018
المشاركات
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الإعجابات
1,332
النقاط
551
محل الإقامة
غزة
الجنس
ذكر
#3
حقا اختي
كانت البركة موجودة في كل شيء، تشعر ان الطعام له نكهة جميلة وطعم جميل
تشعر ان الابتسامة من اخيك تخرج من قلبه ، وصادق بها
مشكورررررة اختي للموضوع الجميل
 
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