》》》 ما معنى (راحوا الطيبين)،،،؟؟؟!!!! 》》

حقا اختي

كانت البركة موجودة في كل شيء، تشعر ان الطعام له نكهة جميلة وطعم جميل

تشعر ان الابتسامة من اخيك تخرج من قلبه ، وصادق بها

مشكورررررة اختي للموضوع الجميل